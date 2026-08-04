26 йил чеккан эркак бошига қафас кийиб, сигаретни ташлашнинг ғайриоддий усулини топди
Иброҳим Южел 26 йил давомида кунига икки қутидан сигарет чекканидан сўнг чекишни ташлаш учун бошига 40 метр мис симдан ясалган қафас кийди. Отаси ўпка саратонидан вафот етгач, у зарарли одатидан воз кечишга қатъий қарор қилган. Қафасда фақат найча орқали суюқлик ичиш учун кичик тешик қолдирилган, уни очадиган калит еса хотинида бўлган. Атрофдагилар ва оила аъзолари унинг бу усулини тушунмаган бўлса-да, Иброҳим қароридан қайтмаган.
Иброҳим Южел 26 йил давомида кунига икки қутидан сигарет чеккан. Отаси ўпка саратонидан вафот этгач, у зарарли одатдан бутунлай воз кечишга қатъий қарор қилган.
Бироқ Иброҳим танлаган усул одатий эмас эди. У 40 метр мис симдан бошига мос қафас ясаган. Қафасда фақат суюқликни найча орқали ичиш учун кичик тешик қолдирилган. Уни очадиган калит эса хотинида сақланган.
Атрофдагилар унинг бу ҳаракатини тушунмаган, баъзилар кулган. Оила аъзолари ҳам дастлаб бундай кўринишдан уялган. Шунга қарамай, Иброҳим қароридан қайтмаган ва сигаретга қўл чўзиш имконини шу йўл билан чеклаган.
Унинг ғайриоддий усули чекишга қарши курашда кучли ирода билан бирга кескин чора ҳам қўлланганини кўрсатди.
…