AMD сунъий интеллект моделларини ўзида мужассам этувчи Таалас стартапини сотиб олди
Микросхемалар бозорининг етакчи иштирокчиси бўлган AMD компанияси сунъий интеллект соҳасида ўзига хос ёндашуви билан ажралиб турувчи Таалас стартапини сотиб олганини расман эълон қилди. Ушбу харид технология оламида катта қизиқиш уйғотмоқда, чунки Таалас ишлаб чиқараётган махсус сунъий интеллект тезлатгичлари анъанавий марказий ёки график процессорлардан тубдан фарқ қилади ва саноатдаги мавжуд ёндашувларни бутунлай ўзгартириб юбориши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, Канадада жойлашган Таалас жамоаси сунъий интеллект маълумотларини қайта ишлаш ва хулоса чиқариш жараёнларини нолдан бошлаб қайта кўриб чиқишни мақсад қилган. Компаниянинг асосий инновацияси шундан иборатки, муайян сунъий интеллект модели тўғридан-тўғри микрочиқиш ичига «впайка» қилинади, яни қаттиқ сингдирилади. Бу эса қурилмани сотиб олингандан кейин универсал бўлмаган ҳолатга келтиради, бироқ танланган модел доирасида мисли кўрилмаган юқори натижаларни кўрсатиш имконини беради.
Анъанавий ёндашувларга қарши янги қадамТаалас вакилларининг таъкидлашича, анъанавий аппарат таъминоти ёндашувларига қарши чиқиш компаниянинг бошиданоқ асосий мақсади бўлган. Канадалик муҳандисларнинг чуқур техник билимлари ва инновацион ғоялари эндиликда AMD таркибида янада кенгроқ масштабга эга бўлади. AMD билан бирлашиш стартапга глобал миқёсда ўз ишланмаларини тезлаштириш учун зарур бўлган улкан муҳандислик ресурслари ва молиявий имкониятларни тақдим этади.
Мутахассисларнинг таҳлилларига кўра, бундай ихтисослашган ёндашув замонавий сунъий интеллект бозорида ҳукмронлик қилаётган йирик ўйинчилар позициясига жиддий таъсир кўрсатиши мумкин. Гарчи тайёрланган чип фақат битта аниқ моделга мослаштирилгани боис мослашувчанликни йўқотса-да, унинг самарадорлиги ва тежамкорлиги келгусида кўплаб корпорациялар эътиборини тортиши аниқ.
Ишлаб чиқариш қиймати ва самарадорликТаалас томонидан ишлаб чиқилган ноёб ёндашув натижасида яратилаётган чиплар бозордаги энг йирик рақобатчи бўлган NVIDIA компаниясининг универсал ечимларидан бир неча баробар қудратлироқ экани айтилмоқда. Энг муҳими, бундай ихтисослашган қурилмаларни ишлаб чиқариш таннархи анъанавий универсал процессорларга нисбатан 20 баробаргача арзонроққа тушади.
Мазкур битимнинг муваффақиятли амалга оширилиши яримўтказгичлар бозорида рақобатни янада кучайтириши кутилмоқда. Сунъий интеллект технологияларининг жадал ривожланиши фонида бундай ихтисослашган ва тежамкор аппарат таъминоти ечимлари келажакда саноатнинг янги стандартига айланиши эҳтимоли юқори.
…