Туғилган санангиз характерингиздаги қайси сирни очади?
Оммабоп нумерологик талқинларга кўра, туғилган кун инсон характеридаги тўғрисўзлик, жўшқинлик, ўжарлик, бўйсунмаслик, айёрлик, таваккалчилик, ҳасад, беқарорлик, назоратчилик, мағрурлик ва сабрсизлик каби жиҳатларга ишора қилиши мумкин. 9, 11, 13, 16 ва 26-саналарда туғилганлар қаттиққўл, 1, 7, 15, 25 ва 29-саналарда туғилганлар жўшқин, 4, 9, 14, 24 ва 28-саналарда туғилганлар ўжар, 1, 10, 19 ва 27-саналарда туғилганлар бўйсунмас деб талқин қилинади.
Айрим инсонлар тўғрисўзлиги билан атрофдагиларни ҳайратда қолдиради, бошқалари эса босимга ҳеч қачон бўйин эгмайди. Яна кимдир таваккални яхши кўради, кимдир эса одамлар ва муносабатларни назорат қилишга интилади.
Оммабоп нумерологик талқинларга кўра, инсон туғилган кун унинг характеридаги энг мураккаб жиҳатлардан бирига ишора қилиши мумкин. Қуйидаги рўйхатда ўз санангизни топиб, сизга қайси таъриф яқинроқ эканини текшириб кўринг.
Бу талқинлар кўнгилочар мазмунда. Туғилган сана инсон характери ёки руҳий ҳолатини илмий асосда белгилаб бермайди.
Қаттиққўллар: ҳақиқатни яширмайди
9, 11, 13, 16 ва 26-саналарда туғилганлар
Бу инсонлар тўғрисўз ва кескин бўлиши мумкин. Улар ҳақиқатни юмшатиб айтишдан кўра, борича етказишни афзал кўради.
Атрофдагилар баъзан уларни қўпол деб қабул қилиши мумкин. Бироқ қаттиққўл инсоннинг мақсади доимо ранжитиш эмас — у вазиятга сохта безак қўшишни ёқтирмайди.
Уларнинг кучли томони — очиқлик. Мураккаб томони эса сўзларининг бошқаларга қандай таъсир қилишини ҳар доим ҳам ҳисобга олмаслигида.
Жўшқинлар: энергиясига тўсиқ кам
1, 7, 15, 25 ва 29-саналарда туғилганлар
Бундай инсонлар ҳаракатсиз қолишни ёқтирмайди. Улар мақсадини кўрса, қоидалар, шубҳалар ёки атрофдагиларнинг қаршилигига қарамай олдинга интилади.
Жўшқинлик уларга бошқалардан тезроқ қарор қабул қилиш ва янги йўл очишга ёрдам беради. Аммо назорат қилинмаган энергия шошқалоқликка айланиши мумкин.
Улар учун энг муҳим сабоқ — фақат тез юриш эмас, қайси томонга кетаётганини ҳам вақти-вақти билан текшириш.
Ўжарлар: бир қарордан қайтариш қийин
4, 9, 14, 24 ва 28-саналарда туғилганлар
Улар бир нарсага ишонса, фикрини ўзгартириш осон бўлмайди. Ҳатто атрофдагилар қарши чиқса ҳам, ўз қарорини охиригача ҳимоя қилиши мумкин.
Бу хусусият катта сабр ва қатъият талаб қиладиган ишларда устунлик беради. Лекин вазият ўзгарганини тан олмаслик хатони янада чуқурлаштириши мумкин.
Ўжарлик ва матонат ўртасидаги фарқ шунда: матонат мақсадга хизмат қилади, ўжарлик эса баъзан фақат фикрдан қайтмасликка айланади.
Бўйсунмаслар: босим уларни кучайтиради
1, 10, 19 ва 27-саналарда туғилганлар
Бу тоифадаги инсонларни мажбурлаш орқали бошқариш қийин. Уларга қанча босим ўтказилса, шунча кучли қаршилик кўрсатиши мумкин.
Бўйсунмас характер мустақил қарор қабул қилишда катта устунлик беради. Улар бошқаларнинг фикрига кўр-кўрона эргашмайди.
Бироқ ҳар қандай маслаҳатни назорат ёки босим деб қабул қилиш яқин муносабатларда тушунмовчилик келтириб чиқариши мумкин.
Айёрлар: одамларни олдиндан ҳисоблайди
6, 8, 19, 22 ва 30-саналарда туғилганлар
Улар инсонларнинг хатти-ҳаракатини кузатишга ва кейинги қадамини олдиндан тахмин қилишга мойил бўлади. Вазиятни шахмат тахтаси каби кўриб, бир нечта эҳтимолий сценарийни ҳисоблаб чиқади.
Бу қобилият музокара, бизнес ва мураккаб қарорларда жуда фойдали. Аммо инсонлар билан фақат стратегия асосида муносабат қилиш ишончни сусайтириши мумкин.
Айёрлик ақл ва кузатувчанликнинг кучли кўриниши бўлиши мумкин. Муҳими, бу хусусият бошқаларни алдаш воситасига айланмасин.
Таваккалчилар: тинчлик уларга зерикарли
2, 5, 11, 20 ва 29-саналарда туғилганлар
Бу инсонлар ҳаракат, кучли ҳиссиёт ва янги тажрибаларни яхши кўради. Бир хил кун тартиби уларни тез зериктириши мумкин.
Таваккалчилик катта имкониятларни қўлга киритишга ёрдам беради. Чунки кўпчилик қадам ташлашдан қўрққан пайтда улар синаб кўришга тайёр туради.
Лекин ҳар бир хавф жасорат эмас. Айрим қарорлардан олдин эҳтимолий оқибатларни ҳисоблаш уларни ортиқча йўқотишлардан асрайди.
Ҳасадгўйлар: ўзини бошқалар билан солиштиради
2, 5, 12, 20 ва 21-саналарда туғилганлар
Улар атрофидаги одамларнинг ютуқларига бефарқ қараб тура олмаслиги мумкин. Баъзан кимнидир чин дилдан яхши кўрса ҳам, унинг муваффақиятини ўз ҳаёти билан солиштиради.
Ҳасад ҳар доим ёмонлик исташни англатмайди. Кўп ҳолларда у инсоннинг ўзида етишмаётган нарсани кўрсатиб беради.
Бундай пайтда ўзини бошқалар билан эмас, кечаги ҳолати билан солиштириш анча соғлом йўл бўлиши мумкин.
Беқарорлар: кайфиятини олдиндан билиш қийин
4, 7, 16, 23 ва 25-саналарда туғилганлар
Улар бир куни жуда очиқ ва қувноқ, бошқа куни эса жим ёки кескин бўлиб қолиши мумкин. Атрофдагилар баъзан уларнинг кейинги реакциясини олдиндан англай олмайди.
Бундай ўзгарувчанлик сезгирлик, чарчоқ ёки ташқи воқеаларга кучли муносабат билан боғлиқ бўлиши мумкин.
Уларнинг мураккаб жиҳати — кечаги қарор бугунги кайфият таъсирида ўзгариб кетиши эҳтимоли. Шунинг учун муҳим қарорларни ҳиссиёт тинчланганидан кейин қабул қилиш фойдали.
Назоратчилар: ҳамма нарса қўлда бўлишини истайди
1, 4, 10 ва 23-саналарда туғилганлар
Улар жараёнлар қандай кечаётганини, ким нима қилаётганини ва муносабатлар қаерга бораётганини билишни хоҳлайди.
Назорат уларга хавфсизлик ҳиссини беради. Шу сабаб вазифаларни бошқаларга ишониб топшириш ёки ноаниқликни қабул қилиш қийин бўлиши мумкин.
Бу хусусият раҳбарликда фойдали, аммо муносабатларда бошқаларнинг шахсий ҳудуди ва мустақиллигини чеклаб қўймаслиги керак.
Мағрурлар: қадр-қимматини қаттиқ ҳимоя қилади
3, 12, 18, 21 ва 31-саналарда туғилганлар
Улар ўзларини камситиш, менсимаслик ёки обрўсига путур етказишга тоқат қилмайди. Шахсий қадр-қиммат улар учун оддий ҳис эмас, ички қалқон вазифасини бажаради.
Мағрур инсонлар кўпинча кучли ва мустақил кўринади. Аммо хатосини тан олиш ёки биринчи бўлиб узр сўраш улар учун осон бўлмаслиги мумкин.
Соғлом ғурур инсонни ҳимоя қилади, ортиқча мағрурлик эса яқинлардан узоқлаштиради.
Сабрсизлар: натижани дарҳол кўришни хоҳлайди
3, 6, 12, 18 ва 27-саналарда туғилганлар
Улар кутишни ёқтирмайди. Натижа имкон қадар тез келиши, муаммо дарҳол ҳал қилиниши ва режа кечикмасдан амалга ошиши керакдек туюлади.
Бу хусусият ишни тез бошлашга ёрдам беради. Аммо катта мақсадлар вақт талаб қилганида сабрсизлик ярим йўлда тўхташ ёки шошма-шошар қарорларга сабаб бўлиши мумкин.
Улар учун энг фойдали одат — катта натижани кутиш ўрнига кичик ютуқларни ҳам қадрлаш.
Манипуляторлар: заиф нуқталарни тез англайди
4, 17, 22 ва 23-саналарда туғилганлар
Улар одамларни яхши кузатади ва кимга қандай сўз таъсир қилишини тез тушуниб олади. Керакли пайтда ишонтириш, суҳбат йўналишини ўзгартириш ёки бошқаларнинг қарорларига таъсир кўрсатиш қобилиятига эга бўлиши мумкин.
Бу қобилият дипломатия ва музокарада фойдали. Лекин бошқаларнинг ҳиссиётларидан шахсий манфаат учун фойдаланиш муносабатларда ишончни йўқотади.
Таъсир ўтказиш билан манипуляция ўртасидаги фарқ — очиқлик ва ҳурматда.
Бир сана бир нечта таърифда чиқса, бу нимани англатади?
Айрим саналар рўйхатда икки ёки ундан ортиқ тоифада учрайди. Масалан, 4-санада туғилганлар ўжар, беқарор, назоратчи ёки манипулятор сифатида ҳам кўрсатилган.
Бу инсонда барча салбий хусусиятлар мавжуд дегани эмас. Бундай рўйхатлар умумий ва рамзий талқинларга асосланган. Инсон характери тарбия, муҳит, ҳаётий тажриба, қадриятлар ва шахсий танловлар таъсирида шаклланади.
Туғилган сана эса кўпи билан ўзингизни кузатиш учун қизиқарли баҳона бўлиши мумкин.
Энг мураккаб характер — ўзини танимайдиган характер
Қаттиққўллик очиқликка, ўжарлик матонатга, мағрурлик ўз қадрини англашга айланиши мумкин. Худди шунингдек, назоратчилик ёки сабрсизлик меъёрдан ошса, муносабатлар ва қарорларга салбий таъсир кўрсатади.
Шунинг учун масала қайси санада туғилганингизда эмас, ўз хусусиятларингизни қандай бошқаришингизда. Инсоннинг кучли ва мураккаб томонлари кўпинча бир манбадан келиб чиқади — фарқ улардан қай тарзда фойдаланишда.
Сизнинг туғилган санангиз қайси тоифага тушди ва таъриф характерингизга қанчалик мос келди? Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…