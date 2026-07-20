Hisense A10 : un smartphone unique à double écran sous Android 16 dévoilé

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Hisense A10 : un smartphone unique à double écran sous Android 16 dévoilé

Le géant technologique chinois Hisense a révélé les détails de son nouveau smartphone atypique, le Hisense A10, avant sa présentation officielle. Cet appareil attire l'attention du monde technologique non seulement pour son écran à encre électronique (E Ink), mais aussi parce qu'il fonctionne sous Android 16, un système d'exploitation pas encore largement disponible. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

La particularité principale de l'appareil réside dans son système d'affichage. Le Hisense A10 est équipé d'un écran E Ink de 6,13 pouces à l'avant, tandis qu'un écran LCD couleur supplémentaire est installé au dos du boîtier. Cette approche permet aux utilisateurs d'utiliser l'écran principal pour lire des textes sans fatiguer les yeux, et l'écran arrière pour visualiser des images et des graphiques en couleur.

Capacités techniques et performances

La puissance interne du smartphone repose sur la puce octa-core Qualcomm QCM6690, gravée en 4 nm. Selon ixbt.com, ce processeur est spécifiquement optimisé pour les écrans à encre électronique, assurant un défilement fluide des documents PDF et la prise de notes manuscrites sans latence. De plus, la puce possède la capacité de réduire les « artefacts » ou images rémanentes typiques des panneaux E Ink.

En matière d'efficacité énergétique, le Hisense A10 propose également des solutions avancées. Lors de la lecture, le processeur réduit automatiquement sa fréquence, ce qui permet d'économiser considérablement la batterie. L'appareil prend également en charge la technologie de charge sans fil magnétique moderne, ce qui améliore encore le confort d'utilisation.

Logiciel et fonctionnalités supplémentaires

L'aspect le plus surprenant est que le fabricant promet d'équiper l'appareil du système d'exploitation Android 16 et d'offrir des mises à jour logicielles à long terme. Cela pourrait faire de ce smartphone l'un des gadgets les plus durables du marché. Le système est également livré avec des fonctions intégrées de clonage d'applications et d'enregistrement d'appels.

Le Hisense A10 est enrichi d'une série d'outils utiles pour la vie quotidienne :

  • Port infrarouge pour contrôler les appareils électroménagers ;
  • Module NFC pour les paiements et le transfert de données ;
  • Mode spécial pour accélérer le rafraîchissement de l'écran ;
  • Système de charge sans fil magnétique.
La présentation officielle du smartphone est prévue pour le mois d'août de cette année. Selon les experts, le Hisense A10 sera un excellent choix non seulement pour les lecteurs, mais aussi pour les utilisateurs à la recherche d'un appareil multifonctionnel et économe en énergie.

HisenseSmartphoneAndroid 16TechnologieE Ink
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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