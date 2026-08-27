Le service «Beri zaryad» sur Yandex offre de nouvelles possibilités aux utilisateurs dont le téléphone est déchargé

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Le service «Beri zaryad» sur Yandex offre de nouvelles possibilités aux utilisateurs dont le téléphone est déchargé

À Moscou, le réseau de stations de recharge «Beri zaryad» a radicalement modifié les conditions de location pour les utilisateurs dont le smartphone est complètement déchargé. Il est désormais possible d'utiliser ces appareils sans avoir à accéder à une application spécifique, ce qui constitue une grande commodité pour les citoyens en situation d'urgence. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations d'Ixbt.com, des câbles spéciaux ont été ajoutés à plus de 5 000 stations dans la capitale. Ils permettent de recharger gratuitement le smartphone pendant cinq minutes, ce qui est largement suffisant pour allumer l'appareil et finaliser la location via l'application.

Terminaux bancaires et système de caution

De plus, environ 300 stations supplémentaires ont été équipées de terminaux bancaires. Grâce à eux, les clients dont le smartphone ne fonctionne pas du tout peuvent également obtenir un chargeur : il suffit pour cela de présenter une carte bancaire au terminal.

Une caution temporaire de 770 roubles est prélevée via la carte. Une fois le powerbank restitué, le coût du service est déduit et le montant restant est intégralement reversé sur la carte du propriétaire.

Plans d'expansion du réseau

Cette mise à jour couvre déjà plus de 5 300 stations, soit plus de la moitié du réseau moscovite. Ces points sont notamment installés dans les aéroports, les gares ferroviaires et les grands centres commerciaux de la capitale.

Selon les données de l'entreprise, il est prévu que ces changements s'étendent à l'avenir à l'ensemble des 10 000 stations de service à Moscou. Au cours de l'année écoulée, le réseau «Beri zaryad» en Russie a progressé de 60 %, dépassant les 60 000 points.

Actuellement, ce service est actif dans plus de 200 grandes villes et 800 localités du pays. Les utilisateurs peuvent prendre un chargeur dans une station et le restituer sans difficulté dans n'importe quel autre point, y compris dans une autre ville.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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