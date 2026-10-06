Vivo V80 présenté : batterie massive et appareil photo Zeiss

Le segment des smartphones de milieu de gamme s'enrichit d'un nouveau modèle doté de fonctionnalités avancées. Officiellement lancé sur le marché indien, le nouveau Vivo V80 intègre des performances exceptionnelles pour sa catégorie, notamment une optique de niveau professionnel et une capacité de batterie record. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations d'ixbt.com, ce smartphone a déjà attiré l'attention des acheteurs grâce à ses capacités techniques. L'appareil se distingue par son intégration complète des technologies modernes et des exigences des utilisateurs. Les experts ont particulièrement salué la capacité à loger de telles performances dans un boîtier compact.

Écran et performances

Le nouveau Vivo V80 est équipé à l'avant d'un écran AMOLED de haute qualité de 6,59 pouces. La résolution de l'écran prend en charge le format Full HD+ et le taux de rafraîchissement atteint 144 Hz. De plus, une luminosité de crête impressionnante de 5000 nit est annoncée, permettant une lecture aisée même sous la lumière directe du soleil. Le lecteur d'empreintes digitales est intégré sous l'écran, conformément aux tendances actuelles.

La plateforme matérielle de l'appareil repose sur le processeur efficace Snapdragon 7 Gen 4. Pour le logiciel, l'interface OriginOS 7 basée sur Android 17, l'une des versions les plus récentes, a été choisie. Cette combinaison assure une exécution rapide des applications et une grande stabilité du système.

Optique et autonomie

L'un des points forts du smartphone est son bloc photo avancé, créé en collaboration avec la célèbre marque Zeiss. L'appareil photo principal est doté d'un capteur Sony LYT-700V de 50 MP avec autofocus et stabilisation optique de l'image. Il comprend également un module téléobjectif Sony IMX882 de 50 MP avec zoom optique 3x et stabilisation optique, ainsi qu'un capteur ultra grand-angle de 8 MP. La caméra frontale est également équipée d'un capteur haute résolution de 50 MP.

Un autre aspect surprenant des spécifications techniques est sa batterie. Dans un boîtier fin de seulement 7,79 mm d'épaisseur, une batterie massive de 7200 mAh a été intégrée. L'appareil prend en charge la technologie de charge rapide de 90 W. Pesant 210 g, le smartphone dispose d'un cadre latéral en aluminium et d'un panneau arrière en verre.

Selon les informations fournies, le modèle bénéficie de la norme de protection IP69 contre l'eau et la poussière. Les utilisateurs disposent également d'une puce NFC, du support eSIM, du Wi-Fi double bande et de la connectivité sans fil Bluetooth 5.4. Pour l'instant, le fabricant n'a pas annoncé les prix officiels du Vivo V80.