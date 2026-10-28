Des scientifiques ont testé une technologie permettant d'envoyer des odeurs via Internet

Désormais, il pourrait être possible de transmettre non seulement des images, des vidéos et du son, mais aussi des odeurs via Internet. Des scientifiques ont testé le système Scentronic, conçu pour convertir les odeurs en données numériques et les reproduire sur un autre appareil.

Cette technologie permet de transmettre des informations olfactives sous forme numérique et de les recréer via un appareil récepteur. Cela pourrait offrir la possibilité de ressentir certaines odeurs via Internet à l'avenir.

Si la technologie est perfectionnée et mise en pratique, elle pourrait être utilisée dans les voyages virtuels, le commerce en ligne et les services de divertissement numérique. Par exemple, il n'est pas exclu qu'en plus de voir l'image d'une fleur ou d'un plat sur Internet, il soit possible d'en sentir l'odeur.

Cependant, pour que la technologie se généralise, ses capacités et ses applications pratiques doivent être étudiées plus en profondeur.