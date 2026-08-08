Тоттенхем Савинё трансфери бўйича Манчестер Сити билан келишувга яқинлашмоқда
Тоттенхем Манчестер Сити қанот ҳужумчиси Савинё трансфери бўйича 60 миллион фунт стерлинглик келишувга эришиш арафасида турибди. Клуб бош мураббийи Роберто Де Зерби учун бразилиялик вингер асосий нишон бўлиб қолмоқда. Манчестер Сити футболчининг ўрнига муносиб ўринбосар топмагунча музокараларни эҳтиёткорлик билан олиб бормоқда, бироқ томонлар ўртасидаги жараён ижобий давом этмоқда.
Англия Премер-лигасининг Тоттенхем клуби ёзги трансфер ойнаси вақтида ўз таркибини кучайтириш йўлида навбатдаги йирик харидни амалга оширишга шайланмоқда. Football365 нашри тарқатган маълумотларга кўра, шимолий лондонликлар Манчестер Сити қанот ҳужумчиси Савинё трансфери борасида 60 миллион фунт стерлинг миқдоридаги келишувга эришиш арафасида турибди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Мазкур трансфер якунига етса, бош мураббий Роберто Де Зерби ўзи учун устувор бўлган асосий ҳужумчи билан таъминланади. Шунингдек, бу харид Тоттенхемнинг ёзги трансфер ойнасидаги умумий харажатларини тарихий 300 миллион фунт стерлинглик маррага яқинлаштиради. Клуб раҳбарияти ҳозиргача янги футболчилар учун қарийб 230 миллион фунт сарфлаган бўлиб, Сандро Тонали, Матеус Фернандеш ҳамда Ян Паул ван Хеке каби футболчилар жамоага келиб қўшилган.
Трансфер тафсилотлари ва шартларGoal.com хабар қилишича, Тоттенхем трансфер ойнаси давомида Ливерпул ҳужумчиси Коди Гакпо, шунингдек Рафиня ва Маркус Рэшфорд каби номзодларни ҳам кўриб чиққан эди. Бироқ мутахассислар ва мураббийлар штаби айниқса бразилиялик вингерни асосий нишон сифатида танлади ва у рўйхатнинг энг юқори қисмидан жой олди.
Шунга қарамай, Манчестер Сити раҳбарияти кетаётган футболчининг ўрнига муносиб ўринбосар топмагунча музокараларни бироз эҳтиёткорлик билан олиб бормоқда. Шунга қарамай, томонлар ўртасидаги музокаралар ижобий паллада давом этмоқда ва келишув тез орада расмийлашиши кутилмоқда.
Fabrizio Romano фикрлариТаниқли трансфер эксперти Fabrizio Romano ушбу келишувнинг эҳтимоли бўйича ўзининг ижобий фикрларини билдириб ўтди. Унинг сўзларига кўра, Савинёнинг Тоттенхемга ўтиши бўйича шубҳаларга ўрин йўқ.
Fabrizio Romano таъкидлаганидек: «Устувор вазифа, биринчи, иккинчи ва учинчи рақамли нишон айнан Савинё бўлиб қолмоқда ва мен ёзги трансфер ойнаси якунида унинг Тоттенхемга қўшилиш эҳтимолини жуда юқори баҳолайман. Шунинг учун бу ерда ҳеч қандай кутилмаган вазиятларни кутмаяпман». Шу тариқа, барча томонлар ушбу 60 миллионлик трансфер яқин кунларда муваффақиятли якунланишига ишонч билдирмоқда.
…