Rockstar annonce une présentation spéciale du jeu GTA VI

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Rockstar annonce une présentation spéciale du jeu GTA VI

L’attente autour de GTA VI, l’un des projets les plus attendus de l’industrie du jeu vidéo, pourrait enfin toucher à sa fin. Selon ixbt.com, Rockstar Games a officiellement annoncé l’organisation d’un événement spécial qui révélera de nouveaux détails sur le jeu. Cette annonce majeure a une nouvelle fois attiré l’attention de millions de joueurs, car malgré les mois écoulés depuis la présentation du jeu, le studio n’avait toujours montré aucune séquence vidéo de gameplay. À ce sujet, Ixbt.com rapporte .

Selon le calendrier des organisateurs, cette présentation majeure aura lieu le 27 de ce mois. L’événement sera diffusé sur plusieurs grandes plateformes afin d’être facilement accessible aux spectateurs. Il sera notamment possible de le suivre sur YouTube, mais l’attention se porte principalement sur la plateforme Netflix.

Avantages et attentes pour les utilisateurs de Netflix

Le choix des plateformes retenues pour diffuser cette présentation suscite l’intérêt des spécialistes comme des simples passionnés. Les spectateurs du service de streaming Netflix bénéficient notamment d’un avantage particulier : ils pourront regarder la présentation exactement six heures avant les autres. Cette décision est perçue comme l’une des nouvelles approches de l’entreprise pour attirer son audience.

Pour le moment, Rockstar Games s’abstient de fournir des informations officielles sur ce qui sera montré pendant la présentation. Malgré cela, des millions de joueurs et d’analystes du secteur à travers le monde espèrent vivement que l’événement à venir dévoilera enfin des séquences de gameplay en direct ainsi que les capacités visuelles du jeu.

Date de sortie et plateformes

Rappelons que la sortie de GTA VI est prévue pour le 19 novembre de cette année. Dans un premier temps, le jeu devrait être commercialisé uniquement pour les propriétaires des consoles modernes PlayStation 5 et Xbox Series. Les utilisateurs d’ordinateurs personnels (PC) devront quant à eux patienter un peu plus longtemps, car la version destinée aux ordinateurs devrait sortir ultérieurement. Aucun calendrier précis n’a toutefois encore été communiqué à ce sujet.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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