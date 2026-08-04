Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзияда ўтказилган гўзаллик танловида подиумга чиққан ўзига хос кўринишдаги товуқ томошабинлар еътиборини тортди. У саҳнада хотиржам юриб, ўзини еркин тутди ва тадбир иштирокчиларида қизиқиш уйғотди. Танловдан олинган лавҳалар ижтимоий тармоқларда тарқалиб, фойдаланувчилар товуқнинг ташқи кўриниши ва юришини муҳокама қилди.
Малайзияда ўтказилган гўзаллик танловида саҳнага чиққан ғайриоддий иштирокчи томошабинлар эътиборини тортди. Бу сафар подиум бўйлаб инсон эмас, ўзига хос ташқи кўринишга эга товуқ юриб ўтди.
Товуқнинг саҳнадаги ҳаракатлари ва ташқи қиёфаси тадбир иштирокчиларида қизиқиш уйғотди. У подиум бўйлаб хотиржам юриб, томошабинлар қаршисида ўзини эркин тутди.
Танловдан олинган лавҳалар ижтимоий тармоқларда ҳам тарқалди. Фойдаланувчилар товуқнинг ташқи кўриниши ва саҳнадаги юришини муҳокама қилиб, уни тадбирнинг энг кўп эътибор тортган иштирокчиларидан бири деб аташди.
…