Александар Станкович Интер сафида порлади
Ҳонг Конгда бўлиб ўтган мавсумолди ўртоқлик учрашувида Интер ва Манчестер Сити жамоалари ўзаро тўқнаш келишди. Goal.com хабар беришича, асосий вақт 1:1 ҳисобида якунланган баҳдан сўнг, пеналтилар сериясида Италия клуби зафар қучди, бироқ учрашувнинг асосий қаҳрамони ёш яримҳимоячи Александар Станкович бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Машҳур футболчи Дежан Станковичнинг ўғли бўлган ёш сербиялик футболчи майдонда ўзининг етук ва тўлақонли ўйини билан барчанинг эътиборини тортди. У майдонда ўтказган 60 дақиқа давомида жамоа ўйинини бошқариб, рақибга қарши курашда ҳам, майдонни кўриш борасида ҳам ёшига номуносиб даражада улкан маҳорат намойиш этди.
Майдондаги етакчилик ва Бенжамин Павард голиУчрашувнинг бошида Англия клуби вакили Дивин Мубама ҳисобни очган бўлса-да, Интер тезда ўзига келди. Бенжамин Паварднинг 20-дақиқадаги жавоб голида айнан Александар Станкович бошлаган ҳужум муҳим рол ўйнади. У майдонни кенг кўринишда бошқариб, аниқ узатмалар ва ҳимоядаги қатъиятлилиги билан бош мураббий Исҳоқий ишончини оқлади.
Ўйиндан сўнг Sky Sport Италиа нашрига берган интервюсида Интер бош мураббийи Кристиан Киву ёш футболчининг ҳаракатларини юқори баҳолади. Унинг таъкидлашича, Станкович ҳали оптимал жисмоний ҳолатига чиқмаган бўлишига қарамай, кўрсатган фидойилиги ва сифати билан барчани хурсанд қилган.
Трансфер бозори ва келгуси режаларЁш иқтидорнинг шу тарзда порлаши ва асосий жамоадан жой олишга интилиши мураббийлар штаби учун муҳим ички захира бўлиб хизмат қилади. Бироқ Кристиан Киву ёзги трансферлар ойнаси ёпилгунга қадар жамоа таркибини кучайтириш зарурлигини яширмади. Айниқса, ҳимоя чизиғидаги муаммолар ва қанотлардаги камчиликларни бартараф этиш устувор вазифа бўлиб қолмоқда.
Мутахассиснинг сўзларига кўра, айни пайтда жамоада бор-йўғи уч нафар қанот ҳимоячиси мавжуд. Карлос Аугусто бу позицияда ўйнай олишига қарамай, мураббий уни уч марказий ҳимоячидан бири сифатида кўришни афзал кўради. Трансфер бозори ҳали очиқ эканлиги ва сабр билан тўғри қарор қабул қилиш кераклиги алоҳида таъкидланди.
Александар Станковичнинг кучли рақибга қарши ишончли ўйини у яқинлашиб келаётган Италия Серия А мавсумида асосий таркибдан жой олишга ҳақли эканини кўрсатди. Интер академияси яна бир бор ўзининг иқтидорли тарбияланувчисини юзага чиқаргани жамоанинг келажакдаги режаларига ижобий таъсир кўрсатиши шубҳасиз.
…