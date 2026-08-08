Apple компаниясининг афсонавий Mac Pro компьютерига 20 йил тўлди
Apple бундан 20 йил аввал илк Mac Pro иш столи компютерини тақдим этиб, ПоверПК процессорларидан Intel архитектурасига ўтиш жараёнини якунлаган. Энг юқори конфигурацияда қурилма 3 ГГс гача частотада ишловчи иккита икки ядроли Хеон 5160 процессори, GeForce 7300 GT видеокартаси ва 1 GB дан 16 GB гача оператив хотира билан жиҳозланган.
Бундан роппа-роса йигирма йил муқаддам Apple компанияси ўз тарихидаги илк Mac Pro иш столи компьютерини оммага тақдим этган эди. Ушбу қурилма америкалик технология гиганти учун янги даврнинг бошланиши бўлиб, айнан шу модел ёрдамида корпорация ПоверПК процессорларидан Intel архитектурасига ўтиш жараёнини якунлаган эди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com нашрининг ёзишича, илк Mac Pro ўша давр учун мисли кўрилмаган ҳисоблаш қувватини тақдим этган ултиматив ечимга айланган. Компьютер ўз базасида сервер даражасидаги Intel процессорларига таянган бўлиб, бу иш унумдорлигини сезиларли даражада ошириш имконини берган эди.
Техник имкониятлар ва ишлаш унумдорлигиТақдим этилган энг юқори конфигурациядаги қурилма частотаси 3 ГГс гача бўлган бир вақтнинг ўзида иккита икки ядроли Хеон 5160 процессори билан жиҳозланган эди. Мутахассисларнинг таъкидлашича, мазкур аппарат таъминоти дастурий таъминотга боғлиқ ҳолда ўтмишдош модели бўлган Повер Мак Г5'га нисбатан тахминан икки баравар юқори натижа кўрсатган.
График имкониятлар борасида ҳам фойдаланувчиларга кенг танлов тақдим этилган. Дастлабки версияга GeForce 7300 GT видеокартаси ўрнатилган бўлиб, уни талабга кўра АТИ Radeon X1900 ХТ ёки NVIDIA Қуадро ФХ 4500 гача кенгайтириш имконияти мавжуд бўлган. Шунингдек, оператив хотира ҳажми 1 GB дан 16 GB гача бўлган диапазонда созланган.
Дизайн ва кейинги ўзгаришларҚизиғи шундаки, янги платформага ўтганига қарамай, Apple ўша пайтда ташқи кўринишни ўзгартирмасликни маъқул кўрган. Натижада, илк Mac Pro ўзидан олдинги Повер Мак G5 модели дизайнини тўлиқ сақлаб қолган ҳолда йирик ва мустаҳкам корпусда ишлаб чиқарилган.
Вақт ўтиши билан технологиялар ривожланиб, компания ўзининг хусусий Apple М архитектурасидаги процессорларга тўлиқ ўтди. Айнан шу омил туфайли йирик корпуси билан танилган Mac Pro'га бўлган эҳтиёж аста-секин йўқолди ва Apple бу туркумдаги компьютерлар ўрнига ихчамроқ Mac Studio моделларини афзал кўрди. Сўнгги Mac Pro модели 2023-йилда M2 Ultra чипи билан чиқарилган эди.
…