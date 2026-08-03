Инсон ДНКсида илгари номаълум икки аждоднинг изи топилди

·45·Дунё
Инсон ДНКсида илгари номаълум икки аждоднинг изи топилди
Қисқача

Янги генетик тадқиқот замонавий инсон ДНКсида илгари маълум бўлмаган икки қадимги аждоднинг генетик излари сақланган бўлиши мумкинлигини кўрсатди. Мутахассислар бу излар неандерталлар ёки денисовликларга тегишли емаслигини таъкидлаб, уларни шартли равишда «арвоҳ аждодлар» деб атади. Олимлар бу натижалар номаълум икки қадимги популяция билан генетик алмашинув бўлганидан дарак бериши мумкинлигини айтмоқда.

Олимлар ўтказган янги генетик тадқиқот инсон эволюцияси ҳақидаги тасаввурларга янги саволларни юзага келтирди. Тадқиқот натижаларига кўра, замонавий инсон ДНКсида илгари маълум бўлмаган икки қадимги аждоднинг генетик излари сақланиб қолган бўлиши мумкин.

Мутахассислар таъкидлашича, бу излар аввалдан маълум бўлган неандерталлар ёки денисовликлар билан боғлиқ эмас. Шу боис тадқиқот муаллифлари уларни шартли равишда «арвоҳ аждодлар» (ghost ancestors) деб аташмоқда. Бу атама ҳозирча қазилма қолдиқлари топилмаган, аммо мавжудлиги генетик таҳлиллар орқали тахмин қилинаётган қадимги инсон гуруҳларини англатади.

Тадқиқотчилар замонавий инсон геномини таҳлил қилиш давомида айрим ДНК бўлаклари маълум қадимги инсон турлари билан мос келмаслигини аниқлаган. Олимларнинг фикрича, бу ҳолат инсоният тарихи давомида ҳозирча номаълум бўлиб келаётган яна икки қадимги популяция билан генетик алмашинув содир бўлган бўлиши мумкинлигини кўрсатади.

Шу билан бирга, мутахассислар бу хулосалар қўшимча тадқиқотлар билан янада аниқлаштирилишини таъкидламоқда. Ҳозирча ушбу қадимги аждодлар ҳақида қазилма далиллар мавжуд эмас ва уларнинг ким бўлгани ҳақида қатъий хулоса чиқарилмаган.

НеандерталларДенисовчилар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ахлат уюмидан топилган гўдак учун 170 минг доллар йиғилдиАхлат уюмидан топилган гўдак учун 170 минг доллар йиғилдиКеча, 23:46Японияда эркакларга ишга шортикда келишга рухсат берилдиЯпонияда эркакларга ишга шортикда келишга рухсат берилдиКеча, 23:13Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувдаРоналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувдаКеча, 22:47Кит болалари сув остида қандай эмади? (видео)Кит болалари сув остида қандай эмади? (видео)Кеча, 22:29Имтиҳон жанжали 17 ёшли йигитнинг ҳаётини олдиИмтиҳон жанжали 17 ёшли йигитнинг ҳаётини олдиКеча, 22:28Японияда 400 йиллик ўргимчаклар жанги анъанаси сақланмоқда (видео)Японияда 400 йиллик ўргимчаклар жанги анъанаси сақланмоқда (видео)Кеча, 22:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди