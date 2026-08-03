WhatsApp мессенжерида фойдаланувчи аккаунтлари блокланиши кузатилди

·19·Техно
WhatsApp мессенжерида фойдаланувчи аккаунтлари блокланиши кузатилди
Қисқача

WhatsApp мессенжерида техник носозлик сабаб бир нечта фойдаланувчи аккаунтлари кутилмаганда блокланиб, текширувга юборилди. Ўнлаб фойдаланувчилар Х ва Threads платформаларида иловадан фойдалана олмай қолганини маълум қилди. Meta муаммони тан олиб, уни бартараф етиш устида ишлаётганини билдирди, бироқ носозлик сабаби ва кўпроқ зарар кўрган ҳудудларни очиқламади. Ҳозирда муаммо босқичма-босқич ҳал қилиниб, жабрланган аккаунтларга кириш тикланмоқда.

Дунё бўйлаб миллионлаб инсонлар фойдаланадиган WhatsApp мессенжерида техник носозлик юзага келиб, бир нечта фойдаланувчи аккаунтлари кутилмаганда блокланди ва текширув остига қўйилди. Ушбу ҳолат кўплаб фаол мижозларнинг кундалик мулоқоти ва иш жараёнига ўз таъсирини кўрсатди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

TechCrunch нашри маълумотига кўра, сўнгги бир неча соат ичида ижтимоий тармоқларда ўнлаб фойдаланувчилар ўзларининг WhatsApp аккаунтлари Meta томонидан блоклангани ва «кўриб чиқиш» босқичига ўтказилганидан шикоят қилишган. Муаммога дуч келганлар Х ва Threads платформаларида ўз постларини қолдириб, хизматдан фойдалана олмай қолганликларини маълум қилишган.

Фойдаланувчилар дуч келган чекловлар

Иловага киришга уриниш чоғида фойдаланувчиларга махсус ойна чиққан бўлиб, унда шундай ёзув акс этган: «Хизмат кўрсатиш шартларига мувофиқлигини текшириш учун аккаунтингиз фаолияти ва қурилма маълумотлари текширилмоқда. Одатда натижа ҳақида 24 соат ичида хабар берамиз».

Маълумот ўрнида таъкидлаш жоизки, Meta компаниясига тегишли ушбу оммабоп чат иловаси бутун дунё бўйлаб 3 миллиарддан ортиқ ойлик фаол фойдаланувчига эга. Шу боисдан, ҳатто нисбатан кичик миқёсдаги носозлик ҳам минглаб инсонларнинг ишига тўсқинлик қилиши мумкин.

Meta компаниясининг расмий муносабати

TechCrunch сўровига жавобан Meta вакиллари юзага келган муаммони тан олиб, уни бартараф этиш устида иш олиб борилаётганини тасдиқлашди. Бироқ компания қайси ҳудудлардаги фойдаланувчилар кўпроқ зарар кўргани ёки носозлик айнан нима сабабдан келиб чиққани ҳақида аниқ маълумот бермади.

«Биз хизматимиздан суиистеъмол қилишга уринадиганларга қарши курашиш ҳамда фойдаланувчилар хавфсизлигини таъминлаш учун доимий равишда аккаунтларни блоклаб борамиз. Баъзида бу борада хатоликларга йўл қўямиз ва бундай ҳолатларда одамларга мулоқотни тезроқ тиклаш учун имкон қадар тезроқ ҳаракат қиламиз. Жабрланган аккаунтларга киришни тиклаш чораларини кўрдик», — дея қайд этган компания вакили.

Ҳозирги вақтда муаммо босқичма-босқич ҳал этилиб, фойдаланувчилар ўз саҳифаларига қайта тикланмоқда. Шунга қарамай, мутахассислар хавфсизлик тизимларининг бундай оммавий хатолари келгусида такрорланмаслиги учун тегишли чоралар кўрилишини кутишмоқда.

WhatsAppMetaТехнологияБлоклашTechCrunch
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШнинг Base Повер стартапи хонадонлар батареялари учун 1 миллиард доллар маблағ жалб қилдиАҚШнинг Base Повер стартапи хонадонлар батареялари учун 1 миллиард доллар маблағ жалб қилдиБугун, 23:29Оутернет иловаси ижтимоий тармоқдаги постларни саргузаштга айлантирадиОутернет иловаси ижтимоий тармоқдаги постларни саргузаштга айлантирадиБугун, 23:28Honor Робот Пҳоне флагмани: 200 MP камералар ва 7060 мА·ч батареяHonor Робот Пҳоне флагмани: 200 MP камералар ва 7060 мА·ч батареяБугун, 23:22Россия Федерал антимонополия хизмати Apple компаниясига нисбатан иш қўзғатдиРоссия Федерал антимонополия хизмати Apple компаниясига нисбатан иш қўзғатдиБугун, 22:54Валар Атомикс ядровий стартапи 1 миллиард доллар инвестиция жалб қилдиВалар Атомикс ядровий стартапи 1 миллиард доллар инвестиция жалб қилдиБугун, 22:54Samsung хавфсизликни кучайтириб, интернетни улашувчи ТВ иловаларни тақиқладиSamsung хавфсизликни кучайтириб, интернетни улашувчи ТВ иловаларни тақиқладиБугун, 17:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди