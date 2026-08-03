Россия Федерал антимонополия хизмати Apple компаниясига нисбатан иш қўзғатди

·24·Техно
Россия Федерал антимонополия хизмати Apple компаниясига нисбатан иш қўзғатди
Қисқача

Россия Федерациясининг Федерал антимонополия хизмати Apple компаниясига нисбатан расман иш қўзғатди. Бунга компаниянинг iPhone ва iPad қурилмаларида миллий Max мессенжери ҳамда РуСторе иловалар дўконини олдиндан ўрнатиш талабларини бажармагани сабаб бўлган. Россияда ушбу талаблар 2025 йилнинг 1 сентябридан кучга кирган, антимонополия идораси еса текширувларни давом еттирмоқда.

Россия Федерациясининг Федерал антимонополия хизмати (ФАХ) Apple компаниясига нисбатан расман иш қўзғатди. Бунга Американинг технология гиганти томонидан илгари берилган огоҳлантиришнинг бажарилмагани сабаб бўлди, дея хабар беради Tass.ru нашри. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Идора маълумотларига кўра, Apple компанияси ўзининг iPhone ва iPad қурилмаларида миллий Max мессенжери ҳамда РуСторе иловалар дўконини олдиндан ўрнатиш имкониятини тақдим этиш бўйича қўйилган талабларни бажармаган. Ушбу ҳолат мамлакатдаги рақобатни ҳимоя қилиш тўғрисидаги қонунчилик талабларига зид келади деб топилди.

Қонун талаблари ва суд амалиёти

Антимонополия хизмати вакилларининг эслатишича, уларнинг бу каби масалардаги позицияси аввалги суд жараёнларида ҳам бир неча бор ўз тасдиқини топган. Шунга қарамай, компания айрим талабларни бажаришни пайсалга солиб келмоқда.

Хусусан, жорий йилнинг 27 июльида чиқарилган янгиланган iOS версиясида Россия қидирув тизимини олдиндан ўрнатиш имконияти пайдо бўлгани қайд этилди. Бироқ миллий мессенжер ва ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам таниш бўлган муқобил иловалар дўконига тааллуқли талаблар ҳали ҳам ижро этилмаган.

Янги қонунчилик талаблари

Эслатиб ўтамиз, Россияда мобил қурилмаларга РуСторе иловалар дўконини ўрнатишни чеклашни тақиқловчи қонун 2025 йилнинг 1 сентябридан бошлаб кучга кирган эди. Шу санадан бошлаб мамлакатда сотиладиган барча смартфон ва планшетлар учун миллий Max мессенжерини олдиндан ўрнатиш ҳам мажбурий талабга айланган.

Ҳозирги вақтда антимонополия идораси мазкур иш юзасидан текширувларни давом эттирмоқда. Агар Apple компанияси қонунбузарликда айбдор деб топилса, унга нисбатан тегишли молиявий санкциялар ёки чекловлар қўлланилиши мумкин.

AppleФАСРуСтореiPhoneТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШнинг Base Повер стартапи хонадонлар батареялари учун 1 миллиард доллар маблағ жалб қилдиАҚШнинг Base Повер стартапи хонадонлар батареялари учун 1 миллиард доллар маблағ жалб қилдиБугун, 23:29Оутернет иловаси ижтимоий тармоқдаги постларни саргузаштга айлантирадиОутернет иловаси ижтимоий тармоқдаги постларни саргузаштга айлантирадиБугун, 23:28Honor Робот Пҳоне флагмани: 200 MP камералар ва 7060 мА·ч батареяHonor Робот Пҳоне флагмани: 200 MP камералар ва 7060 мА·ч батареяБугун, 23:22Валар Атомикс ядровий стартапи 1 миллиард доллар инвестиция жалб қилдиВалар Атомикс ядровий стартапи 1 миллиард доллар инвестиция жалб қилдиБугун, 22:54WhatsApp мессенжерида фойдаланувчи аккаунтлари блокланиши кузатилдиWhatsApp мессенжерида фойдаланувчи аккаунтлари блокланиши кузатилдиБугун, 22:53Samsung хавфсизликни кучайтириб, интернетни улашувчи ТВ иловаларни тақиқладиSamsung хавфсизликни кучайтириб, интернетни улашувчи ТВ иловаларни тақиқладиБугун, 17:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди