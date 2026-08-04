Александар Станкович Интер сафида порлади

·0·Спорт
Александар Станкович Интер сафида порлади

Ҳонг Конгда бўлиб ўтган мавсумолди ўртоқлик учрашувида Интер ва Манчестер Сити жамоалари ўзаро тўқнаш келишди. Goal.com хабар беришича, асосий вақт 1:1 ҳисобида якунланган баҳдан сўнг, пеналтилар сериясида Италия клуби зафар қучди, бироқ учрашувнинг асосий қаҳрамони ёш яримҳимоячи Александар Станкович бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Машҳур футболчи Дежан Станковичнинг ўғли бўлган ёш сербиялик футболчи майдонда ўзининг етук ва тўлақонли ўйини билан барчанинг эътиборини тортди. У майдонда ўтказган 60 дақиқа давомида жамоа ўйинини бошқариб, рақибга қарши курашда ҳам, майдонни кўриш борасида ҳам ёшига номуносиб даражада улкан маҳорат намойиш этди.

Майдондаги етакчилик ва Бенжамин Павард голи

Учрашувнинг бошида Англия клуби вакили Дивин Мубама ҳисобни очган бўлса-да, Интер тезда ўзига келди. Бенжамин Паварднинг 20-дақиқадаги жавоб голида айнан Александар Станкович бошлаган ҳужум муҳим рол ўйнади. У майдонни кенг кўринишда бошқариб, аниқ узатмалар ва ҳимоядаги қатъиятлилиги билан бош мураббий Исҳоқий ишончини оқлади.

Ўйиндан сўнг Sky Sport Италиа нашрига берган интервюсида Интер бош мураббийи Кристиан Киву ёш футболчининг ҳаракатларини юқори баҳолади. Унинг таъкидлашича, Станкович ҳали оптимал жисмоний ҳолатига чиқмаган бўлишига қарамай, кўрсатган фидойилиги ва сифати билан барчани хурсанд қилган.

Трансфер бозори ва келгуси режалар

Ёш иқтидорнинг шу тарзда порлаши ва асосий жамоадан жой олишга интилиши мураббийлар штаби учун муҳим ички захира бўлиб хизмат қилади. Бироқ Кристиан Киву ёзги трансферлар ойнаси ёпилгунга қадар жамоа таркибини кучайтириш зарурлигини яширмади. Айниқса, ҳимоя чизиғидаги муаммолар ва қанотлардаги камчиликларни бартараф этиш устувор вазифа бўлиб қолмоқда.

Мутахассиснинг сўзларига кўра, айни пайтда жамоада бор-йўғи уч нафар қанот ҳимоячиси мавжуд. Карлос Аугусто бу позицияда ўйнай олишига қарамай, мураббий уни уч марказий ҳимоячидан бири сифатида кўришни афзал кўради. Трансфер бозори ҳали очиқ эканлиги ва сабр билан тўғри қарор қабул қилиш кераклиги алоҳида таъкидланди.

Александар Станковичнинг кучли рақибга қарши ишончли ўйини у яқинлашиб келаётган Италия Серия А мавсумида асосий таркибдан жой олишга ҳақли эканини кўрсатди. Интер академияси яна бир бор ўзининг иқтидорли тарбияланувчисини юзага чиқаргани жамоанинг келажакдаги режаларига ижобий таъсир кўрсатиши шубҳасиз.

ИнтерАлександар СтанковичКристиан КивуСерие АМанчестер Сити
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Исроил Мадримов WBOда 2-ўринда: беш ўзбек кучли 15ликда...Исроил Мадримов WBOда 2-ўринда: беш ўзбек кучли 15ликда...Бугун, 06:38Дана Уайт бир сўз билан ишора қилди: Усмон UFCга яқинми?Дана Уайт бир сўз билан ишора қилди: Усмон UFCга яқинми?Бугун, 06:31WBA рейтингида икки ўзбек биринчи: янги ном ҳам кирди...WBA рейтингида икки ўзбек биринчи: янги ном ҳам кирди...Бугун, 06:29Рўзиқул Бердиев камбэкни тўхтатди: «Насаф»нинг кучи нимада?Рўзиқул Бердиев камбэкни тўхтатди: «Насаф»нинг кучи нимада?Бугун, 05:33Исмоилов 0:0дан кейин: «Кучли таркиб ғалаба кафолати эмас»Исмоилов 0:0дан кейин: «Кучли таркиб ғалаба кафолати эмас»Бугун, 05:27 Миржалол Қосимов "Насаф"дан учралган мағлубият сабабини очиқлади Миржалол Қосимов "Насаф"дан учралган мағлубият сабабини очиқладиБугун, 05:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда