Thriller aux tirs au but : Liverpool élimine Chelsea dans un match de coupe dramatique

Lors du choc des huitièmes de finale de la Carabao Cup, les fans ont été témoins d'un véritable drame du football anglais. Liverpool, accueillant Chelsea au légendaire Anfield, a décroché sa qualification pour le tour suivant après un combat intense et sans merci.

Le sort de la rencontre, qui s'est terminée sur un score nul de 1-1 après le temps réglementaire, s'est décidé lors d'une séance de tirs au but nerveuse, véritable loterie du football. Faisant preuve de sang-froid dans cette épreuve de nerfs, les Merseysiders se sont imposés 6-5 et ont validé leur ticket pour les quarts de finale.

Un duel de penaltys rapide en première mi-temps

Dès les premières minutes, la rencontre a été marquée par un rythme élevé, une prudence tactique et de nombreuses fautes :

La frappe précise de Rogers : À la 40e minute, Chelsea a lancé une attaque dangereuse et a obtenu un penalty dans la surface adverse. Rogers, s'avançant pour tirer, a transformé le penalty avec sang-froid, donnant l'avantage aux « Blues » (0-1) ;

La réponse rapide de Gakpo : Après avoir concédé l'ouverture du score, Liverpool s'est immédiatement projeté vers l'avant. À peine trois minutes plus tard, à la 43e minute, un penalty a été accordé aux locaux. L'attaquant néerlandais Cody Gakpo n'a pas laissé passer l'occasion et a rétabli l'équilibre (1-1) ;

Changements de stars en seconde période : Lors des 45 dernières minutes, les staffs techniques ont fait entrer leurs forces vives. Des leaders comme Florian Wirtz, Bradley Barcola, Alexis Mac Allister et Alexander Isak sont sortis du banc pour Liverpool, mais les défenseurs et les gardiens ont été impériaux, empêchant toute modification du score.

Une séance de tirs au but nerveuse et la victoire des « Reds »

Conformément au règlement, après la fin du temps réglementaire, le vainqueur a été désigné directement par une séance de tirs au but :

L'intrigue à Anfield : Les tirs effectués par les joueurs des deux équipes ont tenu les supporters en haleine jusqu'aux dernières secondes ;

Un triomphe 6-5 : Dans ce moment dramatique où le talent des gardiens et le sang-froid des joueurs ont été mis à l'épreuve, Liverpool a pris le dessus 6-5, éliminant son rival historique de la compétition.

Données du protocole

Carabao Cup. Huitièmes de finale

Liverpool — Chelsea 1:1 (tirs au but : 6:5)

Buts : Gakpo (43e s.p.) — Rogers (40e s.p.) ;

Composition de Liverpool : Mamardashvili, Gomez, van Dijk (Jaque, 72e), Tsimikas, Araujo, Gravenberch, Nyoni (Mac Allister, 81e), Gakpo, McConnell (Wirtz, 59e), Koumas (Barcola, 58e), Nguoma (Isak, 82e) ;

Composition de Chelsea : Penders, Acheampong, Fofana, Lacroix (Colwill, 45+1e), Gusto (Palestra, 69e), Caicedo (Barco, 69e), Lavia, Henderson, Neto, Rogers, Welbeck ;

Avertissements : Koumas (11e), McConnell (21e) — Acheampong (50e), Lavia (73e).

Liverpool a franchi avec succès cet obstacle difficile, faisant un pas de plus vers le trophée et poursuivant son invincibilité à domicile en coupe.