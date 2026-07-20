Vivo X300e présenté : batterie de 7200 mAh et appareil photo Zeiss

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Vivo X300e présenté : batterie de 7200 mAh et appareil photo Zeiss

La société chinoise Vivo a officiellement dévoilé son nouveau fleuron, le modèle Vivo X300e. Ce smartphone suscite un vif intérêt dans le monde de la technologie grâce à son design élégant et à sa batterie d'une capacité exceptionnellement élevée. Développé en partenariat avec la marque Zeiss, l'appareil prétend au leadership non seulement en termes d'autonomie, mais aussi de capacités photographiques. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations d'ixbt.com, l'entreprise a déjà ouvert les précommandes pour ce nouveau modèle. La commercialisation officielle est prévue pour le 27 juillet de cette année. Bien que le fabricant n'ait pas encore révélé tous les détails techniques, des initiés réputés ont déjà partagé les caractéristiques principales du smartphone.

Capacités techniques et écran

Le Vivo X300e devrait être équipé d'un écran OLED plat de 6,59 pouces. L'écran prend en charge une résolution 1,5K, offrant aux utilisateurs une expérience visuelle de haute qualité et lumineuse. On suppose que les performances du smartphone seront assurées par le tout dernier chipset Snapdragon 8 Gen 5, ce qui en fera l'un des appareils les plus puissants du marché.

L'aspect le plus surprenant de l'appareil est son système d'alimentation. Les ingénieurs ont réussi à intégrer une immense batterie de 7200 mAh dans un boîtier de seulement 7,99 mm d'épaisseur. Ce chiffre constitue l'un des résultats records parmi les fleurons modernes. Le smartphone prend également en charge la technologie de charge rapide de 90 W.

Optique Zeiss et design

En ce qui concerne le système de caméra, Vivo est resté fidèle à la tradition en collaborant avec les experts de Zeiss. Le bloc caméra principal devrait inclure les modules suivants :

  • capteur principal de 50 mégapixels ;
  • module ultra grand-angle de 8 mégapixels ;
  • module périscopique basé sur le Sony IMX8 de 50 mégapixels.
Pour les amateurs de selfies, une caméra frontale de 50 mégapixels est prévue. L'apparence du smartphone se distingue par un cadre en métal et un bloc caméra de forme carrée. Le poids de l'appareil est d'environ 203 grammes, ce qui est un chiffre très raisonnable compte tenu de sa batterie haute capacité.

La marque Vivo est connue sur le marché des smartphones pour la qualité de ses caméras et la robustesse de ses boîtiers. Le nouveau Vivo X300e pourrait être idéal pour les utilisateurs qui utilisent activement leur téléphone tout au long de la journée et n'ont pas souvent la possibilité de le recharger. Pour l'instant, aucune information officielle n'a été communiquée sur la date de sortie mondiale et le prix exact de l'appareil.

VivoSmartphoneZeissTechnologieSnapdragon
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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