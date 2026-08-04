Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди

·129·Дунё
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Қисқача

Малайзияда ўтказилган гўзаллик танловида подиумга чиққан ўзига хос кўринишдаги товуқ томошабинлар еътиборини тортди. У саҳнада хотиржам юриб, ўзини еркин тутди ва тадбир иштирокчиларида қизиқиш уйғотди. Танловдан олинган лавҳалар ижтимоий тармоқларда тарқалиб, фойдаланувчилар товуқнинг ташқи кўриниши ва юришини муҳокама қилди.

Малайзияда ўтказилган гўзаллик танловида саҳнага чиққан ғайриоддий иштирокчи томошабинлар эътиборини тортди. Бу сафар подиум бўйлаб инсон эмас, ўзига хос ташқи кўринишга эга товуқ юриб ўтди.

Товуқнинг саҳнадаги ҳаракатлари ва ташқи қиёфаси тадбир иштирокчиларида қизиқиш уйғотди. У подиум бўйлаб хотиржам юриб, томошабинлар қаршисида ўзини эркин тутди.

Танловдан олинган лавҳалар ижтимоий тармоқларда ҳам тарқалди. Фойдаланувчилар товуқнинг ташқи кўриниши ва саҳнадаги юришини муҳокама қилиб, уни тадбирнинг энг кўп эътибор тортган иштирокчиларидан бири деб аташди.

Малайзия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

26 йил чеккан эркак бошига қафас кийиб, сигаретни ташлашнинг ғайриоддий усулини топди26 йил чеккан эркак бошига қафас кийиб, сигаретни ташлашнинг ғайриоддий усулини топдиБугун, 07:30Хитойлик блогер мушуги учун 30 минг ўриндиққа эга стадион қуриб эътибор марказида бўлдиХитойлик блогер мушуги учун 30 минг ўриндиққа эга стадион қуриб эътибор марказида бўлдиБугун, 07:23Роналду ва Жоржинанинг никоҳ маросимига саноқли кунлар қолди: тўй санаси ва жойи маълум бўлдиРоналду ва Жоржинанинг никоҳ маросимига саноқли кунлар қолди: тўй санаси ва жойи маълум бўлдиБугун, 06:57Ахлат уюмидан топилган гўдак учун 170 минг доллар йиғилдиАхлат уюмидан топилган гўдак учун 170 минг доллар йиғилдиКеча, 23:46Инсон ДНКсида илгари номаълум икки аждоднинг изи топилдиИнсон ДНКсида илгари номаълум икки аждоднинг изи топилдиКеча, 23:22Японияда эркакларга ишга шортикда келишга рухсат берилдиЯпонияда эркакларга ишга шортикда келишга рухсат берилдиКеча, 23:13
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди