Samsung défie TSMC et lance son usine de 2 nm

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Samsung défie TSMC et lance son usine de 2 nm

Samsung Electronics franchit une étape clé dans la concurrence mondiale sur le marché des semi-conducteurs. Selon ixbt.com, la nouvelle usine du géant technologique sud-coréen située à Taylor (Texas), aux États-Unis, se prépare à démarrer ses opérations de test à la fin de ce mois. Cette initiative devrait poser un sérieux défi à la position de TSMC, son principal concurrent. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Il est à noter que, même avant sa mise en service complète, toute la capacité de production prévue de l'usine a déjà été réservée par de grands clients. Ces accords stratégiques ouvrent de nouvelles opportunités de marché pour Samsung et renforcent sa position.

Grands clients et projets futurs

Selon la source, les plus grands clients de Samsung incluent les géants technologiques Tesla et Broadcom. Ces entreprises ont réservé des capacités à l'avance pour répondre à leurs besoins en puces basées sur la technologie avancée de 2 nm.

Parallèlement, Samsung a lancé des travaux d'envergure pour étendre davantage son infrastructure. En particulier, l'entreprise importe des équipements spécialisés de Corée du Sud afin de construire une deuxième usine de plaquettes de silicium. La construction de cette seconde usine devrait débuter à la fin de l'année en cours.

Processus technologique et avantage concurrentiel

La nouvelle usine de Taylor deviendra le site principal de Samsung pour la production future de micropuces basées sur le processus technologique de 2 nm. Le lancement réussi de la production de masse pourrait renforcer considérablement la position de l'entreprise face à TSMC et même contraindre certains grands clients à revoir leur politique de répartition des commandes.

Auparavant, l'efficacité du nouveau processus technologique restait une question centrale. Si, au début de l'année, le rendement des puces 2 nm prêtes à l'emploi chez Samsung était d'environ 60 %, les dernières données indiquent que ce chiffre a considérablement augmenté pour atteindre environ 80 %.

Cette progression technologique et la réservation complète des capacités de production témoignent du renforcement de la position de Samsung sur le marché des semi-conducteurs. Les experts du secteur soulignent que le fonctionnement à pleine capacité de cette usine aura un impact significatif sur toute l'industrie à l'avenir.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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