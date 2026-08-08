ҲМД Тоуч AI бюджет телефони глобал бозорга чиқиши мумкин
ҲМД ҲМД Тоуч AI буджет смартфонини Хитойдан кейин Малайзия, Индонезия, Таиланд ва Филиппин каби Осиё бозорларида сотувга чиқаришни режалаштирмоқда. Халқаро версиянинг аниқ чиқиш санаси ва нархи ҳозирча номаълум, Хитойда эса қурилма 469 юан ёки тахминан 70 АҚШ долларига баҳоланган. Телефон 3,2 дюймли экран, 4G, Wi-Fi, иккита СИМ-карта слоти ва 1950 мА·ч батареяга эга бўлади.
ҲМД компанияси ўзининг сунъий интеллект функцияларига эга бўлган ҲМД Тоуч AI деб номланган бюджет смартфонини халқаро бозорларга олиб чиқишни режалаштирмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур қурилма дастлаб Хитой бозорида тақдим этилган бўлиб, эндиликда унинг глобал миқёсда сотуви йўлга қўйилиши кутилмоқда ва бу ихчам ҳамда ҳамёнбоп гаджетларга қизиқувчи фойдаланувчилар эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Инсайдер смашх_60 тарқатган маълумотларга таяниб айтиш мумкинки, Хитойдаги дебютидан сўнг янги телефон Малайзия, Индонезия, Таиланд, Филиппин каби Осиё мамлакатлари бозорларига етказиб берилиши мумкин. Ҳозирча халқаро версиянинг аниқ чиқарилиш санаси ва нархи сир сақланмоқда, бироқ Хитой бозорида қурилманинг нархи 469 юан ёки тахминан 70 АҚШ долларини ташкил этган.
Ноёб дизайн ва техник имкониятларҚурилма ўзининг ўзига хос ташқи кўриниши билан ажралиб туради. ҲМД Тоуч AI дизайни афсонавий Нокиа Лумиа смартфонлари услубини эслатиб юборади. Телефон 3,2 дюймли қулай сенсорли экран билан жиҳозланган бўлиб, ихчам қурилма тарафдорлари учун қулай танлов бўла олади.
Техник имкониятларига кўра, аппарат 4G тармоқлари ва Wi-Fi уланишини қўллаб-қувватлайди ҳамда иккита СИМ-карта учун мўлжалланган слотларга эга. 1950 мА·ч сиғимли аккумулятор замонавий USB Тйпе-К порти орқали қувватланади. Шунингдек, халқаро версия учун базавий рангларга қўшимча равишда оқ ва тилларанг вариантлар қўшилиши кутилмоқда.
Сунъий интеллект ва қўшимча қулайликларМазкур бюджет қурилманинг энг асосий ўзига хослиги сунъий интеллект функцияларининг интеграция қилинганидир. Халқаро версияга Таобао AI Биг Модел Теен Эдитион нейротармоғи татбиқ этилиши кутилаётган бўлиб, фойдаланувчилар ундан ҳеч қандай ойлик тўловсиз, мутлақо бепул фойдаланишлари мумкин бўлади. Бироқ Хитой талқинидаги Алипай мобил тўловлари ва QR-кодларни ўқиш функцияси глобал версияда сақланиб қолмаслиги мумкин.
Харидорларни қўллаб-қувватлаш мақсадида ҲМД компанияси қурилма жамланмасига 8 GB ҳажмли микроСД хотира картаси, махсус ҳимоя ғилофи (чехол) ва экран учун ҳимоя плёнкасини киритишни режалаштирган. Инсайдер смашх_60 аввал ҳам ҲМД компаниясининг янги маҳсулотлари, жумладан ҲМД Икон Флип 1 клавиатурали телефони ҳақида аниқ маълумотларни бергани боис, ушбу маълумотларнинг тўғрилигига бўлган ишонч юқори.
…