Deuil national au Kazakhstan suite à la mort de militaires

Le président du Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokaïev, a décrété une journée de deuil national le 25 septembre suite au décès de militaires dans la région de Manguistaou. L'information a été communiquée par Akorda.

La tragédie s'est produite le 24 septembre lors d'exercices militaires des forces navales des forces armées du Kazakhstan sur la mer Caspienne. Selon les premières informations, une détérioration soudaine des conditions météorologiques et des vents violents ont emporté 19 militaires par les courants marins.

Initialement, le ministère de la Défense avait annoncé le décès de 9 militaires. Selon des informations ultérieures, le nombre de victimes a atteint 12. Deux autres militaires sont portés disparus et un a été hospitalisé dans un état grave.

Le bureau du procureur général du Kazakhstan a ouvert une enquête pénale sur l'incident. Toutes les circonstances de l'événement sont en cours d'examen et les expertises nécessaires ont été ordonnées.

Le Premier ministre Oljas Bektenov a ordonné la création d'une commission gouvernementale pour étudier l'incident sous tous ses aspects. Le vice-Premier ministre Kanat Bozumbayev dirige cette commission.

Le président Kassym-Jomart Tokaïev a exprimé ses condoléances aux familles des militaires décédés et a donné des instructions pour déterminer les causes de la tragédie et fournir l'aide nécessaire aux familles des victimes.

En raison de cette tragédie, certains événements festifs prévus à Aktau pour la journée de la ville ont été annulés.