Канализация учун 8,5 минг доллар: филиал бошлиғи гумонда...
Андижон вилоятида хонадонни канализация тармоғига улаш учун техник шарт расмийлаштириб бериш эвазига 8,5 минг доллар талаб қилингани айтилмоқда. Тезкор тадбир давомида пулни олган шахс ашёвий далиллар билан ушланган.
Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар маълумотига кўра, мазкур маблағ «Андижон сув таъминоти» АЖнинг Жалақудуқ тумани филиали бошлиғи топшириғи асосида олинган бўлиши мумкин. Ҳозирда ҳолат юзасидан жиноят иши қўзғатилиб, тергов ҳаракатлари давом этмоқда.
Техник шарт учун катта миқдорда пул сўралган
Бош прокуратура ҳузуридаги Департаментнинг Андижон вилояти бошқармаси бошқа ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар билан ҳамкорликда тезкор тадбир ўтказган.
Тақдим этилган маълумотга кўра, «Андижон сув таъминоти» АЖ Жалақудуқ тумани филиали бошлиғи К.Т. фуқаро Б.А.нинг «Туялас» маҳалласидаги хонадонига канализация тармоғи ўрнатиш учун техник шарт расмийлаштириб беришини айтган.
Бу хизмат эвазига 8 500 АҚШ доллари сўралгани қайд этилмоқда.
Пулни бошқа шахс қабул қилган
Тезкор тадбирнинг асосий нуқтаси — пулни филиал раҳбарининг ўзи эмас, бошқа фуқаро олгани ҳақидаги маълумотдир.
Расмий баёнотга кўра, фуқаро М.Ш. К.Т.нинг топшириғи асосида 8,5 минг долларни қабул қилган вақтида ушланган. Пуллар ашёвий далил сифатида расмийлаштирилган.
Бу ҳолат тергов олдига бир қатор муҳим саволларни қўяди:
пулни олиш топшириғини айнан ким берган;
талаб қилинган маблағ кимга мўлжалланган;
техник шартни расмийлаштиришда бошқа шахслар ҳам иштирок этганми;
бундай ҳолат аввал ҳам содир бўлганми;
хизматни қонуний тартибда олиш учун аслида қандай тўловлар белгиланган.
Ушбу саволларга тергов жараёнида тўпланган далиллар асосида ҳуқуқий баҳо берилиши керак.
Нега айнан техник шарт муҳим?
Хонадон ёки бошқа объектни марказлашган канализация тармоғига улашдан олдин тармоқнинг техник имконияти, уланиш нуқтаси ва муҳандислик талаблари белгиланади.
Техник шарт ушбу жараённинг асосий ҳужжатларидан бири бўлиб, унда қувурнинг йўналиши, уланиш параметрлари ва бажарилиши лозим бўлган талаблар кўрсатилиши мумкин.
Шу сабаб техник шартни берувчи ёки жараёнга таъсир ўтказа оладиган мансабдорнинг ваколати фуқаро учун ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Бундай вазиятда хизматни тезлаштириш ёки ижобий қарор чиқартириш ваъдаси орқали пул талаб қилиниши коррупция хавфини юзага келтиради.
8,5 минг доллар нега сўралгани аниқлаштирилади
Тақдим этилган хабарда техник шартни расмийлаштириш билан боғлиқ қонуний тўлов миқдори ёки қурилиш ишларининг умумий қиймати кўрсатилмаган.
Шунинг учун 8,5 минг доллар:
фақат ҳужжатни расмийлаштириш;
канализация тармоғини қуриш;
қувурларни улаш;
бошқа хизматлар
учун талаб қилинганми, ҳозирча очиқ эмас.
Тергов жараёнида фуқаролар ўртасидаги суҳбатлар, пулни бериш шарти, банкноталарнинг келиб чиқиши ва гумон қилинувчиларнинг ҳаракатлари текширилиши кутилмоқда.
Жиноят иши қўзғатилди
Мазкур ҳолат юзасидан жиноят иши қўзғатилган. Ҳозирда ваколатли органлар томонидан тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.
Тергов давомида:
иштирокчиларнинг кўрсатмалари олиниши;
телефон мулоқотлари ва ёзишмалар текширилиши;
пулни олиш бўйича келишув қандай шакллангани аниқланиши;
филиал раҳбарининг воқеага алоқадорлиги ўрганилиши;
бошқа эҳтимолий эпизодлар мавжудлиги текширилиши мумкин.
Жиноят ишининг қайси модда асосида қўзғатилгани ва гумон қилинувчиларга нисбатан қандай эҳтиёт чораси қўллангани ҳақида ҳозирча маълумот берилмаган.
Суд ҳукмигача айбдор деб бўлмайди
Хабарда келтирилган К.Т. ва М.Ш.га нисбатан билдирилган маълумотлар тергов версияси ҳисобланади. Уларнинг айби қонуний кучга кирган суд ҳукми билан исботланмагунча айбсиз ҳисобланади.
Шунингдек, филиал бошлиғи ёки унинг ҳимоя томонининг мазкур воқеа бўйича муносабати очиқланмаган. Тергов якунида иш судга юборилиши ёки тўпланган далилларга қараб бошқа процессуал қарор қабул қилиниши мумкин.
Оддий хизмат ортидаги катта савол
Бир хонадонни канализация тармоғига улаш учун зарур бўлган техник ҳужжат атрофида 8,5 минг долларлик келишув пайдо бўлгани ҳақидаги хабар коммунал хизматлардаги жараёнларнинг шаффофлиги масаласини яна кун тартибига олиб чиқди.
Фуқаролар техник шарт, уланиш рухсатномаси ва бошқа коммунал ҳужжатларни қанча вақтда, қандай тартибда ва қайси тўловлар асосида олишини аниқ билиши керак. Тартиблар тушунарсиз ёки ёпиқ бўлса, бу ноқонуний воситачилик ва мансаб ваколатидан фойдаланиш хавфини оширади.
Энди терговнинг асосий вазифаси пулни олиш билан боғлиқ барча ҳолатларни аниқлаш ва воқеада иштирок этган ҳар бир шахснинг ҳаракатига холис ҳуқуқий баҳо беришдан иборат.
Сизнингча, коммунал хизматлар учун техник шарт бериш жараёни тўлиқ онлайн ва очиқ назоратда бўлиши керакми? Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани дўстларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…