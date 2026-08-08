Иккинчи қўлдаги Volkswagen ИД 3 электромобилини 9000 фунтдан бошлаб харид қилиш мумкин
Volkswagen ИД 3 электромобилининг 2021-йилда ишлаб чиқарилган ва 50 000 мил юрган Pro версиясини Буюк Британия иккиламчи бозорида 9000 фунт стерлингдан бошлаб харид қилиш мумкин. Рестайлинг қилинган, юриш масофаси яхшиланган ва интерери янгиланган моделлар 15 000 фунт стерлингдан камроқ туради.
Ixbt.com нашрининг ёзишича, Volkswagen брендининг электромобиллар оламидаги янги даврига асос солган Volkswagen ИД 3 модели ҳозирда иккиламчи бозорда ўта жозибадор нархларда таклиф этилмоқда. Афсонавий Беетле ва Гольф моделларидан кейинги учинчи муҳим босқич сифатида 2019-йилда тақдим этилган ушбу электромобил бугунги кунда ўз эгалари учун тежамкор ва қулай транспорт воситасига айланмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Маълумки, Volkswagen ИД 3 бозордаги илк қадамларини КОВИД-19 пандемияси даврида бошлаган эди. Шунингдек, дастлабки версиялар баъзи дастурий таъминот муаммоларига дуч келгани сабабли кутилганидек дарҳол катта муваффақият қозона олмади. Шунга қарамай, мазкур автомобил ўзининг кенг салон хонаси, самарадорлиги ва бошқаришдаги қулайлиги билан ҳар доим яхши баҳоланган.
Нархлар ва техник имкониятларҲозирги кунда Буюк Британия иккиламчи бозорида 2021-йилда ишлаб чиқарилган ва 50 000 мил масофани босиб ўтган Volkswagen ИД 3 Pro (ўрта қувватли аккумулятор версияси) автомобилларини атиги 9000 фунт стерлингдан бошлаб сотиб олиш имконияти мавжуд. Янги юриш масофасига эга бўлган ва интерери сезиларли даражада янгиланган рестайлинг версияларининг бошланғич нархи эса 15 000 фунт стерлингдан камроқни ташкил қилади.
Немис автоишлаб чиқарувчисининг таъкидлашича, ушбу электромобил ўз синфидан бир поғона юқори турувчи автомобиллар билан солиштирганда ҳам етарлича кенг ички маконга эга. Хусусан, унинг орқа ўриндиқ қисмидаги бўш жой BMW 3 Series Touring моделидан ҳам каттароқдир. Бироқ юкхонанинг ҳажми ўртача бўлиб, 385 литрни ташкил қилади.
Бошқарув ва қулайликларАвтомобилнинг бошқарув қисми ҳам эътиборга лойиқ. Орқа ғилдиракдан тортиш тизими эвазига Volkswagen ИД 3 бурилишларда олди узатмали бошқа рақибларига нисбатан анча барқарор ҳаракатланади. Унинг тебранишларни ютиш тизими сокин ва шаҳар ташқарисидаги сафарларда ҳам йўловчилар учун етарлича тинч муҳитни таъминлайди. Шовқин изоляцияси ҳам юқори даражада ишлангани боис, салон ичида шамол ва йўл шовқини деярли эшитилмайди.
Шу билан бирга, дастлабки моделларининг бошқарув панелидаги айрим жихатлар харидорларда эътироз уйғотган эди. 10 дюймли (2024-йилдан бошлаб 12.9 дюймли) асосий экран орқали радио, вентиляция ва ўриндиқларни иситиш тизимларини бошқариш баъзида ноқулайлик туғдирарди. Хусусан, ҳароратни бошқаришга мўлжалланган ёритилмайдиган сенсорли чизиқлар танқидга учраган бўлса-да, 2024-йилги янгиланишда бу камчиликлар бартараф этилиб, интерер сифати сезиларли яхшиланди.
…