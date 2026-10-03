Première mise à jour majeure déployée pour le Huawei Mate 90 Pro Max

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Première mise à jour majeure déployée pour le Huawei Mate 90 Pro Max

Huawei a publié la première mise à jour logicielle majeure pour son smartphone phare, le Mate 90 Pro Max, présenté début octobre. Selon ixbt.com, ce firmware d'environ 745 MB apporte de nouvelles capacités de communication, des outils basés sur l'AI ainsi qu'une série d'améliorations système. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

L'une des fonctionnalités les plus importantes et remarquables de cette nouvelle mise à jour est la prise en charge simultanée de quatre numéros de téléphone. Le smartphone peut gérer deux cartes SIM physiques et deux numéros eSIM. Trois des quatre numéros peuvent être en mode veille simultanément, assurant une utilisation active pour les appels, les messages et l'internet mobile.

Nouveautés en matière d'AI et de multimédia

Les capacités de l'application « Galerie » ont été considérablement étendues. En particulier, la fonction d'édition intelligente analyse le contenu des photos et suggère des modifications appropriées. L'utilisateur peut décrire le résultat souhaité via une simple phrase textuelle, après quoi l'AI traite l'image elle-même. Un outil permettant de convertir des photos classiques et des Live Photos au format 3D Dynamic Photos a également été ajouté.

De nouvelles fonctions d'AI ont été intégrées à l'éditeur vidéo. Le Mate 90 Pro Max est capable d'analyser automatiquement les photos et vidéos sélectionnées pour créer une vidéo prête à l'emploi avec des mouvements de caméra virtuels et une musique adaptée. Un outil spécial d'amélioration du son a été introduit pour optimiser les enregistrements vocaux et instrumentaux.

Confort supplémentaire pour la communication et l'interface

Huawei a ajouté la fonction Intimate Circle pour faciliter la communication avec les proches et les membres de la famille. Elle permet de partager la météo, les emplois du temps et les indicateurs de santé, ainsi que d'aider un autre utilisateur à distance en partageant l'écran du smartphone. Des profils et albums photo dédiés ont également été créés pour les animaux de compagnie.

La fonction d'appels textuels fonctionne désormais avec des applications sociales tierces. Pendant la conversation, la parole de l'interlocuteur est automatiquement convertie en texte, tandis que les messages saisis par l'utilisateur sont transformés en voix via la synthèse vocale. Le système de notifications a également été mis à jour, permettant à l'appareil de reconnaître certains types de messages et d'afficher les informations pertinentes dans une fenêtre dédiée en temps réel.

HuaweiMate 90 Pro MaxSmartphoneIntelligence ArtificielleTechnologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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