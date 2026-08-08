Apple компаниясининг афсонавий Mac Pro компьютерига 20 йил тўлди

·39·Техно
Apple компаниясининг афсонавий Mac Pro компьютерига 20 йил тўлди
Қисқача

Apple бундан 20 йил аввал илк Mac Pro иш столи компютерини тақдим этиб, ПоверПК процессорларидан Intel архитектурасига ўтиш жараёнини якунлаган. Энг юқори конфигурацияда қурилма 3 ГГс гача частотада ишловчи иккита икки ядроли Хеон 5160 процессори, GeForce 7300 GT видеокартаси ва 1 GB дан 16 GB гача оператив хотира билан жиҳозланган.

Бундан роппа-роса йигирма йил муқаддам Apple компанияси ўз тарихидаги илк Mac Pro иш столи компьютерини оммага тақдим этган эди. Ушбу қурилма америкалик технология гиганти учун янги даврнинг бошланиши бўлиб, айнан шу модел ёрдамида корпорация ПоверПК процессорларидан Intel архитектурасига ўтиш жараёнини якунлаган эди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com нашрининг ёзишича, илк Mac Pro ўша давр учун мисли кўрилмаган ҳисоблаш қувватини тақдим этган ултиматив ечимга айланган. Компьютер ўз базасида сервер даражасидаги Intel процессорларига таянган бўлиб, бу иш унумдорлигини сезиларли даражада ошириш имконини берган эди.

Техник имкониятлар ва ишлаш унумдорлиги

Тақдим этилган энг юқори конфигурациядаги қурилма частотаси 3 ГГс гача бўлган бир вақтнинг ўзида иккита икки ядроли Хеон 5160 процессори билан жиҳозланган эди. Мутахассисларнинг таъкидлашича, мазкур аппарат таъминоти дастурий таъминотга боғлиқ ҳолда ўтмишдош модели бўлган Повер Мак Г5'га нисбатан тахминан икки баравар юқори натижа кўрсатган.

График имкониятлар борасида ҳам фойдаланувчиларга кенг танлов тақдим этилган. Дастлабки версияга GeForce 7300 GT видеокартаси ўрнатилган бўлиб, уни талабга кўра АТИ Radeon X1900 ХТ ёки NVIDIA Қуадро ФХ 4500 гача кенгайтириш имконияти мавжуд бўлган. Шунингдек, оператив хотира ҳажми 1 GB дан 16 GB гача бўлган диапазонда созланган.

Дизайн ва кейинги ўзгаришлар

Қизиғи шундаки, янги платформага ўтганига қарамай, Apple ўша пайтда ташқи кўринишни ўзгартирмасликни маъқул кўрган. Натижада, илк Mac Pro ўзидан олдинги Повер Мак G5 модели дизайнини тўлиқ сақлаб қолган ҳолда йирик ва мустаҳкам корпусда ишлаб чиқарилган.

Вақт ўтиши билан технологиялар ривожланиб, компания ўзининг хусусий Apple М архитектурасидаги процессорларга тўлиқ ўтди. Айнан шу омил туфайли йирик корпуси билан танилган Mac Pro'га бўлган эҳтиёж аста-секин йўқолди ва Apple бу туркумдаги компьютерлар ўрнига ихчамроқ Mac Studio моделларини афзал кўрди. Сўнгги Mac Pro модели 2023-йилда M2 Ultra чипи билан чиқарилган эди.

AppleMac ProIntelТехнологияТарих
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NASA космосга юборилган ноутбукларни қандай ўзгартиргани маълум бўлдиNASA космосга юборилган ноутбукларни қандай ўзгартиргани маълум бўлдиБугун, 20:51ChatGPT бепул версияси учун янги босқич ва чексиз мулоқотChatGPT бепул версияси учун янги босқич ва чексиз мулоқотБугун, 20:21Google киберхавфсизлик гуруҳлари номлаш тизимини ўзгартирдиGoogle киберхавфсизлик гуруҳлари номлаш тизимини ўзгартирдиБугун, 20:21GeForce RTX 5090 тақчиллиги: видеокарталар қандай мажбурий пакетларда сотилмоқдаGeForce RTX 5090 тақчиллиги: видеокарталар қандай мажбурий пакетларда сотилмоқдаБугун, 19:52Янги Xbox Ҳелих барча авлоддаги ўйинларни қўллаб-қувватлаши мумкинЯнги Xbox Ҳелих барча авлоддаги ўйинларни қўллаб-қувватлаши мумкинБугун, 19:28Хитойнинг CXMT компанияси жаҳон бозорида етакчиларга рақобат туғдирмоқдаХитойнинг CXMT компанияси жаҳон бозорида етакчиларга рақобат туғдирмоқдаБугун, 18:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди