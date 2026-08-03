Россия Федерал антимонополия хизмати Apple компаниясига нисбатан иш қўзғатди
Россия Федерациясининг Федерал антимонополия хизмати Apple компаниясига нисбатан расман иш қўзғатди. Бунга компаниянинг iPhone ва iPad қурилмаларида миллий Max мессенжери ҳамда РуСторе иловалар дўконини олдиндан ўрнатиш талабларини бажармагани сабаб бўлган. Россияда ушбу талаблар 2025 йилнинг 1 сентябридан кучга кирган, антимонополия идораси еса текширувларни давом еттирмоқда.
Россия Федерациясининг Федерал антимонополия хизмати (ФАХ) Apple компаниясига нисбатан расман иш қўзғатди. Бунга Американинг технология гиганти томонидан илгари берилган огоҳлантиришнинг бажарилмагани сабаб бўлди, дея хабар беради Tass.ru нашри. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Идора маълумотларига кўра, Apple компанияси ўзининг iPhone ва iPad қурилмаларида миллий Max мессенжери ҳамда РуСторе иловалар дўконини олдиндан ўрнатиш имкониятини тақдим этиш бўйича қўйилган талабларни бажармаган. Ушбу ҳолат мамлакатдаги рақобатни ҳимоя қилиш тўғрисидаги қонунчилик талабларига зид келади деб топилди.
Қонун талаблари ва суд амалиётиАнтимонополия хизмати вакилларининг эслатишича, уларнинг бу каби масалардаги позицияси аввалги суд жараёнларида ҳам бир неча бор ўз тасдиқини топган. Шунга қарамай, компания айрим талабларни бажаришни пайсалга солиб келмоқда.
Хусусан, жорий йилнинг 27 июльида чиқарилган янгиланган iOS версиясида Россия қидирув тизимини олдиндан ўрнатиш имконияти пайдо бўлгани қайд этилди. Бироқ миллий мессенжер ва ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам таниш бўлган муқобил иловалар дўконига тааллуқли талаблар ҳали ҳам ижро этилмаган.
Янги қонунчилик талаблариЭслатиб ўтамиз, Россияда мобил қурилмаларга РуСторе иловалар дўконини ўрнатишни чеклашни тақиқловчи қонун 2025 йилнинг 1 сентябридан бошлаб кучга кирган эди. Шу санадан бошлаб мамлакатда сотиладиган барча смартфон ва планшетлар учун миллий Max мессенжерини олдиндан ўрнатиш ҳам мажбурий талабга айланган.
Ҳозирги вақтда антимонополия идораси мазкур иш юзасидан текширувларни давом эттирмоқда. Агар Apple компанияси қонунбузарликда айбдор деб топилса, унга нисбатан тегишли молиявий санкциялар ёки чекловлар қўлланилиши мумкин.
…