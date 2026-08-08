Буржингиз ҳаётингиздаги энг муҳим ёшларни кўрсатадими?
Астрологик талқинларга кўра, ҳар бир бурж вакиллари ҳаётида муҳим бурилишлар кузатилиши мумкин бўлган ёшлар мавжуд. Масалан, Арслон учун 15, 19, 30, 35, 40, 45, 57, 60, 66 ва 76 ёшлар, Бузоқ учун эса 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64 ва 72 ёшлар муҳим даврлар сифатида кўрсатилган. Бу ёшлар касб, оила, муносабатлар, яшаш тарзи, моддий барқарорлик ёки шахсий қарорлар билан боғлиқ ўзгаришлар даври сифатида талқин қилинади.
Ҳаётда шундай даврлар бўладики, инсон бир қарор билан бутун йўлини ўзгартириб юбориши мумкин: кимдир касбини алмаштиради, кимдир оила қуради, яна кимдир янги босқични нолдан бошлайди. Астрологик талқинларда эса бундай бурилиш нуқталари ҳар бир бурж учун муайян ёшларда кучлироқ намоён бўлиши айтилади.
Қуйида ўз буржингизни топинг. Рўйхатдаги айрим ёшлар ҳаётингиздаги муҳим воқеалар билан тасодифан жуда аниқ мос келиши мумкин.
Арслон — 15, 19, 30, 35, 40, 45, 57, 60, 66 ва 76 ёш
Арслонлар учун ушбу даврлар ўзини намоён қилиш, мақомни ўзгартириш ёки катта қарор қабул қилиш билан боғлиқ бўлиши мумкин.
Айниқса 30–45 ёш оралиғи уларнинг касбий ва шахсий ҳаётида энг фаол бурилишлар кузатиладиган давр сифатида талқин қилинади.
Эгизаклар — 16, 21, 24, 30, 33, 39, 51, 60 ва 64 ёш
Эгизаклар ҳаётида ўзгариш тез-тез учрайди. Улар учун муҳим ёшлар кўпинча янги муҳит, янги танишув, иш ёки яшаш тарзини ўзгартириш билан боғланади.
Айниқса 21–39 ёшлар оралиғида бир нечта йирик қарор кетма-кет келиши мумкин.
Чаён — 10, 20, 30, 40, 50, 64, 70 ва 80 ёш
Чаён учун қизиқ қонуният бор: биринчи муҳим босқичлар ҳар ўн йилда қайтарилади.
20, 30, 40 ва 50 ёшлар астрологик талқинда эски босқични ёпиш ва бутунлай янги йўл бошлаш эҳтимоли юқори бўлган даврлар сифатида кўрсатилади.
Қўй — 15, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60 ва 75 ёш
Қўйлар ҳаракатни яхши кўради ва кўп ҳолларда катта қарорларни узоқ чўзмайди.
25 ёшдан 50 ёшгача бўлган давр эса улар учун деярли ҳар беш йилда янги синов ёки имконият олиб келиши мумкин бўлган фаол босқич сифатида талқин қилинади.
Тарози — 19, 36, 40, 57, 60 ва 76 ёш
Тарозиларда муҳим ёшлар бошқа буржларга нисбатан камроқ, аммо уларнинг таъсири кучлироқ бўлиши мумкинлиги айтилади.
Бу даврларда муносабатлар, оила, иш ёки шахсий танлов борасида узоқ муддатли қарорлар қабул қилиниши эҳтимоли юқори.
Балиқ — 16, 21, 24, 32, 41 ва 50 ёш
Балиқлар учун асосий бурилишлар кўпроқ ички ўзгариш билан боғланади.
Айрим даврларда улар ташқи томондан одатий ҳаёт кечираётгандек кўринса-да, аслида дунёқарашини, мақсадини ёки муносабатини бутунлай қайта кўриб чиқиши мумкин.
Бузоқ — 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64 ва 72 ёш
Бузоқ буржида энг аниқ қонуният кузатилади: муҳим ёшлар деярли ҳар саккиз йилда такрорланади.
Астрологик қарашларга кўра, бу даврлар моддий барқарорлик, уй-жой, иш, даромад ёки оила билан боғлиқ катта қарорларни олиб келиши мумкин.
Қовға — 15, 25, 30, 45, 50, 60 ва 74 ёш
Қовға вакиллари учун муҳим ёшлар кўпинча эркинлик ва ҳаёт тарзини қайта белгилаш билан боғланади.
Айниқса 30, 45 ва 60 ёшларда «мен аслида қандай яшашни хоҳлайман?» деган савол янада кучлироқ сезилиши мумкин.
Ўқотар — 15, 19, 36, 38, 40, 45, 57 ва 75 ёш
Ўқотарлар учун 36–45 ёш оралиғи алоҳида ажралиб туради.
Бу даврда касб, саёҳат, яшаш жойи ёки дунёқараш билан боғлиқ бир нечта муҳим ўзгариш кетма-кет содир бўлиши мумкинлиги талқин қилинади.
Сунбула — 16, 21, 30, 31, 33, 41, 50 ва 57 ёш
Сунбулада 30 ёш атрофидаги давр айниқса қизиқ.
30, 31 ва 33 ёшларнинг бир-бирига яқин жойлашиши шу босқичда ҳаётнинг бир нечта соҳаси бир вақтнинг ўзида қайта қурилиши мумкинлигини англатувчи астрологик белги сифатида қаралади.
Қисқичбақа — 12, 22, 24, 32, 42, 48, 50, 64 ва 72 ёш
Қисқичбақалар учун муҳим ўзгаришлар кўпинча оила, уй, яқинлар ва ҳиссиётлар билан боғлиқ бўлади.
Айниқса 22–32 ёшларда шахсий ҳаётдаги қарорлар кейинги йилларга жиддий таъсир кўрсатиши мумкин.
Тоғ эчкиси — 12, 24, 30, 36, 45, 48, 52 ва 60 ёш
Тоғ эчкиси буржи учун муҳим ёшлар кўпроқ мақсад, мақом ва масъулият билан боғланади.
30–52 ёш оралиғи улар учун энг катта профессионал ўсиш, раҳбарлик ёки ҳаёт йўналишини мустаҳкамлаш даври бўлиши мумкин.
Нега айнан шу ёшлар «муҳим» деб қаралади?
Астрологияда инсон ҳаёти муайян цикллардан иборат, деган қараш мавжуд. Шу сабаб айрим ёшлар шахсий ўсиш, қарор, йўқотиш, янги имконият ёки кескин ўзгаришлар билан боғлаб талқин қилинади.
Бироқ бу рўйхатни аниқ башорат сифатида қабул қилиш тўғри эмас. Инсон ҳаётига қарорлар, муҳит, имконият, соғлом фикрлаш ва тасодифий воқеалар анча кучли таъсир кўрсатади.
Шунга қарамай, ўзингиз учун текшириб кўриш қизиқ: рўйхатдаги қайси ёш сиз учун ҳақиқатан ҳам ҳаётни ўзгартирган давр бўлган?
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…