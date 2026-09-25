Des défauts détectés sur l'écran de l'iPhone 18 Pro entraînent des remplacements sous garantie

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Des défauts détectés sur l'écran de l'iPhone 18 Pro entraînent des remplacements sous garantie

Selon l'initié bien connu Abishek Yadav, les propriétaires du nouvel iPhone 18 Pro rencontrent une série de problèmes techniques graves. Les acheteurs se plaignent de l'apparition de lignes colorées sur l'écran, de blocages du système et d'interruptions de la fonction de reconnaissance faciale. Ces dysfonctionnements affectent sérieusement l'utilisation quotidienne de l'appareil phare et suscitent de vives discussions dans le monde de la technologie. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

L'un des problèmes matériels les plus graves signalés est l'apparition de lignes verticales vertes, roses et rouges sur l'écran de l'iPhone 18 Pro. De nombreux utilisateurs ont réussi à faire remplacer leur appareil par un neuf dans le cadre de la garantie officielle en raison de ce défaut. Néanmoins, Apple n'a pas encore fait de déclaration officielle sur les causes exactes de ce dysfonctionnement de l'écran.

Erreurs logicielles et dysfonctionnements de Face ID

Outre les problèmes matériels, des erreurs logicielles graves ont également été identifiées. En particulier, des interruptions dans le fonctionnement du système Face ID sont observées. Dans certains cas, après l'échec de la reconnaissance faciale, l'appareil se bloque complètement et redémarre de manière inopinée. Cela cause des désagréments supplémentaires aux utilisateurs.

Les représentants d'Apple ont confirmé que cette erreur logicielle a été résolue et qu'une version corrigée sera disponible pour les utilisateurs dès le début de la semaine prochaine. L'entreprise s'efforce de résoudre le problème rapidement, car la défaillance d'une fonction aussi importante que le module de reconnaissance faciale compromet la sécurité et la convivialité de l'appareil.

Erreur de geste inhabituelle et ses conséquences

De plus, les utilisateurs ont découvert un bug inhabituel capable de bloquer complètement le fonctionnement de l'iPhone 18 Pro. Il a été constaté qu'un simple geste de balayage effectué deux fois peut « geler » complètement l'appareil et le rendre insensible aux interactions tactiles. Dans ce cas, le smartphone ne peut être rétabli que par un redémarrage forcé.

À l'heure actuelle, on ignore quand la mise à jour corrigeant cette erreur de geste sera publiée. Rappelons que l'initié Abishek Yadav, qui a diffusé ces informations, était déjà connu pour avoir révélé des détails sur les smartphones Xiaomi Mi 10T, Mi 10T Pro et Mi 10T Lite avant même leur présentation officielle.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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