The Lancet : La sécurité et l'efficacité des vaccins à ARNm sont pleinement prouvées

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The Lancet : La sécurité et l'efficacité des vaccins à ARNm sont pleinement prouvées

Une revue scientifique à grande échelle publiée dans The Lancet, l'une des revues médicales les plus influentes au monde, a confirmé une fois de plus la sécurité et la haute efficacité des vaccins basés sur la technologie ARNm (ARN messager). Cette étude, menée par une équipe de scientifiques du Canada, du Royaume-Uni, des États-Unis et de Hong Kong, a analysé les données collectées sur des milliards de doses depuis la pandémie. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Les auteurs de l'étude ont expliqué en détail le mécanisme de fonctionnement de la technologie ARNm. Ces vaccins donnent aux cellules des « instructions » pour produire une petite partie de la protéine virale, ce qui prépare le système immunitaire à la menace. Il est important de noter qu'une fois sa fonction remplie, la molécule d'ARNm se décompose rapidement dans l'organisme sans laisser de traces.

Inquiétudes infondées sur les modifications génétiques

L'étude réfute catégoriquement l'une des craintes les plus répandues dans la société : l'idée que les vaccins à ARNm pourraient affecter l'ADN humain. Les scientifiques soulignent que le principe de fonctionnement de la technologie n'implique ni l'entrée dans le noyau cellulaire ni l'interaction avec le génome. Cela signifie que les vaccins sont sûrs au niveau génétique.

Le groupe dirigé par Anna Blakney, bio-ingénieure à l'Université de la Colombie-Britannique, a énuméré les avantages de la plateforme ARNm :

  • La rapidité de développement des vaccins ;
  • La possibilité d'augmenter rapidement la production ;
  • La formation d'une réponse immunitaire forte et durable.

Effets secondaires et perspectives d'avenir

La revue de The Lancet aborde également les effets secondaires en toute transparence. Il est noté que des réactions allergiques et des cas de myocardite (inflammation du muscle cardiaque) ont été observés dans de rares cas. Cependant, ces cas sont principalement survenus chez de jeunes hommes et, dans la plupart des situations, ils étaient réversibles et se sont résorbés sous simple surveillance médicale. Selon les conclusions des scientifiques, les bénéfices du vaccin — réduction du risque de maladie grave, d'hospitalisation et de décès — l'emportent largement sur les rares risques potentiels.

Aujourd'hui, la technologie ARNm ne se limite plus au COVID-19. Les chercheurs travaillent activement à l'utilisation de cette plateforme dans le domaine de l'oncologie. En particulier, la création de vaccins personnalisés ciblant les mutations individuelles des cellules cancéreuses devrait marquer une nouvelle étape en médecine.

Compte tenu du fait qu'en Ouzbékistan, les vaccins à ARNm (comme Pfizer/BioNTech) ont été largement utilisés pendant la pandémie, les résultats de cette étude internationale revêtent également une importance capitale pour le système de santé local et la population. Des informations aussi transparentes et fondées sur des preuves scientifiques contribuent à renforcer la confiance dans les technologies médicales modernes.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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