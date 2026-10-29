15 restaurants italiens lancent un projet de repas sans téléphone pour les familles

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15 restaurants italiens lancent un projet de repas sans téléphone pour les familles

Quinze restaurants de l'île italienne de Sardaigne participent à un projet pilote encourageant les familles à ne pas utiliser de téléphones ou d'autres appareils électroniques pendant les repas, rapporte The Guardian.

Le projet, intitulé « À table sans écrans » (« A tavola senza schermi »), durera un mois. Son objectif principal est d'encourager les parents et les enfants à discuter entre eux sans être distraits par leurs téléphones pendant les repas.

Dans le cadre du projet, un kit spécial est offert aux familles qui mettent leurs téléphones de côté. Il contient des jeux pour interagir avec les enfants, du matériel de dessin et un guide proposant des conseils aux parents sur l'utilisation des appareils numériques.

L'initiative a été développée en collaboration avec Anna Kau, déléguée aux droits des enfants et des adolescents en Sardaigne, et la branche régionale de Fipe-Confcommercio. Le projet vise à accroître la communication en direct lors des repas de famille et à prévenir la dépendance excessive des enfants aux appareils électroniques.

L'expérience sera initialement menée dans 15 restaurants. Si les résultats sont positifs, il est prévu d'étendre l'initiative à d'autres établissements sur une base volontaire.

SardaigneA Tavola Senza SchermiAnna KauFipe-ConfcommercioFamille
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