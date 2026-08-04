Бухорода бола бошини бетон тешигига тиқиб, чиқара олмай қолди (видео)
Бухоро шаҳрида бола бошини бетон конструксиядаги тешикка тиқиб қўйиб, уни мустақил равишда чиқара олмай қолган. Ҳодиса 3 август куни шаҳардаги турар жой массивларидан бирида содир бўлган. Бухоро вилояти Фавқулодда вазиятлар бошқармаси қутқарувчилари махсус асбоб-ускуналар ёрдамида бетон конструксиясини бўшатиб, боланинг бошини чиқариб олишган. Тезкор ҳаракатлар натижасида бола хавфсиз тарзда қутқарилган.
Бухоро шаҳрида бола эҳтиётсизлик оқибатида бошини бетон конструкциядаги тешикка тиқиб қўйиб, уни мустақил равишда чиқара олмай қолган.
Ҳодиса 3 август куни шаҳардаги турар жой массивларидан бирида содир бўлган. Вазиятдан хабар топилгач, воқеа жойига Бухоро вилояти Фавқулодда вазиятлар бошқармаси қутқарувчилари етиб келган.
Мутахассислар махсус асбоб-ускуналар ёрдамида бетон конструкциясини эҳтиёткорлик билан бўшатиб, боланинг бошини тешикдан чиқариб олишган. Қутқарувчиларнинг тезкор ҳаракати туфайли бола хавфсиз тарзда қутқариб қолинган.
…