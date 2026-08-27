Starlink met à jour son programme de parrainage et introduit des récompenses en espèces

SpaceX, l'entreprise fondée par Elon Musk, a apporté des changements majeurs à son programme de parrainage pour l'Internet par satellite Starlink. Selon le site ixbt.com, les utilisateurs peuvent désormais recevoir non seulement des bonus de connexion, mais aussi des récompenses en espèces transférées directement sur leur compte bancaire pour avoir invité des amis au service. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les règles précédentes, les récompenses offertes par l'entreprise étaient uniquement sous forme de « crédits » destinés à payer l'abonnement du mois suivant. Désormais, les utilisateurs ont la possibilité de choisir des paiements directs en espèces via leur espace personnel. Pour ce faire, il suffit à l'utilisateur de lier son compte bancaire au système.

Impact du nouveau système sur le marché

Cette nouveauté pourrait provoquer des changements radicaux sur le marché de l'Internet par satellite, en particulier dans les zones reculées et rurales. En effet, les installateurs indépendants et les revendeurs Starlink bénéficient désormais d'une incitation financière réelle pour chaque client connecté. Cela les transforme en un canal de vente à part entière pour SpaceX.

Pour l'instant, ce programme mis à jour incluant des récompenses en espèces n'est actif qu'aux États-Unis. Dans les pays européens, les mois d'abonnement gratuits avaient été précédemment remplacés par des « crédits de service ». Selon les experts, il est fort probable qu'une transition vers un système de paiement direct similaire soit opérée en Europe à l'avenir.

Conditions de participation et restrictions

Pour participer au programme, les utilisateurs doivent répondre à certaines exigences. En particulier, l'offre ne s'applique qu'aux abonnés Starlink actifs utilisant les forfaits Residential ou Roam. Selon les anciennes règles de l'entreprise, l'utilisation des parrainages uniquement à des fins lucratives était considérée comme une violation des conditions de service et pouvait entraîner le blocage du compte.

Néanmoins, le système de paiement direct en espèces introduit fait passer ce programme à un niveau supérieur, en le transformant en un outil plus professionnel et transparent pour attirer les clients. Cela contribuera à l'expansion du réseau Starlink et au renforcement de sa position à l'échelle mondiale.