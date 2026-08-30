SpaceX demande le blocage du satellite Viasat

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SpaceX demande le blocage du satellite Viasat

La société SpaceX, appartenant à Elon Musk, a déposé une requête auprès de la Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis, exigeant l'interdiction d'exploitation sur le marché national pour le prochain appareil spatial de Viasat. Cette demande est motivée par les graves interférences potentielles et les conflits de radiofréquences avec le réseau internet Starlink. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations d'ixbt.com, les responsables de SpaceX demandent à la FCC de limiter les opérations du satellite Viasat-3 F2 sur le territoire américain. Selon l'entreprise, cet appareil spatial pourrait nuire à la stabilité du réseau lors de la fourniture de services internet aux consommateurs et causer diverses difficultés aux clients.

Les négociations ont échoué

Selon les informations diffusées, le problème principal réside dans l'absence d'accord mutuel entre les deux entreprises concernant la coordination des fréquences. Les représentants de SpaceX soulignent que, bien que les parties aient disposé de suffisamment de temps pour résoudre les divergences techniques et répartir les fréquences, aucune négociation sérieuse n'a été menée en pratique.

David Goldman, vice-président de la politique satellitaire chez SpaceX, a exposé ses objections dans un document officiel de 25 pages. Selon lui, malgré les plus de cinq ans accordés pour finaliser les processus de coordination définis dans les conditions de licence, Viasat n'a pris aucune mesure concrète à cet égard.

Conflit dans la plage de fréquences

La requête note que Viasat continue d'opérer dans les bandes Ka destinées aux orbites satellitaires non géostationnaires (NGSO). Cela pourrait créer des obstacles techniques au fonctionnement du réseau Starlink et entraîner des chevauchements de radiofréquences.

À l'heure actuelle, la concurrence pour les fréquences orbitales s'intensifie en raison de l'augmentation du nombre de fournisseurs de services internet par satellite à l'échelle mondiale. Dans ces conditions, il est naturel que tout désaccord technique entre les entreprises affecte non seulement elles-mêmes, mais aussi les consommateurs finaux.

Pour l'instant, la FCC n'a pas encore annoncé de décision finale concernant cette demande de SpaceX. L'organisme de réglementation devrait examiner les arguments des deux parties et parvenir à une conclusion appropriée dans l'intérêt des consommateurs du pays.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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