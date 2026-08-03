Валар Атомикс ядровий стартапи 1 миллиард доллар инвестиция жалб қилди
Ядровий технологиялар билан шуғулланувчи Валар Атомикс Сеқуоиа инвестиция фонди бошчилигида 1 миллиард долларлик аксиядорлик капиталини жалб қилди. Компанияга Еребор ва бошқа банклар томонидан 200 миллион долларлик кредит линияси ҳам ажратилган, стартапнинг қиймати еса 6 миллиард долларга баҳоланмоқда.
Ядровий технологиялар соҳасида фаолият юритувчи Валар Атомикс компанияси Сеқуоиа инвестиция фонди бошчилигида 1 миллиард долларлик йирик акциядорлик капиталини жалб қилганини расман тасдиқлади. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур молиялаштириш раунди стартап учун янги босқични бошлаб бериб, уни кичик модулар реакторлар бозоридаги етакчилардан бирига айлантириши кутилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Компания асосчиси ва бош директори Исаиаҳ Тайлорнинг маълум қилишича, инвестиция раундидан ташқари, Эребор ҳамда бошқа банклар томонидан 200 миллион долларлик кредит линияси ҳам ажратилган. Bloomberg хабарига кўра, гарчи Валар Атомикс ўзининг бозор қийматини ошкор этмаган бўлса-да, стартапнинг қиймати 6 миллиард долларга баҳоланмоқда.
Валар Атомикс анъанавий станцияларга нисбатан арзонроқ ва тезроқ қуриладиган, заводда йиғиладиган кичик модулар реакторларни (SMRс) лойиҳалаштирмоқда. Жорий йилнинг июн ойида компания ўзининг Вард 250 реактори NVIDIA Blackwell тизимини муваффақиятли қувватлантирганини намойиш этган эди. Шунингдек, томонлар сув ишлатмайдиган 30 мегаватт қувватли сунъий интеллект заводини биргаликда ривожлантириш бўйича келишувга эришган.
Ядровий энергия ва сунъий интеллект уйғунлигиСтартап вакилларининг таъкидлашича, ишлаб чиқарилаётган ҳар бир реактордан келгусиҳ авлод қурилмаларини такомиллаштириш учун зарур бўлган муҳандислик ва операцион маълумотлар йиғиб борилади. Бу эса технологик ривожланиш сиклларини сезиларли даражада тезлаштиради.
Компания баёнотида қайд этилишича, НОВА ядросини яратишга икки йил вақт кетган бўлса, Вард 250 реакторини ишга тушириш учун атиги етти ой кифоя қилган. Ҳар бир янги объект қурилиши билан жараён тезлашиб, келгусида йилига ўнлаб, юзлаб ва минглаб реакторлар ишлаб чиқариш режалаштирилган. Ушбу йирик молиялаштириш айнан SMR паркларини оммавий ишлаб чиқариш мақсадига хизмат қилади.
Соҳа бўйича рақобат ва кенгайишМазкур йўналишда ягона ўйинчи бўлмаган Валар Атомикс қатор бошқа стартаплар билан рақобат олиб бормоқда. Хусусан, охирги ойларда Антарес 470 миллион доллар, Х-энергй эса IPO орқали 1 миллиард доллар маблағ йиғишга муваффақ бўлди.
Валар Атомикс компаниясининг сўнгги молиялаштириш раундида Сеқуоиа билан бир қаторда қуйидаги инвестиция фондлари ва тузилмалар иштирок этди:
- Апандион Капитал
- Атреидес Манагемент
- Конвиктион ва Дреам Вентурес
- ҲОФ Капитал ҳамда Point72 Вентурес
- Риот Вентурес, Сновпоинт Вентурес ва Валор Эқуитй Партнерс
…