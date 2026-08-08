Ювентус Интерга қарши баҳсда ютқазди Дерби дИталия хулосалари

·41·Спорт
Ювентус Интерга қарши баҳсда ютқазди Дерби дИталия хулосалари
Қисқача

Перт шаҳридаги Оптус стадионида ўтказилган Дерби дъИталия учрашувида Ювентус Интерга 1:2 ҳисобида ютқазди. Интер сафида Димарко ва Диоуф гол урган бўлса, Ювентус таркибида Консеикао фаол ўйин кўрсатди. Баҳс жамоанинг янги мавсумдаги имкониятларини баҳолашга хизмат қилди, айрим футболчилар эса аниқ узатмалари, қанотдаги ҳаракатлари ва ҳужумдаги фаоллиги билан эътибор қозонди.

Австралиянинг Перт шаҳридаги Оптус стадионида бўлиб ўтган навбатдаги Дерби дъИталия учрашувида Ювентус Италия чемпионатидаги принципиал рақиби Интерга 1:2 ҳисобида имкониятни бой берди. Goal.com хабар беришича, ушбу ўртоқлик баҳси мураббий штаби учун жамоанинг янги мавсумдаги имкониятларини баҳолаб олиш, шунингдек, айрим футболчиларнинг ижобий ва салбий жиҳатларини аниқлаб олиш имкониятини тақдим этди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Гарчи учрашув Турин клуби учун мағлубият билан якунланган бўлса-да, майдондаги айрим ижрочиларнинг ҳаракатлари мутахассислар ва мухлисларда илиқ таассурот қолдирди. Хусусан, Интер сафида Димарко ва Диоуф ўз номини таблога ёздириб қўйган бўлса, Ювентус таркибида ягона жавоб тўпига муаллифлик қилган Консеикао ўйиннинг энг фаол қатнашчиларидан бири бўлди.

Майдондаги ижобий ўзгаришлар ва порлаган футболчилар

Манба маълумотларига кўра, жамоанинг таянч зонаси ва ярим ҳимоясидаги ҳаракатлар кўпчиликнинг эътиборини тортди. Хусусан, бразилиялик футболчи ўзининг аниқ узатмалари, майдонни яхши кўра олиши ҳамда ҳимоядаги интизоми билан ажралиб турди. У Камбиасо учун қулай имконият яратиб берган бўлса-да, жамоадоши зарба бериш ўрнига тўпни узатишни маъқул кўрди. Мавсумолди йиғинларида ўзини кўрсата олган ушбу футболчининг ўйини унинг Туринда қолиш эҳтимолини янада оширмоқда.

Шунингдек, жамоанинг ҳужум чизиғидаги янги ҳаракатлар ҳам муҳим аҳамият касб этди. Мавсумдаги илк учрашувини ўтказаётган ва жисмоний тайёргарлик бўйича шерикларидан бироз ортда қолаётганига қараммай, майдондаги етакчилик вазифасини бажаришга уринди. Биринчи бўлимда бироз сезилмаган Давидга нисбатан унинг мавжудлиги жамоа ҳужумларига маълум бир маъно ва таянч нуқтасини олиб кирди.

Қийинчиликлар ва келажакдаги умидлар

Ўйин давомида ижобий таассурот қолдирганлардан яна бири қанотдаги фаол ҳаракатлари билан ёдда қолди. У бошини баланд кўтарган ҳолда рақибни алдаб ўтишга интилди, ҳамдаларига қулай имкониятлар яратди. Жумладан, Ювентус сафида илк бор майдонга тушган Коло Муани билан яхши ўзаро тушунишни намойиш этди. Гарчи Коло Муани ҳали ўзининг энг яхши спорт формасига улгурмаган бўлса-да, унинг айрим ҳаракатлари келажак учун катта умид уйғотмоқда.

Жисмоний ҳолати тўлиқ тикланмаганига қарамай, Коло Муани ўйин охирларида рақиб дарвозасига хавф солишга уринди ва якунда ўз ҳисобига гол ёздириб қўйишга эришди. У майдонга тушган заҳоти фаоллик кўрсатиб, жамоадошларининг тўпни унга секинроқ етказиб бераётганидан норозилигини ҳам яширмади. Учрашув сўнггида киритилган гол эса Ювентус учун мағлубият аччиғини бироз бўлса-да камайтирди.

ЖувентусИнтерДерби дИталияФутболТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Нефтчи»дан даҳшатли шоу: Фарғоналиклар «Қизилқум»ни 5:0 ҳисобида тор-мор этди!«Нефтчи»дан даҳшатли шоу: Фарғоналиклар «Қизилқум»ни 5:0 ҳисобида тор-мор этди!Бугун, 21:26Маркус Рэшфорднинг тақдири: сотиш ёки иккинчи имкониятмиМаркус Рэшфорднинг тақдири: сотиш ёки иккинчи имкониятмиБугун, 21:19Лучано Спаллетти Мишел Ди Грегорионинг ўйини ҳақида фикр билдирдиЛучано Спаллетти Мишел Ди Грегорионинг ўйини ҳақида фикр билдирдиБугун, 20:58Челси Жакарта шаҳрида Милан устидан йирик ғалабага эришдиЧелси Жакарта шаҳрида Милан устидан йирик ғалабага эришдиБугун, 20:39Артур Мело фаолиятини Туркияда давом эттириши мумкинАртур Мело фаолиятини Туркияда давом эттириши мумкинБугун, 20:35«Барселона» юлдузи «ПСЖ»га ўтмоқда: "шов-шув"ли трансфер тафсилотлари!«Барселона» юлдузи «ПСЖ»га ўтмоқда: "шов-шув"ли трансфер тафсилотлари!Бугун, 20:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)