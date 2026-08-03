Ferrari ўзининг янги синтез қилинган узатмалар қутисини тақдим этди

·13·Авто
Ferrari ўзининг янги синтез қилинган узатмалар қутисини тақдим этди
Қисқача

Ferrari ҳайдовчига тўлақонли механик узатмалар қутисини бошқараётгандек таассурот берадиган, аммо соф механик бўлмаган янги тизимни яратди. Ушбу ечим қўлланган 12Cilindri Мануале 599 ГTB моделидан бери очиқ тешикли механик ричаги ва тўлиқ педал жамланмасига ега бўлган илк V12 двигателли Ferrari ҳисобланади. Автомобил нархи оддий версия қийматига қўшимча равишда битта 911 GT3 нархига тенг бўлса-да, унинг барча нусхалари аллақачон сотилган.

Автомобилсозлик саноатининг энг нуфузли брендларидан бири бўлган Ferrari мухлислар қалбидан чуқур жой олган механик узатмалар қутиси ҳиссиётини замонавий технологиялар ёрдамида қайтадан жонлантиришга қарор қилди. Маранеллодаги бош қароргоҳда махсус танишув жараёнида инженерлар классик ҳайдаш маданиятини сақлаб қолган ҳолда, мутлақо янги ёндашувни намойиш этишди. Бу янгилик ҳақиқий спорт автомобиллари ишқибозлари эътиборини ўзига тортиб, автомобил оламида катта қизиқиш уйғотмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, Ferrari мутахассислари ҳайдовчини бу механизм аслида бошқа нарса эканлигига ишонтира оладиган ўзига хос узатмалар қутисини яратишга муваффақ бўлишди. Гап шундаки, янги технология соф механик тизим бўлмаса-да, ҳайдовчига тўлақонли механик узатмалар қутисини бошқараётгандек таассурот қолдиради. Бу эса замонавий суперкарларнинг юқори унумдорлигини анъанавий бошқарув завқи билан уйғунлаштириш имконини беради.

Ноёб модел ва унинг хусусиятлари

Мазкур инновацион ечим татбиқ этилган 12Cilindri Мануале модели 599 ГTB русумидан бери машҳур очиқ тешикли механик ричаги ва тўлиқ педал жамланмасига эга бўлган илк V12 двигателли Ferrari ҳисобланади. Шуни алоҳида таъкидлаш керакки, компания расмий тавсифларда «механик» сўзини атайлаб ишлатмасликни маъқул кўрган. Бу эса автомобилнинг техник табиати одатий тизимлардан фарқ қилишига ишора қилади.

Ушбу ноёб автомобилнинг нархи оддий версия қийматига қўшимча равишда бутун бошли битта 911 GT3 нархига тенг бўлиб, жуда қиммат туришига қарамай, барча нусхалари аллақачон сотиб бўлинган. Бу каби эксклюзив моделлар автомобил бозорида ҳар доим юқори баҳоланишини ва коллекционерлар ўртасида катта талабга эга эканлигини яна бир бор тасдиқлайди.

Ҳозирги кунда автомобилсозлик бозорида электромобиллар ва автоматлаштирилган тизимлар устунлик қилаётган бир пайтда, Ferrari'нинг бу қадами ҳайдовчи ва машина ўртасидаги ҳиссий алоқани сақлаб қолишга қаратилган муҳим қадамдир. Гарчи тизим тўғридан-тўғри механик бўлмаса-да, унинг тақдим этадиган эмоциялари анъанавий петролҳеадълар психологиясига мос келади. Келгусида бундай технологиялар бошқа спорт автомобилларида ҳам қўлланилиши кутилмоқда.

Ferrari12CilindriАвтомобилТехнологияЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳеннессей Блаккбирд: 850 от кучига эга янги суперкар тақдим этилдиҲеннессей Блаккбирд: 850 от кучига эга янги суперкар тақдим этилдиБугун, 22:57Amazon компаниясига қарашли Зоох АҚШда илк бор тўлиқ автоном такси учун тижорий рухсат олдиAmazon компаниясига қарашли Зоох АҚШда илк бор тўлиқ автоном такси учун тижорий рухсат олдиБугун, 16:55Хитой автомобилсозлигининг асосий сири: универсал деталларХитой автомобилсозлигининг асосий сири: универсал деталларБугун, 16:50Renault 4 автомобили эгаларида ўзига хос бирдамлик муҳити шаклландиRenault 4 автомобили эгаларида ўзига хос бирдамлик муҳити шаклландиБугун, 15:55Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирдиFerrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирдиБугун, 15:53Электромобил қувватлаш харажатларини тежашнинг самарали усуллариЭлектромобил қувватлаш харажатларини тежашнинг самарали усуллариБугун, 13:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Suzuki арзон электромобиллар бозорига кирмоқда: 2027-йилда янги модел тақдим этилади
Suzuki арзон электромобиллар бозорига кирмоқда: 2027-йилда янги модел тақдим этилади