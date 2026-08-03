WhatsApp мессенжерида фойдаланувчи аккаунтлари блокланиши кузатилди
WhatsApp мессенжерида техник носозлик сабаб бир нечта фойдаланувчи аккаунтлари кутилмаганда блокланиб, текширувга юборилди. Ўнлаб фойдаланувчилар Х ва Threads платформаларида иловадан фойдалана олмай қолганини маълум қилди. Meta муаммони тан олиб, уни бартараф етиш устида ишлаётганини билдирди, бироқ носозлик сабаби ва кўпроқ зарар кўрган ҳудудларни очиқламади. Ҳозирда муаммо босқичма-босқич ҳал қилиниб, жабрланган аккаунтларга кириш тикланмоқда.
Дунё бўйлаб миллионлаб инсонлар фойдаланадиган WhatsApp мессенжерида техник носозлик юзага келиб, бир нечта фойдаланувчи аккаунтлари кутилмаганда блокланди ва текширув остига қўйилди. Ушбу ҳолат кўплаб фаол мижозларнинг кундалик мулоқоти ва иш жараёнига ўз таъсирини кўрсатди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
TechCrunch нашри маълумотига кўра, сўнгги бир неча соат ичида ижтимоий тармоқларда ўнлаб фойдаланувчилар ўзларининг WhatsApp аккаунтлари Meta томонидан блоклангани ва «кўриб чиқиш» босқичига ўтказилганидан шикоят қилишган. Муаммога дуч келганлар Х ва Threads платформаларида ўз постларини қолдириб, хизматдан фойдалана олмай қолганликларини маълум қилишган.
Фойдаланувчилар дуч келган чекловларИловага киришга уриниш чоғида фойдаланувчиларга махсус ойна чиққан бўлиб, унда шундай ёзув акс этган: «Хизмат кўрсатиш шартларига мувофиқлигини текшириш учун аккаунтингиз фаолияти ва қурилма маълумотлари текширилмоқда. Одатда натижа ҳақида 24 соат ичида хабар берамиз».
Маълумот ўрнида таъкидлаш жоизки, Meta компаниясига тегишли ушбу оммабоп чат иловаси бутун дунё бўйлаб 3 миллиарддан ортиқ ойлик фаол фойдаланувчига эга. Шу боисдан, ҳатто нисбатан кичик миқёсдаги носозлик ҳам минглаб инсонларнинг ишига тўсқинлик қилиши мумкин.
Meta компаниясининг расмий муносабатиTechCrunch сўровига жавобан Meta вакиллари юзага келган муаммони тан олиб, уни бартараф этиш устида иш олиб борилаётганини тасдиқлашди. Бироқ компания қайси ҳудудлардаги фойдаланувчилар кўпроқ зарар кўргани ёки носозлик айнан нима сабабдан келиб чиққани ҳақида аниқ маълумот бермади.
«Биз хизматимиздан суиистеъмол қилишга уринадиганларга қарши курашиш ҳамда фойдаланувчилар хавфсизлигини таъминлаш учун доимий равишда аккаунтларни блоклаб борамиз. Баъзида бу борада хатоликларга йўл қўямиз ва бундай ҳолатларда одамларга мулоқотни тезроқ тиклаш учун имкон қадар тезроқ ҳаракат қиламиз. Жабрланган аккаунтларга киришни тиклаш чораларини кўрдик», — дея қайд этган компания вакили.
Ҳозирги вақтда муаммо босқичма-босқич ҳал этилиб, фойдаланувчилар ўз саҳифаларига қайта тикланмоқда. Шунга қарамай, мутахассислар хавфсизлик тизимларининг бундай оммавий хатолари келгусида такрорланмаслиги учун тегишли чоралар кўрилишини кутишмоқда.
…