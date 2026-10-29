Lors des huitièmes de finale de la Carabao Cup, les supporters ont assisté à un affrontement riche en buts et en rebondissements. Sous la houlette de Pep Guardiola, Manchester Citya accueilli Brighton à domicile et a arraché la victoire dans un match disputé.

Après un match nul 2-2 au terme du temps réglementaire, le sort de la rencontre s'est joué lors d'une séance de tirs au but sous tension. Plus adroits dans cette loterie, les « Citizens » se sont imposés 4-3 et ont décroché leur billet pour les quarts de finale.

Pluie de buts à l'Etihad : les moments forts

Le match a été ouvert et intense dès les premières minutes, marqué par des contre-attaques rapides :

L'ouverture du score de Brighton : À la 30e minute, Yalkuye a ouvert le score pour les visiteurs, profitant d'une faille dans la défense de City (0-1) ;

La réponse de Kovacic : À la 40e minute, l'expérimenté Mateo Kovacic a rétabli l'équilibre pour les locaux, renvoyant les deux équipes aux vestiaires sur un score de parité (1-1) ;

Pression en seconde période : Dès le début de la seconde mi-temps, à la 47e minute, l'attaquant des « Seagulls » Rutter a redonné l'avantage à Brighton (1-2) ;

Le but salvateur de Reys : Les « Citizens », combatifs, ont égalisé à la 72e minute grâce à une frappe précise de Reys (2-2).

L'entrée en jeu de Husanov et la victoire aux tirs au but

Pour les fans de football ouzbeks, l'un des moments les plus marquants a été l'entrée en jeu de notre défenseur :

Husanov au cœur de la défense : À la 76e minute, le staff technique a fait entrer notre compatriote Abdukodir Husanoven remplacement de Rico Lewis. Le défenseur a montré une grande sérénité pour repousser les assauts adverses jusqu'à la fin du match ;

Héroïsme aux tirs au but : Après la fin du temps réglementaire, le vainqueur a été désigné aux tirs au but. Les joueurs et le gardien de City ont fait preuve de sang-froid pour s'imposer 4-3.

Feuille de match

Carabao Cup. Huitièmes de finale

Manchester City— Brighton 2-2 (tirs au but : 4-3)

Buts : Kovacic (40), Reys (72) — Yalkuye (30), Rutter (47) ;

Composition de Manchester City : Rulli, Lewis (Abdukodir Husanov, 76), Reys, O'Reilly (Fernandes, 87), Bouaddi (Ait-Nouri, 46), Guehi, Foden, Cherki, Kovacic, Allan (Doku, 61), Samba (Macedo, 46) ;

Avertissements : Bouaddi (32) — Svoboda (11), Wieffer (90+1), Dunk (90+2).

Manchester City franchit un obstacle difficile et poursuit sa route en Carabao Cup. La participation d'Husanov confirme sa montée en puissance au sein de l'équipe.