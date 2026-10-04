Le Samsung Galaxy S27 pourrait éliminer les reflets sur les photos grâce à l'IA

Le géant sud-coréen Samsung travaille à faire passer la qualité de la photographie mobile à un niveau supérieur sur ses futurs appareils phares. Selon ixbt.com, les smartphones Galaxy S27 en préparation utiliseront les capacités de l'IA au lieu de coûteux revêtements physiques pour éliminer les reflets et les défauts optiques des lentilles de l'appareil photo. C'est ce que rapporte Ixbt.com indique. rapporte.

Actuellement, les reflets causés par les sources lumineuses, notamment les éclairages nocturnes, les phares de voiture ou la lumière du soleil, restent l'un des problèmes les plus courants en photographie mobile. Habituellement, les fabricants s'appuient sur des méthodes physiques, comme l'application de revêtements spéciaux sur les lentilles, pour réduire ces défauts optiques.

Par exemple, certaines marques comme Sony et Vivo utilisent les technologies optiques Zeiss dans leurs smartphones. En particulier, le revêtement T* sert à réduire les reflets indésirables et à augmenter considérablement le contraste de l'image. Cependant, Samsung devrait abandonner ces revêtements coûteux pour adopter une approche différente.

IA et traitement logiciel

Selon les informations diffusées, l'entreprise s'appuiera sur des algorithmes d'IA dans les appareils Galaxy S27. Ce logiciel sera capable d'identifier automatiquement les reflets indésirables lors de la phase de traitement de l'image et de les supprimer.

Il s'avère que cette nouvelle technologie montre une grande efficacité lors des tests. Cela permet d'améliorer considérablement la qualité finale des photos tout en maintenant le coût du système optique.

L'initié surnommé kro_roe, qui a révélé cette information, est connu pour avoir annoncé avec précision les dates de début de la phase de test bêta de l'interface One UI 7 l'année dernière. C'est pourquoi ses dernières déclarations suscitent une grande attention dans le monde de la technologie.