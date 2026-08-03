Японияда эркакларга ишга шортикда келишга рухсат берилди
Япониянинг Токио шаҳрида ёзги жазирама сабаб айрим офисларда ходимларнинг кийиниш қоидалари енгиллаштирилди. Эндиликда эркаклар анъанавий костюм ўрнига футболка, спорт оёқ кийими ва шортикда ишга келишлари мумкин.
Мазкур ташаббус, аввало, ходимлар учун қулай шароит яратиш ҳамда кондиционерлардан фойдаланишни камайтириб, электр энергиясини тежаш мақсадида жорий этилган. Бироқ янги қоидалар ҳамма томонидан ҳам бирдек маъқулланмади.
Айрим аёл ходимлар эркакларга шортик кийишга рухсат берилган бир пайтда, аёллар учун айрим анъанавий кийиниш талаблари сақланиб қолаётганини адолатсизлик деб баҳоламоқда.
Бундан ташқари, ижтимоий тармоқларда эркакларнинг очиқ оёқлари ва оёқ туклари ҳам муҳокама марказига чиқди. Айрим фойдаланувчилар ҳазил аралаш бу ҳолатни “сунеҳара”, яъни “оёқ туклари тегажоғлиги” деб атай бошлаган.
Қизиғи, шортик кийиб ишга боришни бошлаган айрим эркаклар ҳамкасбларига ноқулайлик туғдирмаслик учун оёқларидаги тукларни олдиришга, ҳатто лазер эпиляциясидан фойдаланишга мурожаат қилаётгани айтилмоқда.
…