Ferrari ўзининг янги синтез қилинган узатмалар қутисини тақдим этди
Ferrari ҳайдовчига тўлақонли механик узатмалар қутисини бошқараётгандек таассурот берадиган, аммо соф механик бўлмаган янги тизимни яратди. Ушбу ечим қўлланган 12Cilindri Мануале 599 ГTB моделидан бери очиқ тешикли механик ричаги ва тўлиқ педал жамланмасига ега бўлган илк V12 двигателли Ferrari ҳисобланади. Автомобил нархи оддий версия қийматига қўшимча равишда битта 911 GT3 нархига тенг бўлса-да, унинг барча нусхалари аллақачон сотилган.
Автомобилсозлик саноатининг энг нуфузли брендларидан бири бўлган Ferrari мухлислар қалбидан чуқур жой олган механик узатмалар қутиси ҳиссиётини замонавий технологиялар ёрдамида қайтадан жонлантиришга қарор қилди. Маранеллодаги бош қароргоҳда махсус танишув жараёнида инженерлар классик ҳайдаш маданиятини сақлаб қолган ҳолда, мутлақо янги ёндашувни намойиш этишди. Бу янгилик ҳақиқий спорт автомобиллари ишқибозлари эътиборини ўзига тортиб, автомобил оламида катта қизиқиш уйғотмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, Ferrari мутахассислари ҳайдовчини бу механизм аслида бошқа нарса эканлигига ишонтира оладиган ўзига хос узатмалар қутисини яратишга муваффақ бўлишди. Гап шундаки, янги технология соф механик тизим бўлмаса-да, ҳайдовчига тўлақонли механик узатмалар қутисини бошқараётгандек таассурот қолдиради. Бу эса замонавий суперкарларнинг юқори унумдорлигини анъанавий бошқарув завқи билан уйғунлаштириш имконини беради.
Ноёб модел ва унинг хусусиятлариМазкур инновацион ечим татбиқ этилган 12Cilindri Мануале модели 599 ГTB русумидан бери машҳур очиқ тешикли механик ричаги ва тўлиқ педал жамланмасига эга бўлган илк V12 двигателли Ferrari ҳисобланади. Шуни алоҳида таъкидлаш керакки, компания расмий тавсифларда «механик» сўзини атайлаб ишлатмасликни маъқул кўрган. Бу эса автомобилнинг техник табиати одатий тизимлардан фарқ қилишига ишора қилади.
Ушбу ноёб автомобилнинг нархи оддий версия қийматига қўшимча равишда бутун бошли битта 911 GT3 нархига тенг бўлиб, жуда қиммат туришига қарамай, барча нусхалари аллақачон сотиб бўлинган. Бу каби эксклюзив моделлар автомобил бозорида ҳар доим юқори баҳоланишини ва коллекционерлар ўртасида катта талабга эга эканлигини яна бир бор тасдиқлайди.
Ҳозирги кунда автомобилсозлик бозорида электромобиллар ва автоматлаштирилган тизимлар устунлик қилаётган бир пайтда, Ferrari'нинг бу қадами ҳайдовчи ва машина ўртасидаги ҳиссий алоқани сақлаб қолишга қаратилган муҳим қадамдир. Гарчи тизим тўғридан-тўғри механик бўлмаса-да, унинг тақдим этадиган эмоциялари анъанавий петролҳеадълар психологиясига мос келади. Келгусида бундай технологиялар бошқа спорт автомобилларида ҳам қўлланилиши кутилмоқда.
…