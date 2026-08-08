Ювентус Интерга қарши баҳсда ютқазди Дерби дИталия хулосалари
Перт шаҳридаги Оптус стадионида ўтказилган Дерби дъИталия учрашувида Ювентус Интерга 1:2 ҳисобида ютқазди. Интер сафида Димарко ва Диоуф гол урган бўлса, Ювентус таркибида Консеикао фаол ўйин кўрсатди. Баҳс жамоанинг янги мавсумдаги имкониятларини баҳолашга хизмат қилди, айрим футболчилар эса аниқ узатмалари, қанотдаги ҳаракатлари ва ҳужумдаги фаоллиги билан эътибор қозонди.
Австралиянинг Перт шаҳридаги Оптус стадионида бўлиб ўтган навбатдаги Дерби дъИталия учрашувида Ювентус Италия чемпионатидаги принципиал рақиби Интерга 1:2 ҳисобида имкониятни бой берди. Goal.com хабар беришича, ушбу ўртоқлик баҳси мураббий штаби учун жамоанинг янги мавсумдаги имкониятларини баҳолаб олиш, шунингдек, айрим футболчиларнинг ижобий ва салбий жиҳатларини аниқлаб олиш имкониятини тақдим этди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Гарчи учрашув Турин клуби учун мағлубият билан якунланган бўлса-да, майдондаги айрим ижрочиларнинг ҳаракатлари мутахассислар ва мухлисларда илиқ таассурот қолдирди. Хусусан, Интер сафида Димарко ва Диоуф ўз номини таблога ёздириб қўйган бўлса, Ювентус таркибида ягона жавоб тўпига муаллифлик қилган Консеикао ўйиннинг энг фаол қатнашчиларидан бири бўлди.
Майдондаги ижобий ўзгаришлар ва порлаган футболчиларМанба маълумотларига кўра, жамоанинг таянч зонаси ва ярим ҳимоясидаги ҳаракатлар кўпчиликнинг эътиборини тортди. Хусусан, бразилиялик футболчи ўзининг аниқ узатмалари, майдонни яхши кўра олиши ҳамда ҳимоядаги интизоми билан ажралиб турди. У Камбиасо учун қулай имконият яратиб берган бўлса-да, жамоадоши зарба бериш ўрнига тўпни узатишни маъқул кўрди. Мавсумолди йиғинларида ўзини кўрсата олган ушбу футболчининг ўйини унинг Туринда қолиш эҳтимолини янада оширмоқда.
Шунингдек, жамоанинг ҳужум чизиғидаги янги ҳаракатлар ҳам муҳим аҳамият касб этди. Мавсумдаги илк учрашувини ўтказаётган ва жисмоний тайёргарлик бўйича шерикларидан бироз ортда қолаётганига қараммай, майдондаги етакчилик вазифасини бажаришга уринди. Биринчи бўлимда бироз сезилмаган Давидга нисбатан унинг мавжудлиги жамоа ҳужумларига маълум бир маъно ва таянч нуқтасини олиб кирди.
Қийинчиликлар ва келажакдаги умидларЎйин давомида ижобий таассурот қолдирганлардан яна бири қанотдаги фаол ҳаракатлари билан ёдда қолди. У бошини баланд кўтарган ҳолда рақибни алдаб ўтишга интилди, ҳамдаларига қулай имкониятлар яратди. Жумладан, Ювентус сафида илк бор майдонга тушган Коло Муани билан яхши ўзаро тушунишни намойиш этди. Гарчи Коло Муани ҳали ўзининг энг яхши спорт формасига улгурмаган бўлса-да, унинг айрим ҳаракатлари келажак учун катта умид уйғотмоқда.
Жисмоний ҳолати тўлиқ тикланмаганига қарамай, Коло Муани ўйин охирларида рақиб дарвозасига хавф солишга уринди ва якунда ўз ҳисобига гол ёздириб қўйишга эришди. У майдонга тушган заҳоти фаоллик кўрсатиб, жамоадошларининг тўпни унга секинроқ етказиб бераётганидан норозилигини ҳам яширмади. Учрашув сўнггида киритилган гол эса Ювентус учун мағлубият аччиғини бироз бўлса-да камайтирди.
…