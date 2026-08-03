Ситора Алимжонова умра сафарига йўл олди (видео)
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Машҳур ўзбек актрисаси Ситора Алимжонова опа-сингиллари билан бирга умра зиёратини адо этиш учун Саудия Арабистонига йўл олди.
Актриса аэропортдан юборган видеомурожаатида ушбу сафар унинг учун алоҳида аҳамиятга эга эканини айтиб ўтди. У онасини умра сафарига олиб бора олмагани ўзида армон бўлиб қолганини, келажакда эса ўғли билан бирга муқаддас зиёратга боришни ният қилаётганини билдирди.
Актрисанинг бу хабари мухлислар томонидан илиқ кутиб олинди. Улар Ситора Алимжоновани муборак зиёрат билан табриклаб, сафарининг хайрли ва ибодатлари қабул бўлишини тилаб, самимий тилакларини қолдиришди.
Ситора Алимжоновага ушбу муборак зиёрат сафари давомида хотиржамлик, руҳий куч ва эзгу таассуротлар ҳамроҳ бўлиши тилаб қолинди.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…