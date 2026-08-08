Иккинчи қўлдаги Volkswagen ИД 3 электромобилини 9000 фунтдан бошлаб харид қилиш мумкин

·126·Авто
Иккинчи қўлдаги Volkswagen ИД 3 электромобилини 9000 фунтдан бошлаб харид қилиш мумкин
Қисқача

Volkswagen ИД 3 электромобилининг 2021-йилда ишлаб чиқарилган ва 50 000 мил юрган Pro версиясини Буюк Британия иккиламчи бозорида 9000 фунт стерлингдан бошлаб харид қилиш мумкин. Рестайлинг қилинган, юриш масофаси яхшиланган ва интерери янгиланган моделлар 15 000 фунт стерлингдан камроқ туради.

Ixbt.com нашрининг ёзишича, Volkswagen брендининг электромобиллар оламидаги янги даврига асос солган Volkswagen ИД 3 модели ҳозирда иккиламчи бозорда ўта жозибадор нархларда таклиф этилмоқда. Афсонавий Беетле ва Гольф моделларидан кейинги учинчи муҳим босқич сифатида 2019-йилда тақдим этилган ушбу электромобил бугунги кунда ўз эгалари учун тежамкор ва қулай транспорт воситасига айланмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Маълумки, Volkswagen ИД 3 бозордаги илк қадамларини КОВИД-19 пандемияси даврида бошлаган эди. Шунингдек, дастлабки версиялар баъзи дастурий таъминот муаммоларига дуч келгани сабабли кутилганидек дарҳол катта муваффақият қозона олмади. Шунга қарамай, мазкур автомобил ўзининг кенг салон хонаси, самарадорлиги ва бошқаришдаги қулайлиги билан ҳар доим яхши баҳоланган.

Нархлар ва техник имкониятлар

Ҳозирги кунда Буюк Британия иккиламчи бозорида 2021-йилда ишлаб чиқарилган ва 50 000 мил масофани босиб ўтган Volkswagen ИД 3 Pro (ўрта қувватли аккумулятор версияси) автомобилларини атиги 9000 фунт стерлингдан бошлаб сотиб олиш имконияти мавжуд. Янги юриш масофасига эга бўлган ва интерери сезиларли даражада янгиланган рестайлинг версияларининг бошланғич нархи эса 15 000 фунт стерлингдан камроқни ташкил қилади.

Немис автоишлаб чиқарувчисининг таъкидлашича, ушбу электромобил ўз синфидан бир поғона юқори турувчи автомобиллар билан солиштирганда ҳам етарлича кенг ички маконга эга. Хусусан, унинг орқа ўриндиқ қисмидаги бўш жой BMW 3 Series Touring моделидан ҳам каттароқдир. Бироқ юкхонанинг ҳажми ўртача бўлиб, 385 литрни ташкил қилади.

Бошқарув ва қулайликлар

Автомобилнинг бошқарув қисми ҳам эътиборга лойиқ. Орқа ғилдиракдан тортиш тизими эвазига Volkswagen ИД 3 бурилишларда олди узатмали бошқа рақибларига нисбатан анча барқарор ҳаракатланади. Унинг тебранишларни ютиш тизими сокин ва шаҳар ташқарисидаги сафарларда ҳам йўловчилар учун етарлича тинч муҳитни таъминлайди. Шовқин изоляцияси ҳам юқори даражада ишлангани боис, салон ичида шамол ва йўл шовқини деярли эшитилмайди.

Шу билан бирга, дастлабки моделларининг бошқарув панелидаги айрим жихатлар харидорларда эътироз уйғотган эди. 10 дюймли (2024-йилдан бошлаб 12.9 дюймли) асосий экран орқали радио, вентиляция ва ўриндиқларни иситиш тизимларини бошқариш баъзида ноқулайлик туғдирарди. Хусусан, ҳароратни бошқаришга мўлжалланган ёритилмайдиган сенсорли чизиқлар танқидга учраган бўлса-да, 2024-йилги янгиланишда бу камчиликлар бартараф этилиб, интерер сифати сезиларли яхшиланди.

VolkswagenЭлектромобилАвтомобилХаридЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

BMW Mюнхен заводида янги авлод электр седанини ишлаб чиқаришни бошладиBMW Mюнхен заводида янги авлод электр седанини ишлаб чиқаришни бошладиБугун, 21:25Porsche GT раҳбари 911 GT3 келажаги нима учун янада яхшиланишини айтдиPorsche GT раҳбари 911 GT3 келажаги нима учун янада яхшиланишини айтдиБугун, 12:20Ватикан боғларида Fiat Тополино билан ҳайдаш синови ўтказилдиВатикан боғларида Fiat Тополино билан ҳайдаш синови ўтказилдиБугун, 10:29Нурободда даҳшатли ЙТҲ: Ҳаракатдаги юк автомобили ёниб кетди (видео)Нурободда даҳшатли ЙТҲ: Ҳаракатдаги юк автомобили ёниб кетди (видео)Кеча, 18:58BMW автомобилларидаги фильмлар рекламаси ҳайдовчиларни норози қилмоқдаBMW автомобилларидаги фильмлар рекламаси ҳайдовчиларни норози қилмоқдаКеча, 17:25Буюк Британия ҳукумати электромобиллар савдоси режаларини юмшатишни муҳокама қилмоқдаБуюк Британия ҳукумати электромобиллар савдоси режаларини юмшатишни муҳокама қилмоқдаКеча, 17:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин