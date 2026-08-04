26 йил чеккан эркак бошига қафас кийиб, сигаретни ташлашнинг ғайриоддий усулини топди

·94·Дунё
26 йил чеккан эркак бошига қафас кийиб, сигаретни ташлашнинг ғайриоддий усулини топди
Қисқача

Иброҳим Южел 26 йил давомида кунига икки қутидан сигарет чекканидан сўнг чекишни ташлаш учун бошига 40 метр мис симдан ясалган қафас кийди. Отаси ўпка саратонидан вафот етгач, у зарарли одатидан воз кечишга қатъий қарор қилган. Қафасда фақат найча орқали суюқлик ичиш учун кичик тешик қолдирилган, уни очадиган калит еса хотинида бўлган. Атрофдагилар ва оила аъзолари унинг бу усулини тушунмаган бўлса-да, Иброҳим қароридан қайтмаган.

Иброҳим Южел 26 йил давомида кунига икки қутидан сигарет чеккан. Отаси ўпка саратонидан вафот этгач, у зарарли одатдан бутунлай воз кечишга қатъий қарор қилган.

Бироқ Иброҳим танлаган усул одатий эмас эди. У 40 метр мис симдан бошига мос қафас ясаган. Қафасда фақат суюқликни найча орқали ичиш учун кичик тешик қолдирилган. Уни очадиган калит эса хотинида сақланган.

Атрофдагилар унинг бу ҳаракатини тушунмаган, баъзилар кулган. Оила аъзолари ҳам дастлаб бундай кўринишдан уялган. Шунга қарамай, Иброҳим қароридан қайтмаган ва сигаретга қўл чўзиш имконини шу йўл билан чеклаган.

Унинг ғайриоддий усули чекишга қарши курашда кучли ирода билан бирга кескин чора ҳам қўлланганини кўрсатди.

Иброҳим Южел
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойлик блогер мушуги учун 30 минг ўриндиққа эга стадион қуриб эътибор марказида бўлдиХитойлик блогер мушуги учун 30 минг ўриндиққа эга стадион қуриб эътибор марказида бўлдиБугун, 07:23Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортдиМалайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортдиБугун, 07:02Роналду ва Жоржинанинг никоҳ маросимига саноқли кунлар қолди: тўй санаси ва жойи маълум бўлдиРоналду ва Жоржинанинг никоҳ маросимига саноқли кунлар қолди: тўй санаси ва жойи маълум бўлдиБугун, 06:57Ахлат уюмидан топилган гўдак учун 170 минг доллар йиғилдиАхлат уюмидан топилган гўдак учун 170 минг доллар йиғилдиКеча, 23:46Инсон ДНКсида илгари номаълум икки аждоднинг изи топилдиИнсон ДНКсида илгари номаълум икки аждоднинг изи топилдиКеча, 23:22Японияда эркакларга ишга шортикда келишга рухсат берилдиЯпонияда эркакларга ишга шортикда келишга рухсат берилдиКеча, 23:13
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди