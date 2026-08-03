Инсон ДНКсида илгари номаълум икки аждоднинг изи топилди
Янги генетик тадқиқот замонавий инсон ДНКсида илгари маълум бўлмаган икки қадимги аждоднинг генетик излари сақланган бўлиши мумкинлигини кўрсатди. Мутахассислар бу излар неандерталлар ёки денисовликларга тегишли емаслигини таъкидлаб, уларни шартли равишда «арвоҳ аждодлар» деб атади. Олимлар бу натижалар номаълум икки қадимги популяция билан генетик алмашинув бўлганидан дарак бериши мумкинлигини айтмоқда.
Олимлар ўтказган янги генетик тадқиқот инсон эволюцияси ҳақидаги тасаввурларга янги саволларни юзага келтирди. Тадқиқот натижаларига кўра, замонавий инсон ДНКсида илгари маълум бўлмаган икки қадимги аждоднинг генетик излари сақланиб қолган бўлиши мумкин.
Мутахассислар таъкидлашича, бу излар аввалдан маълум бўлган неандерталлар ёки денисовликлар билан боғлиқ эмас. Шу боис тадқиқот муаллифлари уларни шартли равишда «арвоҳ аждодлар» (ghost ancestors) деб аташмоқда. Бу атама ҳозирча қазилма қолдиқлари топилмаган, аммо мавжудлиги генетик таҳлиллар орқали тахмин қилинаётган қадимги инсон гуруҳларини англатади.
Тадқиқотчилар замонавий инсон геномини таҳлил қилиш давомида айрим ДНК бўлаклари маълум қадимги инсон турлари билан мос келмаслигини аниқлаган. Олимларнинг фикрича, бу ҳолат инсоният тарихи давомида ҳозирча номаълум бўлиб келаётган яна икки қадимги популяция билан генетик алмашинув содир бўлган бўлиши мумкинлигини кўрсатади.
Шу билан бирга, мутахассислар бу хулосалар қўшимча тадқиқотлар билан янада аниқлаштирилишини таъкидламоқда. Ҳозирча ушбу қадимги аждодлар ҳақида қазилма далиллар мавжуд эмас ва уларнинг ким бўлгани ҳақида қатъий хулоса чиқарилмаган.
…