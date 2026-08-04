Тошкентда аёл мушукни шавқатсизларча зина тутқичига ургани акс этган видео баҳсларга сабаб бўлмоқда (видео)

·53·Жамият
Тошкентда аёл мушукни шавқатсизларча зина тутқичига ургани акс этган видео баҳсларга сабаб бўлмоқда (видео)
Қисқача

Тошкентда аёл мушукни зина тутқичи ва деворларга бир неча бор ургани акс етган видео ижтимоий тармоқларда тарқалди. Ҳолат фойдаланувчилар орасида кескин норозилик уйғотиб, аёлнинг хатти-ҳаракатига ҳуқуқий баҳо бериш талаблари янгради. Хабарларга кўра, мушук қутқарилиб, хавфсиз жойга олиб кетилган, бироқ унинг саломатлиги ва жароҳатлари ҳақида батафсил маълумот берилмаган.

Тошкентда аёлнинг мушукка шафқатсиз муносабатда бўлгани акс этган тасвирлар ижтимоий тармоқларда тарқалди. Видеода у жониворни зина тутқичи ва деворларга бир неча бор урганини кўриш мумкин.

Бу ҳолат тармоқ фойдаланувчилари орасида кескин норозилик уйғотди. Кўпчилик жониворга нисбатан бундай хатти-ҳаракатга ҳуқуқий баҳо берилиши кераклигини билдирмоқда.

Хабарларга кўра, мушук кейинчалик қутқариб олинган ва хавфсиз жойга олиб кетилган. Унинг саломатлиги ва қандай жароҳат олгани ҳақида ҳозирча батафсил маълумот берилмаган.

Ҳодиса юзасидан масъул идоралар текширув бошлагани ёки аёлга нисбатан чора кўрилгани ҳақида расмий ахборот йўқ.

Тошкент
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шилқимликдан ҳимояланган қизга солинган жарима бекор қилиндиШилқимликдан ҳимояланган қизга солинган жарима бекор қилиндиКеча, 23:20Канализация учун 8,5 минг доллар: филиал бошлиғи гумонда...Канализация учун 8,5 минг доллар: филиал бошлиғи гумонда...Кеча, 23:13Фарғонада маст ҳайдовчи уриб юборган ЙПХ ходими вафот этдиФарғонада маст ҳайдовчи уриб юборган ЙПХ ходими вафот этдиКеча, 23:07Чехияда ишлаш йўли очилмоқда: ҳамширалар учун янги лойиҳа муҳокама қилиндиЧехияда ишлаш йўли очилмоқда: ҳамширалар учун янги лойиҳа муҳокама қилиндиКеча, 22:31Наманган бозорида белкураклар билан жанжаллашган 6 киши ушланди (видео)Наманган бозорида белкураклар билан жанжаллашган 6 киши ушланди (видео)Кеча, 21:30Саида Мирзиёева Президент администрациясининг “ходим” мушукларини кўрсатди (видео)Саида Мирзиёева Президент администрациясининг “ходим” мушукларини кўрсатди (видео)Кеча, 19:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда