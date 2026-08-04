Салафандан тайёрланган либослар интернетда муҳокамаларга сабаб бўлди
Ижтимоий тармоқларда оддий салафандан тайёрланган футболка ва шимлар акс етган видео кенг тарқалди. Ғайриоддий дизайн интернет фойдаланувчиларининг еътиборини жалб қилди. Айримлар либосларнинг креатив кўринишига қизиқиш билдирган бўлса, бошқалар бундай кийимларнинг қулайлиги ва амалийлигини муҳокама қилди.
Ижтимоий тармоқларда оддий салафандан тайёрланган ноодатий либослар акс этган видео кенг тарқалмоқда.
Кадрларда футболка ва шимлар оддий салафан материалидан тайёрлангани кўринади. Ғайриоддий ғоя ва ўзига хос дизайн интернет фойдаланувчиларининг эътиборини тезда жалб қилган.
Айримлар бундай либосларнинг креатив кўринишига қизиқиш билдирган бўлса, бошқалар салафандан тайёрланган кийимда юриш қанчалик қулай ва амалий экани ҳақида баҳслашмоқда.
Видео қисқа вақт ичида катта қизиқиш уйғотиб, ижтимоий тармоқларда турли хил фикрлар ва муносабатларга сабаб бўлди.
…