Фарғонада маст ҳайдовчи уриб юборган ЙПХ ходими вафот этди

·0·Жамият
Фарғонада маст ҳайдовчи уриб юборган ЙПХ ходими вафот этди

Фарғона вилоятининг Ўзбекистон туманида хизмат вазифасини бажараётган ЙПХ инспектори маст ҳайдовчи сабаб юз берган йўл-транспорт ҳодисасида ҳалок бўлди.

Ҳодиса 31 июль куни соат 23:30 атрофида содир бўлган. Дастлабки маълумотларга кўра, Spark автомобилини маст ҳолатда бошқарган ҳайдовчи ЙПХ инспектори, сержант Ҳайитбек Каримжоновнинг транспорт воситасини тўхтатиш ҳақидаги қонуний талабига бўйсунмаган.

Шундан сўнг ҳайдовчи ҳаракатини давом эттириб, инспекторни уриб юборган. Оғир тан жароҳатлари олган ЙПХ ходими зудлик билан шифохонага етказилган.

Шифокорлар унинг ҳаётини сақлаб қолиш учун барча зарур чораларни кўрганига қарамай, Ҳайитбек Каримжонов жонлантириш бўлимида вафот этган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Чехияда ишлаш йўли очилмоқда: ҳамширалар учун янги лойиҳа муҳокама қилиндиЧехияда ишлаш йўли очилмоқда: ҳамширалар учун янги лойиҳа муҳокама қилиндиБугун, 22:31Наманган бозорида белкураклар билан жанжаллашган 6 киши ушланди (видео)Наманган бозорида белкураклар билан жанжаллашган 6 киши ушланди (видео)Бугун, 21:30Саида Мирзиёева Президент администрациясининг “ходим” мушукларини кўрсатди (видео)Саида Мирзиёева Президент администрациясининг “ходим” мушукларини кўрсатди (видео)Бугун, 19:56Саида Мирзиёева: ҳайвонларга шафқатсизлик учун жазо кучайтирилдиСаида Мирзиёева: ҳайвонларга шафқатсизлик учун жазо кучайтирилдиБугун, 14:25Адлия вазирлигида 46 соатлик жараён 2 соатга қисқардиАдлия вазирлигида 46 соатлик жараён 2 соатга қисқардиБугун, 10:25Бир виза — беш давлат: Марказий Осиё «шенген»и яқинми?Бир виза — беш давлат: Марказий Осиё «шенген»и яқинми?Бугун, 10:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда