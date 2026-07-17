Miracle de la neurotechnologie : un homme paralysé retrouve l'usage de ses bras après six ans

Un tournant majeur a eu lieu à la croisée de la médecine et des hautes technologies : grâce à une interface neuronale de nouvelle génération, une personne totalement paralysée a non seulement retrouvé sa capacité de mouvement, mais aussi celle de ressentir. Cette avancée ouvre une nouvelle porte d'espoir pour des millions de patients privés de mobilité en raison de lésions de la moelle épinière. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Keith Thomas, résident de l'État de New York, était paralysé du cou vers le bas à la suite d'un accident en 2020. Selon l'étude publiée dans la revue Nature Medicine, les scientifiques ont réussi à rétablir les connexions rompues du système nerveux en implantant des micropuces spéciales dans son cerveau. Cette technologie permet de transmettre les signaux cérébraux directement aux muscles.

Un pont numérique entre le cerveau et les muscles

Le principe de fonctionnement du système est extrêmement complexe : les électrodes implantées détectent l'intention du patient d'effectuer un mouvement et, en contournant la moelle épinière endommagée, envoient la commande aux capteurs situés sur les poignets. Parallèlement, des capteurs au bout des doigts renvoient la sensation tactile au cerveau, ce qui permet au patient de ressentir l'objet qu'il saisit.

Après 35 semaines d'entraînement intensif, la force dans la main droite de Thomas a augmenté de 86 % et celle de la main gauche de 62 %. Il a atteint un niveau lui permettant d'effectuer seul des gestes quotidiens comme boire dans un verre, manger et même s'essuyer le visage. Plus important encore, il a appris à manipuler avec précaution des objets fragiles.

Une récupération biologique inattendue

L'aspect le plus surprenant de l'étude est que la technologie ne sert pas seulement d'assistance mécanique, mais a commencé à remodeler le système nerveux du patient. Les scientifiques soulignent que grâce à la méthode de stimulation simultanée du cerveau et de la moelle épinière, la sensibilité du poignet droit de Thomas s'est partiellement rétablie d'elle-même.

Cela signifie que même lorsque l'interface neuronale est désactivée, le patient continue de ressentir son corps. Un tel résultat est rare en médecine moderne et prouve que les fibres nerveuses peuvent se régénérer après une paralysie de longue durée.

Bien que cette technologie soit actuellement au stade des essais cliniques, les experts prévoient de la généraliser à l'avenir. Si cette méthode continue de faire ses preuves, il pourrait devenir possible de restaurer non seulement le mouvement des bras, mais aussi celui des jambes. Ce serait une étape révolutionnaire qui changerait radicalement la vie des personnes confinées dans un fauteuil roulant.