Бойликка нима тўсқинлик қилади? Буржингиз жавоб бериши мумкин...
Инсоннинг даромади ёки молиявий муваффақияти қайси буржда туғилгани билан илмий жиҳатдан белгиланмайди. Астрологик талқинда Қўйга шошқалоқлик, Бузоққа ўзгаришдан қўрқиш, Эгизакларга диққатнинг тарқоқлиги, Қисқичбақага ўтмишга боғланиш ва Арслонга ғурур тўсиқ бўлиши мумкинлиги айтилади.
Нега айрим инсонлар пул ишлаш имкониятини тезда кўради-ю, аммо уни ушлаб қола олмайди? Бошқаларда эса билим, тажриба ва имконият бор, лекин шошқалоқлик, қўрқув ёки иккиланиш молиявий ўсишни секинлаштиради.
Астрологик талқинларда ҳар бир буржнинг бойлик йўлида ўзига хос «тўсиғи» борлиги айтилади. Кимгадир таваккал қилишни ўрганиш, кимгадир эса аксинча, қарор қабул қилишдан олдин бироз тўхташ керак бўлиши мумкин.
Қўй — шошқалоқлик пулни ушлаб қолишга қўймайди
Қўй буржи вакиллари тез ҳаракат қилишни яхши кўради. Бу хусусият уларга янги имкониятларни бошқалардан олдин кўришга ёрдам бериши мумкин.
Муаммо шундаки, худди шу тезлик молиявий қарорларда ҳам намоён бўлади.
Пул келиши билан режасиз харид, ўйланмаган сармоя ёки ҳиссиётга асосланган қарор қабул қилиниши мумкин. Шу сабаб астрологик талқинда Қўй учун бойликнинг асосий сабоғи — тезликни назорат қилиш.
Бузоқ — ўзгаришдан қўрқиш
Бузоқ барқарорликни қадрлайди. Доимий даромад, тушунарли иш ва хавфсиз режа унга хотиржамлик беради.
Аммо катта молиявий ўсиш баъзан одатий муҳитдан чиқишни талаб қилади.
Янги касб, бизнес, бошқа бозор ёки сармоя каби имкониятларда ҳаддан ташқари эҳтиёткорлик Бузоқни узоқ вақт бир жойда ушлаб туриши мумкин.
Унинг асосий тўсиғи — барқарорликни йўқотишдан қўрқиб, ўсиш имкониятини ҳам рад этиш.
Эгизаклар — ғоя кўп, диққат эса тарқоқ
Эгизаклар янги ғоя топишда қийналмайди.
Бир вақтнинг ўзида бизнес, янги касб, қўшимча даромад ва яна бир нечта лойиҳа ҳақида ўйлаши мумкин. Лекин айнан шу хилма-хиллик баъзан асосий муаммога айланади.
Пул эса кўп ҳолларда бир йўналишда етарлича узоқ ишлашни талаб қилади.
Эгизаклар учун асосий қоида: ўнта ғояни бошлашдан кўра, биттасини натижага олиб бориш фойдали.
Қисқичбақа — ўтмишга боғланиб қолиш
Қисқичбақалар ҳиссиётларни чуқур қабул қилиши билан ажралиб туради.
Аввалги муваффақиятсизлик, кимнингдир хиёнати ёки молиявий йўқотиш уларнинг кейинги қарорларига ҳам таъсир қилиши мумкин.
«Ўшанда ҳам иш бермаганди» деган фикр янги имкониятни синаб кўришга тўсқинлик қилади.
Астрологик талқин бўйича уларнинг молиявий ўсиши учун энг муҳим қадам — ўтмишдаги оғриқни келажак қарорларига ҳукмрон қилмаслик.
Арслон — ғурур ҳам қимматга тушиши мумкин
Арслон ўз кучига ишонишни яхши кўради.
У раҳбарлик қилишга, натижа кўрсатишга ва мустақил ҳаракат қилишга мойил. Аммо баъзан «ўзим уддалайман» деган ғурур керакли маслаҳат ёки ёрдамни қабул қилишга тўсқинлик қилади.
Бизнес ва молияда эса ҳамма нарсани бир инсон билиши шарт эмас.
Арслон учун катта сабоқ — ёрдам сўраш кучсизлик эмаслигини қабул қилиш.
Сунбула — мукаммалликни кутаверса, имконият кетади
Сунбула ҳамма нарсани олдиндан ҳисоблашни хоҳлайди.
Режа тайёр, хавфлар таҳлил қилинган, деталлар текширилган бўлиши керак. Бу молиявий қарорларда катта афзаллик.
Аммо перфекционизмнинг бошқа томони ҳам бор.
«Ҳали тайёр эмас», «яна бироз ўрганай», «шароит идеал бўлсин» деган фикрлар ишни йиллаб кечиктириши мумкин.
Улар учун асосий формула: етарлича яхши + ҳаракат баъзан мукаммал режадан кучлироқ.
Тарози — қарор чиққунча имконият кетиб қолади
Тарозилар ҳар бир вариантнинг яхши ва ёмон томонини кўра олади.
Аммо танловлар кўпайган сари қарор қабул қилиш қийинлашади.
Бир инвестиция яхшими ёки бошқаси? Янги ишми ёки эскиси? Бизнес бошлаш керакми ёки яна кутишми?
Узоқ таҳлил қилиш охир-оқибат имкониятнинг бошқа одамга ўтиб кетишига олиб келиши мумкин.
Тарози учун молиявий ўсишдаги асосий сабоқ — идеал қарорни эмас, етарлича асосланган қарорни ўз вақтида қабул қилиш.
Чаён — йўқотишдан қўрқиш пулни «қамаб» қўяди
Чаён пул масаласида назоратни яхши кўради.
Маблағни йўқотиш хавфи уни жуда эҳтиёткор қилиши мумкин. Бу хусусият катта хатолардан асрайди, лекин баъзан пулни ривожланиш учун ишлатишга ҳам халақит беради.
Ҳар қандай сармояда хавф бор. Муаммо хавфнинг ўзида эмас, уни тушуниш ва бошқаришда.
Шу сабаб Чаён учун асосий вазифа — хасислик билан оқилона тежамкорлик ўртасидаги фарқни билиш.
Ўқотар — бошқаларни муҳокама қилиш ўз йўлини тўсиши мумкин
Ўқотар одатда дунёқараши кенг ва ўз фикрига эга инсон сифатида талқин қилинади.
Аммо кимдир бошқача усулда пул топса, уни дарҳол танқид қилиш тенденцияси пайдо бўлиши мумкин.
«Мен бундай қилмасдим» деган қараш баъзан фойдали тажрибани ҳам рад этишга олиб келади.
Бойликка олиб борадиган йўл битта эмас. Шунинг учун Ўқотар учун муҳим сабоқ — танқиддан олдин ўрганиш.
Тоғэчкиси — режага ҳаддан ташқари ёпишиб олиш
Тоғэчкиси тартиб, интизом ва узоқ муддатли мақсадларни яхши кўради.
Унинг бу хусусиятлари молиявий муваффақият учун катта устунлик бўлиши мумкин. Аммо бозор ва ҳаёт доим режа бўйича кетмайди.
Бир стратегия ишламаётган бўлса ҳам ундан воз кечмаслик катта вақт ва пул йўқотишига сабаб бўлиши мумкин.
Тоғэчкиси учун асосий вазифа — мақсадда қатъий, усулда эса эгилувчан бўлиш.
Бойликни ҳақиқатан бурж белгилайдими?
Йўқ. Инсоннинг даромади ёки молиявий муваффақияти қайси буржда туғилгани билан илмий жиҳатдан белгиланмайди.
Аммо юқоридаги хусусиятларнинг ўзи ҳаётда ҳақиқатан ҳам пулга таъсир қилиши мумкин: импульсив қарор, ўзгаришдан қўрқиш, перфекционизм, иккиланиш ёки ҳаддан ташқари қаттиқ режа одамнинг имкониятларини чеклайди.
Шу маънода бундай астрологик рўйхатни башорат эмас, ўз одатларини бироз четдан кузатиш учун қизиқарли восита сифатида қабул қилиш мумкин.
Эътиборлиси, берилган рўйхатда Қовға ва Балиқ буржлари учун талқин келтирилмаган. Шу сабаб улар ҳақида тахминий маълумот қўшмадик.
Сизнинг буржингиз учун кўрсатилган «молиявий тўсиқ» характерингизга қанчалик мос келди?
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…