Валар Атомикс ядровий стартапи 1 миллиард доллар инвестиция жалб қилди

·14·Техно
Валар Атомикс ядровий стартапи 1 миллиард доллар инвестиция жалб қилди
Қисқача

Ядровий технологиялар билан шуғулланувчи Валар Атомикс Сеқуоиа инвестиция фонди бошчилигида 1 миллиард долларлик аксиядорлик капиталини жалб қилди. Компанияга Еребор ва бошқа банклар томонидан 200 миллион долларлик кредит линияси ҳам ажратилган, стартапнинг қиймати еса 6 миллиард долларга баҳоланмоқда.

Ядровий технологиялар соҳасида фаолият юритувчи Валар Атомикс компанияси Сеқуоиа инвестиция фонди бошчилигида 1 миллиард долларлик йирик акциядорлик капиталини жалб қилганини расман тасдиқлади. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур молиялаштириш раунди стартап учун янги босқични бошлаб бериб, уни кичик модулар реакторлар бозоридаги етакчилардан бирига айлантириши кутилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Компания асосчиси ва бош директори Исаиаҳ Тайлорнинг маълум қилишича, инвестиция раундидан ташқари, Эребор ҳамда бошқа банклар томонидан 200 миллион долларлик кредит линияси ҳам ажратилган. Bloomberg хабарига кўра, гарчи Валар Атомикс ўзининг бозор қийматини ошкор этмаган бўлса-да, стартапнинг қиймати 6 миллиард долларга баҳоланмоқда.

Валар Атомикс анъанавий станцияларга нисбатан арзонроқ ва тезроқ қуриладиган, заводда йиғиладиган кичик модулар реакторларни (SMRс) лойиҳалаштирмоқда. Жорий йилнинг июн ойида компания ўзининг Вард 250 реактори NVIDIA Blackwell тизимини муваффақиятли қувватлантирганини намойиш этган эди. Шунингдек, томонлар сув ишлатмайдиган 30 мегаватт қувватли сунъий интеллект заводини биргаликда ривожлантириш бўйича келишувга эришган.

Ядровий энергия ва сунъий интеллект уйғунлиги

Стартап вакилларининг таъкидлашича, ишлаб чиқарилаётган ҳар бир реактордан келгусиҳ авлод қурилмаларини такомиллаштириш учун зарур бўлган муҳандислик ва операцион маълумотлар йиғиб борилади. Бу эса технологик ривожланиш сиклларини сезиларли даражада тезлаштиради.

Компания баёнотида қайд этилишича, НОВА ядросини яратишга икки йил вақт кетган бўлса, Вард 250 реакторини ишга тушириш учун атиги етти ой кифоя қилган. Ҳар бир янги объект қурилиши билан жараён тезлашиб, келгусида йилига ўнлаб, юзлаб ва минглаб реакторлар ишлаб чиқариш режалаштирилган. Ушбу йирик молиялаштириш айнан SMR паркларини оммавий ишлаб чиқариш мақсадига хизмат қилади.

Соҳа бўйича рақобат ва кенгайиш

Мазкур йўналишда ягона ўйинчи бўлмаган Валар Атомикс қатор бошқа стартаплар билан рақобат олиб бормоқда. Хусусан, охирги ойларда Антарес 470 миллион доллар, Х-энергй эса IPO орқали 1 миллиард доллар маблағ йиғишга муваффақ бўлди.

Валар Атомикс компаниясининг сўнгги молиялаштириш раундида Сеқуоиа билан бир қаторда қуйидаги инвестиция фондлари ва тузилмалар иштирок этди:

  • Апандион Капитал
  • Атреидес Манагемент
  • Конвиктион ва Дреам Вентурес
  • ҲОФ Капитал ҳамда Point72 Вентурес
  • Риот Вентурес, Сновпоинт Вентурес ва Валор Эқуитй Партнерс
Янги жалб этилган маблағлар ҳисобига Сеқуоиа ҳамкори Шаун Магуайр компания Директорлар кенгашига қўшилди. Бу эса стартапнинг келгусидаги стратегик қарорлари ва глобал бозорга чиқиш режаларини янада кучайтириши кутилмоқда.

Валар АтомиксЯдровий реакторларИнвестицияТехнологияларСунъий интеллект
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШнинг Base Повер стартапи хонадонлар батареялари учун 1 миллиард доллар маблағ жалб қилдиАҚШнинг Base Повер стартапи хонадонлар батареялари учун 1 миллиард доллар маблағ жалб қилдиБугун, 23:29Оутернет иловаси ижтимоий тармоқдаги постларни саргузаштга айлантирадиОутернет иловаси ижтимоий тармоқдаги постларни саргузаштга айлантирадиБугун, 23:28Honor Робот Пҳоне флагмани: 200 MP камералар ва 7060 мА·ч батареяHonor Робот Пҳоне флагмани: 200 MP камералар ва 7060 мА·ч батареяБугун, 23:22Россия Федерал антимонополия хизмати Apple компаниясига нисбатан иш қўзғатдиРоссия Федерал антимонополия хизмати Apple компаниясига нисбатан иш қўзғатдиБугун, 22:54WhatsApp мессенжерида фойдаланувчи аккаунтлари блокланиши кузатилдиWhatsApp мессенжерида фойдаланувчи аккаунтлари блокланиши кузатилдиБугун, 22:53Samsung хавфсизликни кучайтириб, интернетни улашувчи ТВ иловаларни тақиқладиSamsung хавфсизликни кучайтириб, интернетни улашувчи ТВ иловаларни тақиқладиБугун, 17:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди