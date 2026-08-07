Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Марказий ўрмон ҳудудида кабутарларни овлаш учун электр устунига чиққан улкан боа илони ток уриши оқибатида нобуд бўлди. Илон электр узатиш тармоқлари бўйлаб ҳаракатланаётиб, ток ўтадиган қисмга тегиб кетган. Ҳодиса маҳаллий аҳоли кўз ўнгида содир бўлган ва унга оид кадрлар ижтимоий тармоқларда тарқалган.
Марказий ўрмон ҳудудида кабутарларни овлашга уринган улкан боа илони электр токи уриши оқибатида нобуд бўлди. Ҳодиса атрофдаги аҳоли кўз ўнгида содир бўлган.
Маълум бўлишича, илон кабутарларга яқинлашиш мақсадида кабеллар ўтказилган электр устунига чиққан. У электр узатиш тармоқлари бўйлаб ҳаракатланаётган пайтда ток ўтадиган қисмга тегиб кетган. Кучли электр зарбасидан сўнг боа устунда жонсиз қолган.
Кутилмаган манзарани кўрган маҳаллий аҳоли ҳайратга тушган. Ҳодиса акс этган кадрлар ҳам ижтимоий тармоқларда тарқалгани айтилмоқда.
Бу воқеа ёввойи ҳайвонлар аҳоли яшайдиган ҳудудлар ва электр тармоқларига яқинлашганда қандай хавфга дуч келишини кўрсатди.
…