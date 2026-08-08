ҲМД Тоуч AI бюджет телефони глобал бозорга чиқиши мумкин

·28·Техно
ҲМД Тоуч AI бюджет телефони глобал бозорга чиқиши мумкин
Қисқача

ҲМД ҲМД Тоуч AI буджет смартфонини Хитойдан кейин Малайзия, Индонезия, Таиланд ва Филиппин каби Осиё бозорларида сотувга чиқаришни режалаштирмоқда. Халқаро версиянинг аниқ чиқиш санаси ва нархи ҳозирча номаълум, Хитойда эса қурилма 469 юан ёки тахминан 70 АҚШ долларига баҳоланган. Телефон 3,2 дюймли экран, 4G, Wi-Fi, иккита СИМ-карта слоти ва 1950 мА·ч батареяга эга бўлади.

ҲМД компанияси ўзининг сунъий интеллект функцияларига эга бўлган ҲМД Тоуч AI деб номланган бюджет смартфонини халқаро бозорларга олиб чиқишни режалаштирмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур қурилма дастлаб Хитой бозорида тақдим этилган бўлиб, эндиликда унинг глобал миқёсда сотуви йўлга қўйилиши кутилмоқда ва бу ихчам ҳамда ҳамёнбоп гаджетларга қизиқувчи фойдаланувчилар эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Инсайдер смашх_60 тарқатган маълумотларга таяниб айтиш мумкинки, Хитойдаги дебютидан сўнг янги телефон Малайзия, Индонезия, Таиланд, Филиппин каби Осиё мамлакатлари бозорларига етказиб берилиши мумкин. Ҳозирча халқаро версиянинг аниқ чиқарилиш санаси ва нархи сир сақланмоқда, бироқ Хитой бозорида қурилманинг нархи 469 юан ёки тахминан 70 АҚШ долларини ташкил этган.

Ноёб дизайн ва техник имкониятлар

Қурилма ўзининг ўзига хос ташқи кўриниши билан ажралиб туради. ҲМД Тоуч AI дизайни афсонавий Нокиа Лумиа смартфонлари услубини эслатиб юборади. Телефон 3,2 дюймли қулай сенсорли экран билан жиҳозланган бўлиб, ихчам қурилма тарафдорлари учун қулай танлов бўла олади.

Техник имкониятларига кўра, аппарат 4G тармоқлари ва Wi-Fi уланишини қўллаб-қувватлайди ҳамда иккита СИМ-карта учун мўлжалланган слотларга эга. 1950 мА·ч сиғимли аккумулятор замонавий USB Тйпе-К порти орқали қувватланади. Шунингдек, халқаро версия учун базавий рангларга қўшимча равишда оқ ва тилларанг вариантлар қўшилиши кутилмоқда.

Сунъий интеллект ва қўшимча қулайликлар

Мазкур бюджет қурилманинг энг асосий ўзига хослиги сунъий интеллект функцияларининг интеграция қилинганидир. Халқаро версияга Таобао AI Биг Модел Теен Эдитион нейротармоғи татбиқ этилиши кутилаётган бўлиб, фойдаланувчилар ундан ҳеч қандай ойлик тўловсиз, мутлақо бепул фойдаланишлари мумкин бўлади. Бироқ Хитой талқинидаги Алипай мобил тўловлари ва QR-кодларни ўқиш функцияси глобал версияда сақланиб қолмаслиги мумкин.

Харидорларни қўллаб-қувватлаш мақсадида ҲМД компанияси қурилма жамланмасига 8 GB ҳажмли микроСД хотира картаси, махсус ҳимоя ғилофи (чехол) ва экран учун ҳимоя плёнкасини киритишни режалаштирган. Инсайдер смашх_60 аввал ҳам ҲМД компаниясининг янги маҳсулотлари, жумладан ҲМД Икон Флип 1 клавиатурали телефони ҳақида аниқ маълумотларни бергани боис, ушбу маълумотларнинг тўғрилигига бўлган ишонч юқори.

ҲМДҲМД Тоуч AIСунъий интеллектСмартфонларТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

AMD сунъий интеллект моделларини ўзида мужассам этувчи Таалас стартапини сотиб олдиAMD сунъий интеллект моделларини ўзида мужассам этувчи Таалас стартапини сотиб олдиБугун, 17:54Ноктуа компьютер корпусларини ўлчаб чиқди: хатолар аниқландиНоктуа компьютер корпусларини ўлчаб чиқди: хатолар аниқландиБугун, 16:53SpaceX Ойда сунъий йўлдошлар ишлаб чиқарувчи заводлар қуришни режалаштирмоқдаSpaceX Ойда сунъий йўлдошлар ишлаб чиқарувчи заводлар қуришни режалаштирмоқдаБугун, 16:23Европа Иттифоқи ўзининг Starlink тизимини яратишга киришдиЕвропа Иттифоқи ўзининг Starlink тизимини яратишга киришдиБугун, 15:54Жуисед Скрамблер Ҳардтаил электроденсик велосипеди тақдим этилдиЖуисед Скрамблер Ҳардтаил электроденсик велосипеди тақдим этилдиБугун, 15:21Samsung ИСОСEЛЛ HPК: кадрни скилемасдан суратга олувчи 200 MP сенсорSamsung ИСОСEЛЛ HPК: кадрни скилемасдан суратга олувчи 200 MP сенсорБугун, 12:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди