Qatar Airways met en service le premier Boeing 787-9 au monde équipé de Starlink

Alors que les technologies numériques progressent rapidement dans l’aviation, Qatar Airways est devenue la première compagnie aérienne au monde à commencer à utiliser Starlink sur ses Boeing 787-9 gros-porteurs. Cette étape majeure pour sa flotte permet aux passagers de profiter dans le ciel d’un accès à Internet haut débit comparable à celui disponible au sol. Cela est rapporté par Ixbt.com dans un article .

Dans le cadre de ce processus, la compagnie a également achevé l’équipement de tous ses Boeing 787-8 avec le système Starlink. Le nombre total d’appareils gros-porteurs dotés de cette technologie atteint ainsi 150. La compagnie aérienne entend poursuivre méthodiquement son plan et prévoit de moderniser entièrement tous ses Boeing 787 d’ici la fin de 2026.

Une modernisation record

Rappelons que Qatar Airways avait déjà équipé sa flotte de Boeing 777 de Starlink en un temps record — seulement neuf mois — et ses Airbus A350 en huit mois. La compagnie dispose désormais de la plus grande flotte au monde compatible avec Starlink, répartie entre ses Boeing 777, Airbus A350 et Boeing 787. Le programme d’équipement des avions gros-porteurs est déjà réalisé à plus de 83 %.

Le déploiement de cet Internet moderne par satellite permet aux passagers de communiquer sans restriction pendant le vol, de gérer leur travail et de regarder du contenu. Selon la compagnie, le débit du réseau Wi-Fi gratuit proposé peut atteindre 500 Megabit par seconde. Chaque personne à bord peut ainsi répondre pleinement à ses besoins numériques quotidiens.

Statistiques et chiffres du quotidien

Depuis le lancement officiel du service Starlink à bord des avions en octobre 2024, plus de 23 millions de passagers ont profité de cette fonctionnalité. Les appareils équipés de ce système Internet moderne ont effectué avec succès plus de 86 000 vols. La compagnie aérienne opère actuellement jusqu’à 323 vols par jour avec le soutien de Starlink.