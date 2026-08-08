Тоттенхем Савинё трансфери бўйича Манчестер Сити билан келишувга яқинлашмоқда

·24·Спорт
Тоттенхем Савинё трансфери бўйича Манчестер Сити билан келишувга яқинлашмоқда
Қисқача

Тоттенхем Манчестер Сити қанот ҳужумчиси Савинё трансфери бўйича 60 миллион фунт стерлинглик келишувга эришиш арафасида турибди. Клуб бош мураббийи Роберто Де Зерби учун бразилиялик вингер асосий нишон бўлиб қолмоқда. Манчестер Сити футболчининг ўрнига муносиб ўринбосар топмагунча музокараларни эҳтиёткорлик билан олиб бормоқда, бироқ томонлар ўртасидаги жараён ижобий давом этмоқда.

Англия Премер-лигасининг Тоттенхем клуби ёзги трансфер ойнаси вақтида ўз таркибини кучайтириш йўлида навбатдаги йирик харидни амалга оширишга шайланмоқда. Football365 нашри тарқатган маълумотларга кўра, шимолий лондонликлар Манчестер Сити қанот ҳужумчиси Савинё трансфери борасида 60 миллион фунт стерлинг миқдоридаги келишувга эришиш арафасида турибди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Мазкур трансфер якунига етса, бош мураббий Роберто Де Зерби ўзи учун устувор бўлган асосий ҳужумчи билан таъминланади. Шунингдек, бу харид Тоттенхемнинг ёзги трансфер ойнасидаги умумий харажатларини тарихий 300 миллион фунт стерлинглик маррага яқинлаштиради. Клуб раҳбарияти ҳозиргача янги футболчилар учун қарийб 230 миллион фунт сарфлаган бўлиб, Сандро Тонали, Матеус Фернандеш ҳамда Ян Паул ван Хеке каби футболчилар жамоага келиб қўшилган.

Трансфер тафсилотлари ва шартлар

Goal.com хабар қилишича, Тоттенхем трансфер ойнаси давомида Ливерпул ҳужумчиси Коди Гакпо, шунингдек Рафиня ва Маркус Рэшфорд каби номзодларни ҳам кўриб чиққан эди. Бироқ мутахассислар ва мураббийлар штаби айниқса бразилиялик вингерни асосий нишон сифатида танлади ва у рўйхатнинг энг юқори қисмидан жой олди.

Шунга қарамай, Манчестер Сити раҳбарияти кетаётган футболчининг ўрнига муносиб ўринбосар топмагунча музокараларни бироз эҳтиёткорлик билан олиб бормоқда. Шунга қарамай, томонлар ўртасидаги музокаралар ижобий паллада давом этмоқда ва келишув тез орада расмийлашиши кутилмоқда.

Fabrizio Romano фикрлари

Таниқли трансфер эксперти Fabrizio Romano ушбу келишувнинг эҳтимоли бўйича ўзининг ижобий фикрларини билдириб ўтди. Унинг сўзларига кўра, Савинёнинг Тоттенхемга ўтиши бўйича шубҳаларга ўрин йўқ.

Fabrizio Romano таъкидлаганидек: «Устувор вазифа, биринчи, иккинчи ва учинчи рақамли нишон айнан Савинё бўлиб қолмоқда ва мен ёзги трансфер ойнаси якунида унинг Тоттенхемга қўшилиш эҳтимолини жуда юқори баҳолайман. Шунинг учун бу ерда ҳеч қандай кутилмаган вазиятларни кутмаяпман». Шу тариқа, барча томонлар ушбу 60 миллионлик трансфер яқин кунларда муваффақиятли якунланишига ишонч билдирмоқда.

ТоттенхемМанчестер СитиСавинёAPЛТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Мессининг отаси ва агенти Хорхе Месси 68 ёшида вафот этдиЛионель Мессининг отаси ва агенти Хорхе Месси 68 ёшида вафот этдиБугун, 17:58Мендес Абдулманап меросини баҳолади: «У бутун авлодга йўл очди»Мендес Абдулманап меросини баҳолади: «У бутун авлодга йўл очди»Бугун, 17:51Чичарито Гарри Кейн ҳақида: «У худди Руни ва Гаскойннинг қоришмасидек»Чичарито Гарри Кейн ҳақида: «У худди Руни ва Гаскойннинг қоришмасидек»Бугун, 17:12Месси оиласида оғир жудолик: Лионельнинг отаси Хорхе Месси вафот этдиМесси оиласида оғир жудолик: Лионельнинг отаси Хорхе Месси вафот этдиБугун, 16:59«Арсенал»дан яна бир йирик трансфер: Бруно Гимараэс «канонирлар» аъзоси!«Арсенал»дан яна бир йирик трансфер: Бруно Гимараэс «канонирлар» аъзоси!Бугун, 16:55Арсенал бразилиялик яримҳимоячи Бруну Гимараесни ўз сафига қўшиб олдиАрсенал бразилиялик яримҳимоячи Бруну Гимараесни ўз сафига қўшиб олдиБугун, 16:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)