Le gouvernement indien demande le blocage de la messagerie anonyme Bitchat

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Le gouvernement indien demande le blocage de la messagerie anonyme Bitchat

Le gouvernement indien a demandé à la plateforme GitHub de supprimer les dépôts associés à Bitchat, une messagerie décentralisée créée par Jack Dorsey, l'un des fondateurs de Twitter. Cette décision a été prise dans le contexte de manifestations de grande envergure qui se poursuivent dans le pays, les manifestants utilisant activement cette application précisément pour contourner les restrictions d'Internet. C'est ce que rapporte Ixbt.com en informe.

Jack Dorsey a publié sur son compte du réseau social X une copie de l'ordre officiel envoyé par le Centre de coordination contre la cybercriminalité (I4C), rattaché au ministère de l'Intérieur de l'Inde. Selon le document, GitHub devait restreindre l'accès à trois dépôts liés au projet en l'espace de trois heures. Les autorités affirment que l'architecture de Bitchat complique considérablement le travail des forces de l'ordre, rendant notamment impossible l'interception des messages et l'identification des utilisateurs.

Comment fonctionne Bitchat et quelle est sa particularité ?

Bitchat est une messagerie open source présentée à l'été 2025, qui diffère radicalement des applications traditionnelles WhatsApp ou Telegram. L'utilisation de ce service ne nécessite ni connexion Internet, ni numéro de téléphone, ni inscription par e-mail. L'échange de données s'effectue directement entre smartphones à l'aide de la technologie Bluetooth Mesh, ce qui permet aux appareils de former un réseau local interconnecté.

Les développeurs positionnent cet outil comme un instrument conçu pour maintenir la communication lors de catastrophes naturelles, de pannes de réseau ou de situations d'urgence. Cependant, c'est précisément l'absence de serveurs centralisés et l'impossibilité d'exercer un contrôle sur les utilisateurs qui sont devenus la principale source d'inquiétude pour le gouvernement indien. Selon la déclaration de l'I4C, de telles technologies peuvent être utilisées non seulement à des fins pacifiques, mais aussi pour propager de la désinformation et coordonner des actions menaçant la sécurité de l'État.

Une popularité en forte hausse sur fond de manifestations

S'appuyant sur les données analytiques de Sensor Tower, le média TechCrunch rapporte que l'application Bitchat a connu une popularité sans précédent en Inde. À la mi-juillet, l'Inde représentait à elle seule 85 % du total des téléchargements mondiaux de cette application. Pourtant, un mois auparavant, cet indicateur ne s'élevait qu'à 1 %.

En l'espace de cinq jours seulement, la messagerie a été téléchargée 91 000 fois, et au 23 juillet, le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens en Inde a dépassé les 330 000, établissant un nouveau record pour le service. Cette recrudescence d'intérêt a coïncidé avec des manifestations déclenchées par l'annulation des résultats des concours d'entrée aux universités de médecine. Les manifestants ont commencé à utiliser les réseaux maillés pour rester en contact même dans les zones où Internet était coupé.

Actuellement, la manière dont GitHub se conformera à cette exigence et les prochaines étapes de l'équipe dirigée par Jack Dorsey retiennent l'attention de la communauté technologique. Cette affaire a remis à l'ordre du jour le débat mondial entre la liberté numérique et le contrôle étatique.

BitchatJack DorseyIndeGitHubTechnologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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