Ҳеннессей Блаккбирд: 850 от кучига эга янги суперкар тақдим этилди
Американинг Ҳеннессей компанияси 800-850 от кучига ега, 0 дан 60 миля/соат тезликка 3 сониядан камроқ вақтда еришадиган, максимал тезлиги соатига 220 миля бўлган Блаккбирд суперкарини тақдим етди. Веном F5 моделининг ўрнини егаллайдиган автомобил юқори айланишли атмосферали V8 двигател, очиқ турдаги олти поғонали механик узатмалар қутиси ва 1360 килограммдан кам қуруқ вазнга ега.
Американинг машҳур Ҳеннессей компанияси ўзининг учинчи мутлақо янги модели бўлган Блаккбирд суперкарини намойиш этди. Ixbt.com маълумотига кўра, ушбу автомобил Веном F5 моделининг ўрнини эгаллайди ва "инсон ва машина ўртасидаги максимал боғлиқлик" тамойилига асосланиб яратилган. Рақамли экранлардан бутунлай воз кечилган мазкур спорткар ҳайдовчига соф ҳаяжон улашиш ҳамда энг юқори динамик кўрсаткичларни таъминлаш учун мўлжалланган. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Янги суперкарнинг техник имкониятлари уни ўз синфининг энг юқори поғонасига олиб чиқади. Автомобил 800-850 от кучи қувватига эга бўлиб, 0 дан 60 миля/соат тезликка (тахминан 96 км/соат) 3 сониядан камроқ вақт ичида эришади. Унинг максимал тезлиги соатига 220 миляни ташкил этади. Махсус углерод толали кузов ва труба қўллангани туфайли машинанинг қуруқ вазни 1360 килограммдан кам бўлишига эришилган.
Кучли V8 двигатели ва механик узатмалар қутисиАвтомобилнинг юраги Наскар пойгалари билан танилган Илмор Энгинееринг компанияси билан ҳамкорликда ишлаб чиқилган юқори айланишли, атмосферали V8 двигателидан иборат. Ушбу қувват агрегати дақиқасига 9000 айланиш частотасига мўлжалланган. Двигател ўз захирасини орқа ўққа очиқ турдаги олти поғонали механик узатмалар қутиси орқали узатади.
Гарчи автомобил фаол осма тизими, қулфлашга қарши тормозлаш ва тортишни бошқариш каби электрон ёрдамчиларга эга бўлса-да, Ҳеннессей ҳайдовчини тўғридан-тўғри бошқарув жараёнининг марказига қўйишни вада қилмоқда. Нарх жиҳатидан ўхшаш бўлган McLaren W1 моделига нисбатан аналогик альтернатива сифатида яратилган бу суперкар ҳайдовчига ўзига хос бошқарув маданиятини тақдим этади.
Авиация руҳидаги дизайн ва узоқ масофали саёҳатларСуперкар дизайни 1960-йиллардаги Lockheed СР-71 Блаккбирд жосуслик самолётига бағишланган ҳурмат сифатида гавдалантирилган. Ҳеннессей ушбу номдан фойдаланиш ҳуқуқини расман қўлга киритган. Шу билан бирга, модел биринчи навбатда кундалик йўллар учун мўлжалланган бўлиб, унинг дастури ҳайдаш қулайлиги, кўриниш ва юкхонани устувор вазифа қилиб белгилаган. Автомобил бир кунда 800 миллик масофани бемалол босиб ўтишга қодир.
Аэродинамика автомобил тузилишида муҳим ўрин тутади. СР-71 думи шаклидан илҳомланган фаол орқа стабилизаторлар соатига 71 милядан юқори тезликда 71 градушгача қия бўлиб, пастга босиш кучини сақлаб туради. Тўртта чиқариш қувурлари эса 1947-йилда товуш барьерини биринчи бўлиб енгиб ўтган Белл X-1 ракета-самолётига ишора қилади.
Авиация мавзуси автомобилнинг кабинасида ҳам ўз аксини топган. Интерер кўплаб очиқ углерод толаси элементлари, кўриниб турган педал механизмлари ҳамда рақамли дисплей ўрнига ўрнатилган аниқ кўрсаткичли анъанавий дарчалар ва соатлар билан жиҳозланган.
…