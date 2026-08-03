Касемиро трансфери атрофида можаро: ЛА Galaxy ва Интер Миами можароси

·24·Спорт
Касемиро трансфери атрофида можаро: ЛА Galaxy ва Интер Миами можароси
Қисқача

MLS Касемиронинг Интер Миами клубига ўтиши ортидан шубҳали ҳолатлар ва регламент бузилиши еҳтимоли юзасидан махсус текширув бошлади. ЛА Galaxy бош директори Вилл Кунц (Вилл Кунтз) футболчи аввал Galaxy сафида ўйнашни истаганини, бироқ икки ой ўтиб Интер Миами таркибида тўп суришни хоҳлаганини айтганини билдирди.

Шимолий Американинг Мажор Леагуе Соксер (MLS) мусобақасида бразилиялик таниқли яримҳимоячи Касемиронинг Интер Миами клубига ўтиши билан боғлиқ вазият жиддий можарога сабаб бўлди. Goal.com хабар беришича, трансфер ортидан юзага келган шубҳали ҳолатлар ва регламент бузилиши эҳтимоли юзасидан лига расман махсус текширув бошлаган. Бу можаро АҚШ футболида катта шов-шувларга сабаб бўлмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Даллас жамоасига қарши кечган нурсиз дурангдан сўнг ўтказилган матбуот анжуманида ЛА Galaxy бош директори Вилл Кунтс (Вилл Кунтз) бразилиялик футболчининг дастлабки ниятлари ҳақида кутилмаган маълумотларни ошкор қилди. Унинг сўзларига кўра, фаолияти давомида беш бор Чемпионлар лигасида ғолиб чиққан тажрибали футболчи аввалроқ айнан Ғарбий қирғоқ жамоасида ўйнашни исташини қатъий таъкидлаган эди.

Кунтс баёноти ва кашфиёт ҳуқуқи масаласи

Вилл Кунтс журналистларга берган интервюсида футболчининг ўзгарувчан фикрлари ҳақида гапирди: “Касемиро қўнғироқ қилиб, ҳар доим Интер Миами сафида тўп суришни хоҳлаганини айтгани рост. Бироқ бу унинг бизга фақат Galaxy сафида ўйнамоқчилигини айтганидан атиги икки ой ўтиб содир бўлгани ҳам ҳақиқатдир”. Бу баёнот клублар ўртасидаги зиддиятни янада кучайтирди.

Мазкур можаранинг асосий сабаби MLS лигасидаги “кашфиёт ҳуқуқи” (дисковерй rights) тизими билан боғлиқ. Ушбу қоидага кўра, исталган MLS клуби чет эллик футболчиларни ўз сафига қўшиб олишда устувор ҳуқуққа эга бўлиши мумкин. Ҳар бир жамоа ўз рўйхатида кўпи билан беш нафар шундай футболчини сақлаш ҳуқуқига эга. Маълум бўлишича, 34 ёшли бразилиялик футболчи бўйича дастлабки ҳуқуқлар ЛА Galaxy ихтиёрида бўлган, бироқ Интер Миами уни трансфер қилиш жараёнида бу ҳуқуқни қўлга киритганини эълон қилган.

Текширув ва томонларнинг келишуви

Ҳозирги вақтда лига раҳбарияти трансфернинг молиявий ва ҳуқуқий жиҳатларини синчковлик билан текширмоқда. Шунга қарамай, юзага келган тарангликни юмшатиш мақсадида икки клуб ўртасида вақтинчалик келишувга эришилгани маълум қилинди.

ЛА Galaxy томонидан тарқатилган расмий баёнотда шундай дейилади: “ЛА Galaxy ва Интер Миами клублари Касемиронинг трансфери бўйича устувор ҳуқуқ юзасидан келишувга эришдилар. Мазкур келишув шартлари MLS олиб бораётган қоидабузарлик текшируви якунлангач эълон қилинади”. Томонлар ҳозирча расмий натижаларни кутишмоқда.

Футболчининг ўзи эса юзага келган баҳслардан қочмаётганини таъкидлаган. Касемиро аввалроқ берган интервюларида Маями шаҳрига шахсий боғлиқлиги ва янги жамоадошлари билан бирга ишлаш истаги унинг қарорига катта таъсир кўрсатганини тушунтириб ўтган эди. Оиласининг қулайлиги ва иқлим унинг танловида муҳим рол ўйнаганини қўшимча қилган.

КасемироИнтер МиамиЛА GalaxyMLSТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Челси ҳимоячиси Тревоҳ Чалобаҳ Комо жамоасига ўтмоқдаЧелси ҳимоячиси Тревоҳ Чалобаҳ Комо жамоасига ўтмоқдаБугун, 23:15Манчестер Сити Педро Нетони ўз сафига қўшиб олмоқчиМанчестер Сити Педро Нетони ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 23:12Трансфер бозори жонли эфирда: А Сериядаги сўнгги келишувларТрансфер бозори жонли эфирда: А Сериядаги сўнгги келишувларБугун, 22:54«Нефтчи» Самарқандда тўхтади: пешқадам очко йўқотди«Нефтчи» Самарқандда тўхтади: пешқадам очко йўқотдиБугун, 22:46Василиже Адзик Ювентусдан Сассуолога кўчиб ўтдиВасилиже Адзик Ювентусдан Сассуолога кўчиб ўтдиБугун, 22:39Жордан Ҳендерсон кутилмаганда Челси сафига қўшилдиЖордан Ҳендерсон кутилмаганда Челси сафига қўшилдиБугун, 22:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда