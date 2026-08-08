Мендес Абдулманап меросини баҳолади: «У бутун авлодга йўл очди»
Хавер Мендес Абдулманап Нурмагомедов мероси битта чемпионлик камари билан чекланмаслигини, у бутун авлод жангчиларига йўл очган тизим қолдирганини таъкидлади. Абдулманап Доғистонда ёш спортчиларга эркин кураш, самбо ва аралаш жанг санъатини бирлаштирган тайёргарлик усулини сингдириб, интизом, ҳурмат ва масъулиятни спорт маҳорати билан тенг қўйган.
Доғистон ва Кавказдан чиққан жангчиларнинг UFC ва бошқа йирик ММА ташкилотларидаги муваффақиятлари тасодифий жараён эмас. Таниқли мураббий Хавьер Мендес бу феномен ортида турган энг муҳим шахслардан бири сифатида марҳум Абдулманап Нурмагомедовни алоҳида тилга олди.
Унинг фикрича, Абдулманап фақат Хабиб Нурмагомедовни чемпион даражасига олиб чиққан мураббий бўлиб қолмаган. У яратган тизим, интизом ва спортга муносабат бугун ҳам янги авлод жангчилари орқали яшаб келмоқда.
Гап фақат Хабиб ҳақида эмас
Абдулманап Нурмагомедов номи жаҳон ММА мухлисларига, аввало, Хабибнинг мураббийи ва отаси сифатида яхши таниш.
Бироқ Хавьер Мендес унинг таъсири бир спортчининг карьерасидан анча кенг бўлганини таъкидламоқда.
Абдулманап йиллар давомида Доғистонда ёш спортчилар билан ишлаб, уларга эркин кураш, самбо ва аралаш жанг санъатини бирлаштирган ўзига хос тайёргарлик тизимини сингдирди. Кейинчалик ана шу мактабдан чиққан жангчилар халқаро ареналарда натижа кўрсата бошлади.
Хабиб Нурмагомедовнинг UFC’да мағлубиятсиз чемпионга айланиши эса бу тизимни бутун дунёга танитган энг катта воқеа бўлди.
Мендес энг муҳим жиҳатни айтди
Хавьер Мендеснинг фикрича, Абдулманапнинг кучли томони фақат техник билим ёки жисмоний тайёргарликда эмас эди.
У жангчилардан қатъий тартиб-интизом талаб қилган, машғулотга муносабат, катталарга ҳурмат ва ўз ҳаракатлари учун масъулиятни спорт маҳорати билан бир даражага қўйган.
Яъни унинг мактабида жангчи бўлиш фақат октагонда ғалаба қозонишни англатмаган.
Спортчи ўзини залдан ташқарида қандай тутиши, жамоасига қандай муносабатда бўлиши ва муваффақиятдан кейин ҳам интизомни сақлаши муҳим ҳисобланган.
Мендес айнан шу ёндашув кўплаб шогирдларни профессионал спортда узоқ муддат юқори даражада ушлаб турган омиллардан бири эканини таъкидлайди.
Нега Доғистон мактаби шунчалик самарали?
Сўнгги йилларда Доғистон жангчилари ҳақида гап кетганда, деярли бир хил хусусиятлар кўзга ташланади: кучли кураш базаси, юқори жисмоний тайёргарлик, босим остида хотиржамлик ва жанг режасига қатъий риоя қилиш.
Бу услуб рақибни фақат техник жиҳатдан эмас, психологик ва жисмоний томондан ҳам синдиришга қаратилган.
Абдулманап Нурмагомедов шу тизимни ёшликдан шакллантириш тарафдори бўлган. Спортчи аввал пойдеворни мустаҳкамлаши, кейин эса зарба техникаси, партер ва тактикани босқичма-босқич қўшиши керак эди.
Натижада унинг атрофида бир-бирини доимий равишда кучайтириб борадиган рақобатбардош муҳит шаклланди.
Мерос Хабибдан кейин ҳам давом этяпти
Абдулманап Нурмагомедовнинг вафотидан кейин кўпчилик бир саволни берган эди: у қурган мактабнинг кейинги тақдири қандай бўлади?
Орадан вақт ўтиб, жавобнинг бир қисми кўринди.
Хабиб Нурмагомедов ўзи ҳам мураббийлик ва жамоани бошқаришда отасидан олган тамойилларни давом эттирди. Шу муҳитдан чиққан Ислом Махачев ва бошқа юқори савияли жангчилар халқаро ММАда катта натижалар кўрсата бошлади.
Шу маънода Абдулманапнинг энг катта мероси битта чемпионлик камари эмас. Ундан кейин ҳам ишлайдиган тизим қолди.
Мендес: унинг ўрнини тўлдириш осон эмас
Хавьер Мендес Нурмагомедовлар оиласи билан узоқ йиллар ишлаган мураббий сифатида Абдулманапнинг таъсирини яқиндан кўрган.
Унинг баҳосига кўра, бундай мураббийнинг ўрнини тўлиқ босиш жуда қийин. Чунки Абдулманап бир вақтнинг ўзида устоз, стратег ва қаттиққўл тарбиячи вазифасини бажарган.
Аммо унинг ғоялари шогирдлари орқали яшашда давом этмоқда.
Бугун Доғистон ва Кавказдан чиққан янги жангчилар катта ареналарга кириб келаётган бўлса, Мендес бу жараённинг илдизларидан бирини айнан Абдулманап қурган мактабда кўради.
Бир мураббийнинг ҳақиқий мероси қанча чемпион тайёрлагани билангина ўлчанмайди. У кетганидан кейин ҳам унинг услуби ишлашда давом этса, таъсирининг кўлами ана шунда яққол кўринади.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…