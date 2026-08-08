Мендес Абдулманап меросини баҳолади: «У бутун авлодга йўл очди»

·25·Спорт
Мендес Абдулманап меросини баҳолади: «У бутун авлодга йўл очди»
Қисқача

Хавер Мендес Абдулманап Нурмагомедов мероси битта чемпионлик камари билан чекланмаслигини, у бутун авлод жангчиларига йўл очган тизим қолдирганини таъкидлади. Абдулманап Доғистонда ёш спортчиларга эркин кураш, самбо ва аралаш жанг санъатини бирлаштирган тайёргарлик усулини сингдириб, интизом, ҳурмат ва масъулиятни спорт маҳорати билан тенг қўйган.

Доғистон ва Кавказдан чиққан жангчиларнинг UFC ва бошқа йирик ММА ташкилотларидаги муваффақиятлари тасодифий жараён эмас. Таниқли мураббий Хавьер Мендес бу феномен ортида турган энг муҳим шахслардан бири сифатида марҳум Абдулманап Нурмагомедовни алоҳида тилга олди.

Унинг фикрича, Абдулманап фақат Хабиб Нурмагомедовни чемпион даражасига олиб чиққан мураббий бўлиб қолмаган. У яратган тизим, интизом ва спортга муносабат бугун ҳам янги авлод жангчилари орқали яшаб келмоқда.

Гап фақат Хабиб ҳақида эмас

Абдулманап Нурмагомедов номи жаҳон ММА мухлисларига, аввало, Хабибнинг мураббийи ва отаси сифатида яхши таниш.

Бироқ Хавьер Мендес унинг таъсири бир спортчининг карьерасидан анча кенг бўлганини таъкидламоқда.

Абдулманап йиллар давомида Доғистонда ёш спортчилар билан ишлаб, уларга эркин кураш, самбо ва аралаш жанг санъатини бирлаштирган ўзига хос тайёргарлик тизимини сингдирди. Кейинчалик ана шу мактабдан чиққан жангчилар халқаро ареналарда натижа кўрсата бошлади.

Хабиб Нурмагомедовнинг UFC’да мағлубиятсиз чемпионга айланиши эса бу тизимни бутун дунёга танитган энг катта воқеа бўлди.

Мендес энг муҳим жиҳатни айтди

Хавьер Мендеснинг фикрича, Абдулманапнинг кучли томони фақат техник билим ёки жисмоний тайёргарликда эмас эди.

У жангчилардан қатъий тартиб-интизом талаб қилган, машғулотга муносабат, катталарга ҳурмат ва ўз ҳаракатлари учун масъулиятни спорт маҳорати билан бир даражага қўйган.

Яъни унинг мактабида жангчи бўлиш фақат октагонда ғалаба қозонишни англатмаган.

Спортчи ўзини залдан ташқарида қандай тутиши, жамоасига қандай муносабатда бўлиши ва муваффақиятдан кейин ҳам интизомни сақлаши муҳим ҳисобланган.

Мендес айнан шу ёндашув кўплаб шогирдларни профессионал спортда узоқ муддат юқори даражада ушлаб турган омиллардан бири эканини таъкидлайди.

Нега Доғистон мактаби шунчалик самарали?

Сўнгги йилларда Доғистон жангчилари ҳақида гап кетганда, деярли бир хил хусусиятлар кўзга ташланади: кучли кураш базаси, юқори жисмоний тайёргарлик, босим остида хотиржамлик ва жанг режасига қатъий риоя қилиш.

Бу услуб рақибни фақат техник жиҳатдан эмас, психологик ва жисмоний томондан ҳам синдиришга қаратилган.

Абдулманап Нурмагомедов шу тизимни ёшликдан шакллантириш тарафдори бўлган. Спортчи аввал пойдеворни мустаҳкамлаши, кейин эса зарба техникаси, партер ва тактикани босқичма-босқич қўшиши керак эди.

Натижада унинг атрофида бир-бирини доимий равишда кучайтириб борадиган рақобатбардош муҳит шаклланди.

Мерос Хабибдан кейин ҳам давом этяпти

Абдулманап Нурмагомедовнинг вафотидан кейин кўпчилик бир саволни берган эди: у қурган мактабнинг кейинги тақдири қандай бўлади?

Орадан вақт ўтиб, жавобнинг бир қисми кўринди.

Хабиб Нурмагомедов ўзи ҳам мураббийлик ва жамоани бошқаришда отасидан олган тамойилларни давом эттирди. Шу муҳитдан чиққан Ислом Махачев ва бошқа юқори савияли жангчилар халқаро ММАда катта натижалар кўрсата бошлади.

Шу маънода Абдулманапнинг энг катта мероси битта чемпионлик камари эмас. Ундан кейин ҳам ишлайдиган тизим қолди.

Мендес: унинг ўрнини тўлдириш осон эмас

Хавьер Мендес Нурмагомедовлар оиласи билан узоқ йиллар ишлаган мураббий сифатида Абдулманапнинг таъсирини яқиндан кўрган.

Унинг баҳосига кўра, бундай мураббийнинг ўрнини тўлиқ босиш жуда қийин. Чунки Абдулманап бир вақтнинг ўзида устоз, стратег ва қаттиққўл тарбиячи вазифасини бажарган.

Аммо унинг ғоялари шогирдлари орқали яшашда давом этмоқда.

Бугун Доғистон ва Кавказдан чиққан янги жангчилар катта ареналарга кириб келаётган бўлса, Мендес бу жараённинг илдизларидан бирини айнан Абдулманап қурган мактабда кўради.

Бир мураббийнинг ҳақиқий мероси қанча чемпион тайёрлагани билангина ўлчанмайди. У кетганидан кейин ҳам унинг услуби ишлашда давом этса, таъсирининг кўлами ана шунда яққол кўринади.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Хабиб НурмагомедовАбдулманап НурмагомедовХавьер МендесДоғистонЮФС
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ювентус Интерга қарши баҳсда ютқазди Дерби дИталия хулосалариЮвентус Интерга қарши баҳсда ютқазди Дерби дИталия хулосалариБугун, 18:14Лионель Мессининг отаси ва агенти Хорхе Месси 68 ёшида вафот этдиЛионель Мессининг отаси ва агенти Хорхе Месси 68 ёшида вафот этдиБугун, 17:58Тоттенхем Савинё трансфери бўйича Манчестер Сити билан келишувга яқинлашмоқдаТоттенхем Савинё трансфери бўйича Манчестер Сити билан келишувга яқинлашмоқдаБугун, 17:35Чичарито Гарри Кейн ҳақида: «У худди Руни ва Гаскойннинг қоришмасидек»Чичарито Гарри Кейн ҳақида: «У худди Руни ва Гаскойннинг қоришмасидек»Бугун, 17:12Месси оиласида оғир жудолик: Лионельнинг отаси Хорхе Месси вафот этдиМесси оиласида оғир жудолик: Лионельнинг отаси Хорхе Месси вафот этдиБугун, 16:59«Арсенал»дан яна бир йирик трансфер: Бруно Гимараэс «канонирлар» аъзоси!«Арсенал»дан яна бир йирик трансфер: Бруно Гимараэс «канонирлар» аъзоси!Бугун, 16:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)