Le Samsung Galaxy S27 Ultra sera doté d'une batterie record

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Le Samsung Galaxy S27 Ultra sera doté d'une batterie record

Le géant technologique sud-coréen Samsung prévoit d'augmenter considérablement la capacité de la batterie de ses smartphones phares de nouvelle génération. Selon ixbt.com, de nouveaux documents réglementaires ont révélé certains détails techniques des modèles Galaxy S27 Ultra et Galaxy S27 Pro, parmi lesquels la batterie et les capacités de charge rapide attirent l'attention. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations, le représentant le plus avancé de la série, le Samsung Galaxy S27 Ultra, sera équipé d'une batterie de 5700 mAh. Il s'agit d'un changement significatif pour l'entreprise ces dernières années et l'une des nouveautés attendues par les utilisateurs. De plus, l'appareil prendra en charge la technologie de charge rapide filaire de 60 W.

Changements attendus dans la série phare

Rappelons que Samsung installait traditionnellement une batterie de 5000 mAh dans ses smartphones haut de gamme de la série Ultra depuis plusieurs années. Si ces nouvelles informations sont confirmées, l'augmentation de la capacité de la batterie à 5700 mAh contribuera à prolonger considérablement l'autonomie des smartphones phares. Il s'agit d'une étape importante dans le contexte de la concurrence sur le marché.

Un autre représentant de la gamme, le modèle Galaxy S27 Pro, devrait être équipé d'une batterie de 5200 mAh. La version plus petite aura également une capacité de charge de 60 W, tout comme la plus grande. Cela montre que l'entreprise améliore progressivement la vitesse de charge de ses appareils.

Capacités techniques et mémoire

De plus, des initiés avaient précédemment rapporté que les modèles Samsung Galaxy S27 Pro et Ultra passeraient aux dernières générations de mémoire : les normes LPDDR6 et UFS 5.1. Cependant, selon les informations fournies, seule la version Ultra sera équipée de 16 GB de RAM. Cela augmentera encore les performances globales de l'appareil et ses capacités en mode multitâche.

Pour l'instant, Samsung n'a pas officiellement fourni de détails sur la nouvelle série phare ni annoncé de date de présentation. Néanmoins, ces informations provenant des organismes de réglementation permettent d'anticiper les changements que les appareils attendus l'année prochaine apporteront sur le marché.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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