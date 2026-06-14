Шакарли газланган ичимликлар жигар саратони хавфини ошириши мумкин

·8·Фойдали
Шакарли газланган ичимликлар жигар саратони хавфини ошириши мумкин

Шакар қўшилган газланган ичимликларни мунтазам истеъмол қилиш жигар саломатлиги учун жиддий хавф туғдириши мумкин. Янги тадқиқот натижаларига кўра, бундай ичимликларни тез-тез ичиш жигар саратонининг айрим турлари ривожланиш эҳтимолини ошириши мумкин.

Тадқиқотчилар ушбу хулосага 11 та йирик ва узоқ муддатли илмий иш натижаларини таҳлил қилиш орқали келишган. Уларда жами 1,5 миллиондан ортиқ иштирокчининг маълумотлари ўрганилган. Тадқиқот натижалари JAMA Network Open журналида эълон қилинди.

Илмий иш давомида иштирокчиларнинг овқатланиш одатлари махсус сўровномалар орқали баҳоланган. Шундан сўнг уларнинг соғлиғи ўртача 18 йил давомида кузатиб борилган. Мутахассислар асосий эътиборни шакарли ва сунъий ширинлаштирилган ичимликларни истеъмол қилиш билан жигар саратони ўртасидаги эҳтимолий боғлиқликка қаратган.

Таҳлиллар шуни кўрсатдики, шакарли ичимликларни кўп истеъмол қиладиган одамларда жигар саратонининг энг кўп учрайдиган икки тури — гепатотселлюляр карсинома ва жигар ичидаги холангиокарсинома хавфи юқорироқ бўлиши мумкин.

Олимларнинг таъкидлашича, суюқ шакар организмга тез сўрилади ва узоқ муддатли истеъмол жигарга ортиқча юк тушириши эҳтимолдан холи эмас. Бу эса вақт ўтиши билан модда алмашинуви бузилиши, жигарда ёғ тўпланиши ва яллиғланиш жараёнларига олиб келиши мумкин. Айнан шу омиллар жиддий касалликлар хавфини кучайтириши мумкин.

Муаллифлар шакарли ичимликлар ўз-ўзидан жигар саратонига бевосита сабаб бўлади, деган қатъий хулоса чиқаришга шошилмаслик кераклигини ҳам қайд этмоқда. Бироқ уларнинг фикрича, бундай ичимликларни мунтазам истеъмол қилиш жигар саломатлиги учун хавфли одатлардан бири бўлиши мумкин.

Мутахассислар аҳолига шакарли газланган ичимликлар миқдорини камайтириш, уларнинг ўрнига оддий сув, шакарсиз чой ёки табиий ичимликларни танлашни тавсия қилмоқда. Жигар саломатлигида майда одатлар ҳам катта роль ўйнайди — бу ерда “битта банкадан нима бўларди?” деган савол келажакда қимматга тушиши мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қоғоз китоб ўқиш мияга кутилмаган фойда бериши аниқландиҚоғоз китоб ўқиш мияга кутилмаган фойда бериши аниқландиБугун, 05:34Қаришни секинлаштириш йўли топилди: олимлар янги кашфиёт қилдиҚаришни секинлаштириш йўли топилди: олимлар янги кашфиёт қилдиКеча, 17:33Стрессга қарши “вакцина” борми? Олимлар жавоб бердиСтрессга қарши “вакцина” борми? Олимлар жавоб бердиКеча, 17:28Болаларнинг таваккал қилиши уларни кучли қиладиБолаларнинг таваккал қилиши уларни кучли қилади12.06, 16:333 минг долларлик қаҳва қандай тайёрланади — билиб ҳайрон қоласиз3 минг долларлик қаҳва қандай тайёрланади — билиб ҳайрон қоласиз11.06, 11:56Юрак учун энг фойдали бўлган мева ва сабзавотлар номи маълум қилиндиЮрак учун энг фойдали бўлган мева ва сабзавотлар номи маълум қилинди10.06, 17:04
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

Нега макадамия дунёдаги энг қиммат ёнғоқлардан бири?
Нега макадамия дунёдаги энг қиммат ёнғоқлардан бири?
Эрталаб оч қоринга бир стакан илиқ сув ичиш қанчалик фойдали?
Эрталаб оч қоринга бир стакан илиқ сув ичиш қанчалик фойдали?
Жигар ва юракка зарарли озиқ-овқатлар комбинацияси аниқланди
Жигар ва юракка зарарли озиқ-овқатлар комбинацияси аниқланди
Нега фақат урғочи пашша чақиши кўпчиликни ҳайратга солмоқда
Нега фақат урғочи пашша чақиши кўпчиликни ҳайратга солмоқда
3 минг долларлик қаҳва қандай тайёрланади — билиб ҳайрон қоласиз
3 минг долларлик қаҳва қандай тайёрланади — билиб ҳайрон қоласиз
Қаришни секинлаштириш йўли топилди: олимлар янги кашфиёт қилди
Қаришни секинлаштириш йўли топилди: олимлар янги кашфиёт қилди
Иссиқдан сақланишнинг энг муҳим 11 усули
Иссиқдан сақланишнинг энг муҳим 11 усули
Болалар чой ичиши мумкинми?
Болалар чой ичиши мумкинми?