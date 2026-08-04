Салафандан тайёрланган либослар интернетда муҳокамаларга сабаб бўлди

·102·Жамият
Салафандан тайёрланган либослар интернетда муҳокамаларга сабаб бўлди
Қисқача

Ижтимоий тармоқларда оддий салафандан тайёрланган футболка ва шимлар акс етган видео кенг тарқалди. Ғайриоддий дизайн интернет фойдаланувчиларининг еътиборини жалб қилди. Айримлар либосларнинг креатив кўринишига қизиқиш билдирган бўлса, бошқалар бундай кийимларнинг қулайлиги ва амалийлигини муҳокама қилди.

Ижтимоий тармоқларда оддий салафандан тайёрланган ноодатий либослар акс этган видео кенг тарқалмоқда.

Кадрларда футболка ва шимлар оддий салафан материалидан тайёрлангани кўринади. Ғайриоддий ғоя ва ўзига хос дизайн интернет фойдаланувчиларининг эътиборини тезда жалб қилган.

Айримлар бундай либосларнинг креатив кўринишига қизиқиш билдирган бўлса, бошқалар салафандан тайёрланган кийимда юриш қанчалик қулай ва амалий экани ҳақида баҳслашмоқда.

Видео қисқа вақт ичида катта қизиқиш уйғотиб, ижтимоий тармоқларда турли хил фикрлар ва муносабатларга сабаб бўлди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мирзо Улуғбек туманида ер савдоси билан боғлиқ йирик фирибгарлик иши қўзғатилдиМирзо Улуғбек туманида ер савдоси билан боғлиқ йирик фирибгарлик иши қўзғатилдиБугун, 10:10Сурхондарёда ўрмон ерларидан ноқонуний фойдаланиш аниқландиСурхондарёда ўрмон ерларидан ноқонуний фойдаланиш аниқландиБугун, 09:57Ўзбекистон йўлларида афсонавий Mercedes-Benz 300 SL кўринди (видео)Ўзбекистон йўлларида афсонавий Mercedes-Benz 300 SL кўринди (видео)Бугун, 09:31Бухорода бола бошини бетон тешигига тиқиб, чиқара олмай қолди (видео)Бухорода бола бошини бетон тешигига тиқиб, чиқара олмай қолди (видео)Бугун, 09:0121 тонна антибиотикда шубҳа ўйғонди: 7,3 млрд сўмлик юк ушланди21 тонна антибиотикда шубҳа ўйғонди: 7,3 млрд сўмлик юк ушландиБугун, 08:34Тошкентда аёл мушукни шавқатсизларча зина тутқичига ургани акс этган видео баҳсларга сабаб бўлмоқда (видео)Тошкентда аёл мушукни шавқатсизларча зина тутқичига ургани акс этган видео баҳсларга сабаб бўлмоқда (видео)Бугун, 07:10
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда