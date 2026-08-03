Ҳеннессей Блаккбирд: 850 от кучига эга янги суперкар тақдим этилди

·15·Авто
Ҳеннессей Блаккбирд: 850 от кучига эга янги суперкар тақдим этилди
Қисқача

Американинг Ҳеннессей компанияси 800-850 от кучига ега, 0 дан 60 миля/соат тезликка 3 сониядан камроқ вақтда еришадиган, максимал тезлиги соатига 220 миля бўлган Блаккбирд суперкарини тақдим етди. Веном F5 моделининг ўрнини егаллайдиган автомобил юқори айланишли атмосферали V8 двигател, очиқ турдаги олти поғонали механик узатмалар қутиси ва 1360 килограммдан кам қуруқ вазнга ега.

Американинг машҳур Ҳеннессей компанияси ўзининг учинчи мутлақо янги модели бўлган Блаккбирд суперкарини намойиш этди. Ixbt.com маълумотига кўра, ушбу автомобил Веном F5 моделининг ўрнини эгаллайди ва "инсон ва машина ўртасидаги максимал боғлиқлик" тамойилига асосланиб яратилган. Рақамли экранлардан бутунлай воз кечилган мазкур спорткар ҳайдовчига соф ҳаяжон улашиш ҳамда энг юқори динамик кўрсаткичларни таъминлаш учун мўлжалланган. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Янги суперкарнинг техник имкониятлари уни ўз синфининг энг юқори поғонасига олиб чиқади. Автомобил 800-850 от кучи қувватига эга бўлиб, 0 дан 60 миля/соат тезликка (тахминан 96 км/соат) 3 сониядан камроқ вақт ичида эришади. Унинг максимал тезлиги соатига 220 миляни ташкил этади. Махсус углерод толали кузов ва труба қўллангани туфайли машинанинг қуруқ вазни 1360 килограммдан кам бўлишига эришилган.

Кучли V8 двигатели ва механик узатмалар қутиси

Автомобилнинг юраги Наскар пойгалари билан танилган Илмор Энгинееринг компанияси билан ҳамкорликда ишлаб чиқилган юқори айланишли, атмосферали V8 двигателидан иборат. Ушбу қувват агрегати дақиқасига 9000 айланиш частотасига мўлжалланган. Двигател ўз захирасини орқа ўққа очиқ турдаги олти поғонали механик узатмалар қутиси орқали узатади.

Гарчи автомобил фаол осма тизими, қулфлашга қарши тормозлаш ва тортишни бошқариш каби электрон ёрдамчиларга эга бўлса-да, Ҳеннессей ҳайдовчини тўғридан-тўғри бошқарув жараёнининг марказига қўйишни вада қилмоқда. Нарх жиҳатидан ўхшаш бўлган McLaren W1 моделига нисбатан аналогик альтернатива сифатида яратилган бу суперкар ҳайдовчига ўзига хос бошқарув маданиятини тақдим этади.

Авиация руҳидаги дизайн ва узоқ масофали саёҳатлар

Суперкар дизайни 1960-йиллардаги Lockheed СР-71 Блаккбирд жосуслик самолётига бағишланган ҳурмат сифатида гавдалантирилган. Ҳеннессей ушбу номдан фойдаланиш ҳуқуқини расман қўлга киритган. Шу билан бирга, модел биринчи навбатда кундалик йўллар учун мўлжалланган бўлиб, унинг дастури ҳайдаш қулайлиги, кўриниш ва юкхонани устувор вазифа қилиб белгилаган. Автомобил бир кунда 800 миллик масофани бемалол босиб ўтишга қодир.

Аэродинамика автомобил тузилишида муҳим ўрин тутади. СР-71 думи шаклидан илҳомланган фаол орқа стабилизаторлар соатига 71 милядан юқори тезликда 71 градушгача қия бўлиб, пастга босиш кучини сақлаб туради. Тўртта чиқариш қувурлари эса 1947-йилда товуш барьерини биринчи бўлиб енгиб ўтган Белл X-1 ракета-самолётига ишора қилади.

Авиация мавзуси автомобилнинг кабинасида ҳам ўз аксини топган. Интерер кўплаб очиқ углерод толаси элементлари, кўриниб турган педал механизмлари ҳамда рақамли дисплей ўрнига ўрнатилган аниқ кўрсаткичли анъанавий дарчалар ва соатлар билан жиҳозланган.

ҲеннессейСуперкарЭлектромобилАвтомобилДвигател
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ferrari ўзининг янги синтез қилинган узатмалар қутисини тақдим этдиFerrari ўзининг янги синтез қилинган узатмалар қутисини тақдим этдиБугун, 22:58Amazon компаниясига қарашли Зоох АҚШда илк бор тўлиқ автоном такси учун тижорий рухсат олдиAmazon компаниясига қарашли Зоох АҚШда илк бор тўлиқ автоном такси учун тижорий рухсат олдиБугун, 16:55Хитой автомобилсозлигининг асосий сири: универсал деталларХитой автомобилсозлигининг асосий сири: универсал деталларБугун, 16:50Renault 4 автомобили эгаларида ўзига хос бирдамлик муҳити шаклландиRenault 4 автомобили эгаларида ўзига хос бирдамлик муҳити шаклландиБугун, 15:55Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирдиFerrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирдиБугун, 15:53Электромобил қувватлаш харажатларини тежашнинг самарали усуллариЭлектромобил қувватлаш харажатларини тежашнинг самарали усуллариБугун, 13:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Suzuki арзон электромобиллар бозорига кирмоқда: 2027-йилда янги модел тақдим этилади
Suzuki арзон электромобиллар бозорига кирмоқда: 2027-йилда янги модел тақдим этилади