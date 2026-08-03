Касемиро трансфери атрофида можаро: ЛА Galaxy ва Интер Миами можароси
MLS Касемиронинг Интер Миами клубига ўтиши ортидан шубҳали ҳолатлар ва регламент бузилиши еҳтимоли юзасидан махсус текширув бошлади. ЛА Galaxy бош директори Вилл Кунц (Вилл Кунтз) футболчи аввал Galaxy сафида ўйнашни истаганини, бироқ икки ой ўтиб Интер Миами таркибида тўп суришни хоҳлаганини айтганини билдирди.
Шимолий Американинг Мажор Леагуе Соксер (MLS) мусобақасида бразилиялик таниқли яримҳимоячи Касемиронинг Интер Миами клубига ўтиши билан боғлиқ вазият жиддий можарога сабаб бўлди. Goal.com хабар беришича, трансфер ортидан юзага келган шубҳали ҳолатлар ва регламент бузилиши эҳтимоли юзасидан лига расман махсус текширув бошлаган. Бу можаро АҚШ футболида катта шов-шувларга сабаб бўлмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Даллас жамоасига қарши кечган нурсиз дурангдан сўнг ўтказилган матбуот анжуманида ЛА Galaxy бош директори Вилл Кунтс (Вилл Кунтз) бразилиялик футболчининг дастлабки ниятлари ҳақида кутилмаган маълумотларни ошкор қилди. Унинг сўзларига кўра, фаолияти давомида беш бор Чемпионлар лигасида ғолиб чиққан тажрибали футболчи аввалроқ айнан Ғарбий қирғоқ жамоасида ўйнашни исташини қатъий таъкидлаган эди.
Кунтс баёноти ва кашфиёт ҳуқуқи масаласиВилл Кунтс журналистларга берган интервюсида футболчининг ўзгарувчан фикрлари ҳақида гапирди: “Касемиро қўнғироқ қилиб, ҳар доим Интер Миами сафида тўп суришни хоҳлаганини айтгани рост. Бироқ бу унинг бизга фақат Galaxy сафида ўйнамоқчилигини айтганидан атиги икки ой ўтиб содир бўлгани ҳам ҳақиқатдир”. Бу баёнот клублар ўртасидаги зиддиятни янада кучайтирди.
Мазкур можаранинг асосий сабаби MLS лигасидаги “кашфиёт ҳуқуқи” (дисковерй rights) тизими билан боғлиқ. Ушбу қоидага кўра, исталган MLS клуби чет эллик футболчиларни ўз сафига қўшиб олишда устувор ҳуқуққа эга бўлиши мумкин. Ҳар бир жамоа ўз рўйхатида кўпи билан беш нафар шундай футболчини сақлаш ҳуқуқига эга. Маълум бўлишича, 34 ёшли бразилиялик футболчи бўйича дастлабки ҳуқуқлар ЛА Galaxy ихтиёрида бўлган, бироқ Интер Миами уни трансфер қилиш жараёнида бу ҳуқуқни қўлга киритганини эълон қилган.
Текширув ва томонларнинг келишувиҲозирги вақтда лига раҳбарияти трансфернинг молиявий ва ҳуқуқий жиҳатларини синчковлик билан текширмоқда. Шунга қарамай, юзага келган тарангликни юмшатиш мақсадида икки клуб ўртасида вақтинчалик келишувга эришилгани маълум қилинди.
ЛА Galaxy томонидан тарқатилган расмий баёнотда шундай дейилади: “ЛА Galaxy ва Интер Миами клублари Касемиронинг трансфери бўйича устувор ҳуқуқ юзасидан келишувга эришдилар. Мазкур келишув шартлари MLS олиб бораётган қоидабузарлик текшируви якунлангач эълон қилинади”. Томонлар ҳозирча расмий натижаларни кутишмоқда.
Футболчининг ўзи эса юзага келган баҳслардан қочмаётганини таъкидлаган. Касемиро аввалроқ берган интервюларида Маями шаҳрига шахсий боғлиқлиги ва янги жамоадошлари билан бирга ишлаш истаги унинг қарорига катта таъсир кўрсатганини тушунтириб ўтган эди. Оиласининг қулайлиги ва иқлим унинг танловида муҳим рол ўйнаганини қўшимча қилган.
…