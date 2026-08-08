AMD сунъий интеллект моделларини ўзида мужассам этувчи Таалас стартапини сотиб олди

·0·Техно
AMD сунъий интеллект моделларини ўзида мужассам этувчи Таалас стартапини сотиб олди

Микросхемалар бозорининг етакчи иштирокчиси бўлган AMD компанияси сунъий интеллект соҳасида ўзига хос ёндашуви билан ажралиб турувчи Таалас стартапини сотиб олганини расман эълон қилди. Ушбу харид технология оламида катта қизиқиш уйғотмоқда, чунки Таалас ишлаб чиқараётган махсус сунъий интеллект тезлатгичлари анъанавий марказий ёки график процессорлардан тубдан фарқ қилади ва саноатдаги мавжуд ёндашувларни бутунлай ўзгартириб юбориши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, Канадада жойлашган Таалас жамоаси сунъий интеллект маълумотларини қайта ишлаш ва хулоса чиқариш жараёнларини нолдан бошлаб қайта кўриб чиқишни мақсад қилган. Компаниянинг асосий инновацияси шундан иборатки, муайян сунъий интеллект модели тўғридан-тўғри микрочиқиш ичига «впайка» қилинади, яни қаттиқ сингдирилади. Бу эса қурилмани сотиб олингандан кейин универсал бўлмаган ҳолатга келтиради, бироқ танланган модел доирасида мисли кўрилмаган юқори натижаларни кўрсатиш имконини беради.

Анъанавий ёндашувларга қарши янги қадам

Таалас вакилларининг таъкидлашича, анъанавий аппарат таъминоти ёндашувларига қарши чиқиш компаниянинг бошиданоқ асосий мақсади бўлган. Канадалик муҳандисларнинг чуқур техник билимлари ва инновацион ғоялари эндиликда AMD таркибида янада кенгроқ масштабга эга бўлади. AMD билан бирлашиш стартапга глобал миқёсда ўз ишланмаларини тезлаштириш учун зарур бўлган улкан муҳандислик ресурслари ва молиявий имкониятларни тақдим этади.

Мутахассисларнинг таҳлилларига кўра, бундай ихтисослашган ёндашув замонавий сунъий интеллект бозорида ҳукмронлик қилаётган йирик ўйинчилар позициясига жиддий таъсир кўрсатиши мумкин. Гарчи тайёрланган чип фақат битта аниқ моделга мослаштирилгани боис мослашувчанликни йўқотса-да, унинг самарадорлиги ва тежамкорлиги келгусида кўплаб корпорациялар эътиборини тортиши аниқ.

Ишлаб чиқариш қиймати ва самарадорлик

Таалас томонидан ишлаб чиқилган ноёб ёндашув натижасида яратилаётган чиплар бозордаги энг йирик рақобатчи бўлган NVIDIA компаниясининг универсал ечимларидан бир неча баробар қудратлироқ экани айтилмоқда. Энг муҳими, бундай ихтисослашган қурилмаларни ишлаб чиқариш таннархи анъанавий универсал процессорларга нисбатан 20 баробаргача арзонроққа тушади.

Мазкур битимнинг муваффақиятли амалга оширилиши яримўтказгичлар бозорида рақобатни янада кучайтириши кутилмоқда. Сунъий интеллект технологияларининг жадал ривожланиши фонида бундай ихтисослашган ва тежамкор аппарат таъминоти ечимлари келажакда саноатнинг янги стандартига айланиши эҳтимоли юқори.

AMDТааласСунъий интеллектТехнологияларМикрочиплар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ҲМД Тоуч AI бюджет телефони глобал бозорга чиқиши мумкинҲМД Тоуч AI бюджет телефони глобал бозорга чиқиши мумкинБугун, 17:24Ноктуа компьютер корпусларини ўлчаб чиқди: хатолар аниқландиНоктуа компьютер корпусларини ўлчаб чиқди: хатолар аниқландиБугун, 16:53SpaceX Ойда сунъий йўлдошлар ишлаб чиқарувчи заводлар қуришни режалаштирмоқдаSpaceX Ойда сунъий йўлдошлар ишлаб чиқарувчи заводлар қуришни режалаштирмоқдаБугун, 16:23Европа Иттифоқи ўзининг Starlink тизимини яратишга киришдиЕвропа Иттифоқи ўзининг Starlink тизимини яратишга киришдиБугун, 15:54Жуисед Скрамблер Ҳардтаил электроденсик велосипеди тақдим этилдиЖуисед Скрамблер Ҳардтаил электроденсик велосипеди тақдим этилдиБугун, 15:21Samsung ИСОСEЛЛ HPК: кадрни скилемасдан суратга олувчи 200 MP сенсорSamsung ИСОСEЛЛ HPК: кадрни скилемасдан суратга олувчи 200 MP сенсорБугун, 12:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди